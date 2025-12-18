“¿Cómo se traduce este amor?“: el nuevo kdrama de Kim Seon-ho confirma su fecha de estreno en Netflix

Mientras viajan por el mundo para grabar un programa de TV, una celebridad y su intérprete tienen dificultades para comunicar lo que sienten. ¿Lograrán hablar el idioma del corazón? (Créditos: Netflix)

Netflix presentó oficialmente el primer avance de Can This Love Be Translated? (¿Cómo se traduce este amor?), una nueva comedia romántica coreana protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung, que llegará a la plataforma en enero de 2026.

El k-drama, escrito por las reconocidas Hong Sisters (Hong Jung-eun y Hong Mi-ran) y dirigida por Yoo Young-eun, propone una historia romántica marcada por las diferencias culturales, los malentendidos emocionales y la dificultad de “traducir” los sentimientos más allá del lenguaje.

El proyecto tomó varios años de desarrollo y hay mucha expectativa por su lanzamiento, ya que reúne a dos de los actores más populares del panorama actual surcoreano.

De qué trata “Can This Love Be Translated?”

La historia gira en torno a Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe que domina el inglés, japonés e italiano, y Cha Mu-hee, una actriz que alcanza fama mundial tras protagonizar una exitosa película de zombis.

Kim Seon-ho y Go Youn-jung encabezan el elenco de Can This Love Be Translated?, uno de los estrenos coreanos más esperados de Netflix en 2026 (Créditos: Netflix)

Su relación comienza en el ámbito profesional, cuando Ho-jin es contratado para acompañar a la estrella como intérprete en un programa de televisión.

Ambos tienen personalidades diferentes. Mientras Ho-jin es meticuloso, reservado y preciso en su trabajo, Mu-hee se muestra espontánea, impredecible y emocional.

La cercanía laboral de ambos personajes da paso a un vínculo cada vez más personal, aunque también se involucrará una tercera figura en la ecuación.

Se trata de Hiro Kurosawa, un actor japonés carismático que comparte escenas con Mu-hee durante el reality y cuya presencia despierta celos en Ho-jin.

La serie explora cómo las barreras emocionales pueden ser más complejas que las lingüísticas. (Créditos: Netflix)

En el avance se observa al joven emitiendo una confesión de amor que deja sorprendido a Ho-jin. Este se queda en silencio, dudando al momento de traducir las palabras de Kurosawa a la actriz.

Las imágenes además muestran el fuerte componente visual de la serie que se grabó en Japón, Canadá e Italia: auroras boreales, castillos históricos, lagos y ciudades europeas acompañan el triángulo amoroso que se desarrollará en el k-drama.

El reparto de “¿Cómo se traduce este amor?”

El drama está encabezado por Kim Seon-ho, quien interpreta a Joo Ho-jin. Él saltó a la fama con el personaje de Han Ji-pyeong en Start-Up (2020) y luego fue el protagonista de El amor es como el Cha-Cha-Cha (2021), rol que lo llevó a ser nombrado Actor de Televisión del Año por Gallup Korea.

Asimismo, Go Youn-jung da vida a Cha Mu-hee, la actriz convertida en celebridad global. En su portafolio destacan las series Sweet Home, Law School y el kdrama de fantasía Alquimia de almas. En 2023, su personaje en Moving (2023) le valió múltiples premios como mejor actriz revelación.

Go Youn-jung ganó reconocimiento internacional por sus roles en Moving y Alquimia de Almas (Créditos: Netflix)

El reparto se completa con Sota Fukushi como Hiro Kurosawa, un actor japonés apodado “el príncipe del romance”, cuya cercanía con Mu-hee introduce nuevas tensiones sentimentales.

También participan Choi Woo-sung como Kim Yong-woo, el mánager de la actriz, y Lee Yi-dam como Shin Ji-seon, una productora reconocida por su talento profesional.

Un largo camino hacia el estreno

El desarrollo de ¿Cómo se traduce este amor? se remonta a 2019, cuando las hermanas Hong trabajaban en una versión inicial del proyecto bajo otro título. La producción sufrió retrasos debido a la pandemia y fue retomada recién en 2023, ya con Yoo Young-eun como director.

Netflix confirmó oficialmente la serie en junio de 2024, y el rodaje comenzó ese mismo año con extensas filmaciones en el extranjero.

La producción fue creada por las Hong Sisters, responsables de éxitos como Hotel Del Luna y Alchemy of Souls (Créditos: Netflix)

El equipo grabó escenas en Japón, Canadá —incluyendo Alberta, Banff y Lake Louise— e Italia, con locaciones en la Toscana, Siena y Perugia. La filmación concluyó a inicios de 2025.

Los episodios de ¿Cómo se traduce este amor? se estrenarán en la plataforma de streaming el 16 de enero de 2026, según confirmó Netflix.