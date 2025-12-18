“¿Cómo se traduce este amor?“: el nuevo kdrama de Kim Seon-ho confirma su fecha de estreno en Netflix

Netflix presentó oficialmente el primer avance de Can This Love Be Translated? (¿Cómo se traduce este amor?), una nueva comedia romántica coreana protagonizada por Kim Seon-ho y Go Youn-jung, que llegará a la plataforma en enero de 2026.
El k-drama, escrito por las reconocidas Hong Sisters (Hong Jung-eun y Hong Mi-ran) y dirigida por Yoo Young-eun, propone una historia romántica marcada por las diferencias culturales, los malentendidos emocionales y la dificultad de “traducir” los sentimientos más allá del lenguaje.
El proyecto tomó varios años de desarrollo y hay mucha expectativa por su lanzamiento, ya que reúne a dos de los actores más populares del panorama actual surcoreano.
De qué trata “Can This Love Be Translated?”
La historia gira en torno a Joo Ho-jin, un intérprete multilingüe que domina el inglés, japonés e italiano, y Cha Mu-hee, una actriz que alcanza fama mundial tras protagonizar una exitosa película de zombis.
Su relación comienza en el ámbito profesional, cuando Ho-jin es contratado para acompañar a la estrella como intérprete en un programa de televisión.
Ambos tienen personalidades diferentes. Mientras Ho-jin es meticuloso, reservado y preciso en su trabajo, Mu-hee se muestra espontánea, impredecible y emocional.
La cercanía laboral de ambos personajes da paso a un vínculo cada vez más personal, aunque también se involucrará una tercera figura en la ecuación.
Se trata de Hiro Kurosawa, un actor japonés carismático que comparte escenas con Mu-hee durante el reality y cuya presencia despierta celos en Ho-jin.
En el avance se observa al joven emitiendo una confesión de amor que deja sorprendido a Ho-jin. Este se queda en silencio, dudando al momento de traducir las palabras de Kurosawa a la actriz.
Las imágenes además muestran el fuerte componente visual de la serie que se grabó en Japón, Canadá e Italia: auroras boreales, castillos históricos, lagos y ciudades europeas acompañan el triángulo amoroso que se desarrollará en el k-drama.
El reparto de “¿Cómo se traduce este amor?”
El drama está encabezado por Kim Seon-ho, quien interpreta a Joo Ho-jin. Él saltó a la fama con el personaje de Han Ji-pyeong en Start-Up (2020) y luego fue el protagonista de El amor es como el Cha-Cha-Cha (2021), rol que lo llevó a ser nombrado Actor de Televisión del Año por Gallup Korea.
Asimismo, Go Youn-jung da vida a Cha Mu-hee, la actriz convertida en celebridad global. En su portafolio destacan las series Sweet Home, Law School y el kdrama de fantasía Alquimia de almas. En 2023, su personaje en Moving (2023) le valió múltiples premios como mejor actriz revelación.
El reparto se completa con Sota Fukushi como Hiro Kurosawa, un actor japonés apodado “el príncipe del romance”, cuya cercanía con Mu-hee introduce nuevas tensiones sentimentales.
También participan Choi Woo-sung como Kim Yong-woo, el mánager de la actriz, y Lee Yi-dam como Shin Ji-seon, una productora reconocida por su talento profesional.
Un largo camino hacia el estreno
El desarrollo de ¿Cómo se traduce este amor? se remonta a 2019, cuando las hermanas Hong trabajaban en una versión inicial del proyecto bajo otro título. La producción sufrió retrasos debido a la pandemia y fue retomada recién en 2023, ya con Yoo Young-eun como director.
Netflix confirmó oficialmente la serie en junio de 2024, y el rodaje comenzó ese mismo año con extensas filmaciones en el extranjero.
El equipo grabó escenas en Japón, Canadá —incluyendo Alberta, Banff y Lake Louise— e Italia, con locaciones en la Toscana, Siena y Perugia. La filmación concluyó a inicios de 2025.
Los episodios de ¿Cómo se traduce este amor? se estrenarán en la plataforma de streaming el 16 de enero de 2026, según confirmó Netflix.