Dylan Efron sorprendió en “Bailando con las estrellas” con una transformación física récord en pocas semanas

Dylan Efron gana 9 kilos de músculo en ‘Bailando con las estrellas’ gracias a una dieta rica en proteínas y entrenamiento intensivo (@dylanefron)

La última edición del programa estadounidense Bailando con las estrellas no solo fue un escenario de competencia y carisma, sino también de una transformación corporal poco común. Dylan Efron, hermano menor del reconocido actor Zac Efron, emergió como uno de los grandes protagonistas tras conseguir un notable cambio físico durante su participación en el show.

En apenas unas semanas, Dylan logró incrementar su masa muscular en nueve kilos, resultado que, según él mismo ha relatado, se debió tanto a su rutina de ejercicios como a un cambio decidido en su alimentación.

Efron, de 33 años, recurrió a sus redes sociales para compartir los detalles de su evolución física. En un video subido a sus historias de Instagram, mostró el momento exacto en el que la báscula marcó 84 kilos, confirmando así su progreso muscular tras el intenso ritmo de entrenamientos y ensayos para el talent show.

El propio Dylan explicó con franqueza: “Probablemente, sea demasiado, pero me fascinan estas cosas. Al principio del programa pesaba unos 80 kg. Hacia la tercera semana bajé a 77 y tuvieron que ajustarme la cintura de los pantalones... Hacía mucho cardio y no comía lo suficiente”.

No obstante, la recuperación y el posterior aumento de peso se concretaron cuando ajustó tanto su ingesta alimentaria como su plan de ejercicio.

Comparaciones inevitables: Dylan Efron frente a Zac Efron

Las comparaciones entre Dylan y Zac Efron se intensifican tras la espectacular evolución física del hermano menor en televisión

La exposición mediática de Dylan no ha podido evitar las constantes comparaciones con su hermano Zac Efron, una de las figuras más reconocidas de Hollywood, especialmente por su físico trabajado en películas como Baywatch.

Si bien Zac ha sido considerado durante años como uno de los referentes en cuerpos atléticos dentro de la industria, Dylan ha demostrado en los últimos meses que las diferencias entre ambos son cada vez menores.

No es la primera vez que la prensa y los seguidores de ambos hermanos enfrentan cuerpos y trayectorias. Aunque Zac ostenta el reconocimiento internacional y una larga carrera artística, Dylan, deportista de naturaleza, se ha ganado una reputación propia por su disciplina y dedicación al ejercicio.

Su participación en Bailando con las estrellas e incluso su victoria en Traitors, otro talent show, han contribuido a fortalecer esa imagen y a alimentar la narrativa de competencia amigable entre los hermanos Efron. El cambio físico de Dylan durante el programa ha llegado, para muchos observadores, a equipararse o incluso a superar al físico de Zac.

Estrategias de transformación: alimentación y adaptación

El cambio de alimentación y el aumento de proteínas permitieron a Dylan Efron superar el déficit calórico causado por el exceso de cardio (@dylanefron)

Durante y después del reality de baile, Dylan Efron fue transparente respecto a los métodos que le permitieron ganar masa muscular en tan poco tiempo. Según relató él mismo, el ajuste principal fue el aumento significativo en el consumo de proteínas, un factor clave para favorecer la hipertrofia muscular durante etapas de alta demanda física.

“Lo más importante que cambié fue comer más proteínas… Batidos todas las noches y simplemente más carne. Pero me siento mucho más fuerte que antes”, afirmó en uno de sus testimonios, subrayando así la importancia de la alimentación para sostener su rendimiento.

La transformación también implicó una readaptación a la actividad física y la necesidad de equilibrar el intenso gasto calórico derivado del baile con una dieta que cubriera sus nuevas necesidades energéticas. Dylan explicó que en un inicio llegó a perder peso por el exceso de cardio y el insuficiente aporte de calorías.

De hecho, mencionó cómo su talla disminuyó al punto de que “tuvieron que ajustarme la cintura de los pantalones”. A medida que logró ajustar su régimen nutricional, no solo recuperó su peso inicial, sino que añadió varios kilos de músculo, alcanzando su máximo al término de la competición: “Al final de ‘Dancing with the stars’ mi talla había vuelto a la normalidad y me sentía más fuerte. Subí entre 7 y 9 kilos durante la temporada”.

Impacto y repercusiones tras ‘Bailando con las estrellas’

La transformación física de Dylan Efron impresiona a seguidores y jueces durante la temporada 34 de ‘Bailando con las estrellas’ (@dylanefron)

Ya con el cuerpo marcado y fortalecido, Dylan Efron culminó su paso por la temporada 34 de Bailando con las estrellas en la cuarta posición. Competir junto a figuras como Robert Irwin, Alix Earle, Jordan Chiles y Elaine Hendrix ofreció una ventana de visibilidad no solo para el propio Dylan, sino también para consolidar una base de seguidores leales, impresionados tanto por sus presentaciones de baile como por el impresionante cambio físico.

La experiencia en el programa no solo le valió elogios por parte de los jueces y el público, sino que también impulsó un notable crecimiento en su popularidad digital y en la prensa.

Su evolución física se transformó en tema de conversación tanto en foros de fitness como en el ámbito del entretenimiento, destacando la posibilidad de lograr transformaciones sociales y corporales a partir de experiencias televisivas fuera del contexto tradicional del gimnasio.

La viralidad de los hermanos Efron: redes sociales en ebullición

El video viral de Dylan y Zac Efron jugando al golf sin camisa refuerza la popularidad de los hermanos en redes sociales

El fenómeno Efron en redes sociales alcanzó su cénit recientemente, cuando Dylan y Zac protagonizaron un video viral en Instagram. En las imágenes, ambos aparecen jugando al golf sin camisa y mostrando sus abdominales, escena que desató una ola de comentarios y reacciones por parte de los seguidores de ambos, reforzando la imagen de cercanía, competitividad y admiración mutua entre los hermanos.

El clip, titulado “Palos”, volvió tendencia a los Efron y sirvió para confirmar el interés mediático y la popularidad con la que cuentan tanto en el ámbito deportivo como en el del entretenimiento.

La secuencia fue, además, interpretada por muchos usuarios como una muestra del alcance que pueden tener los retos físicos documentados y compartidos en redes, además de evidenciar cómo la transformación de Dylan ha servido para consolidar su identidad en diálogo constante con la trayectoria de Zac.

La reacción del público –en forma de elogios y viralización– sugiere que los hermanos Efron seguirán siendo figuras de referencia no solo por sus conquistas profesionales, sino también por sus historias físicas y personales compartidas en medios y plataformas digitales.