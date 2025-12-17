Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Bad Santa se transformó en una película de culto tras superar rechazos de grandes estudios y actores de Hollywood (YouTube)

La historia de cómo Robert De Niro, Jack Nicholson y Nicolas Cage rechazaron protagonizar una película que, años más tarde, se convertiría en un clásico de culto, refleja la imprevisibilidad de Hollywood.

El caso de Bad Santa (2003) es uno de los ejemplos más notables de cómo ciertas producciones superan el escepticismo inicial y logran una reputación perdurable a pesar de sus orígenes accidentados.

El filme, hoy valorado por sus seguidores, representa la consagración de una comedia negra que desafió convenciones y rompió esquemas en la representación navideña.

Billy Bob Thornton asumió el papel principal de Bad Santa tras la negativa de estrellas como Robert De Niro, Jack Nicholson y Nicolas Cage (foto: IMDb)

El difícil origen de Bad Santa

Al estrenarse hace 22 años, Bad Santa parecía destinada al fracaso debido a su propuesta transgresora. La película, dirigida por Terry Zwigoff, originalmente no logró convencer a grandes figuras de la industria para ocupar el papel principal.

Según una entrevista realizada en 2016 al New York Times, el guion resultó inapropiado para varios estudios: Universal Pictures lo rechazó tras considerar que era "lo más repugnante, asqueroso, misógino, antinavideño y antinfantil" que habían leído. Así lo relató Bob Weinstein de Miramax, quien decidió apostar por el proyecto tras recibir esa contundente negativa de un ejecutivo de Universal.

La trama se centra en un delincuente de poca monta, alcohólico y desafortunado, que se hace pasar por Papá Noel con intenciones de robar un centro comercial. Su compañero, disfrazado de elfo, completa el engaño anual. Sin embargo, la relación entre el protagonista y un niño inocente altera el curso de los acontecimientos, dotando a la historia de una notoria carga de humor negro y sarcasmo.

El guion de Bad Santa fue considerado demasiado provocador y antinavideño por Universal Pictures, que lo rechazó inicialmente (foto: IMDb)

Un casting marcado por rechazos

Uno de los aspectos más curiosos alrededor de Bad Santa fue la cantidad de actores de renombre que rechazaron el papel principal. Antes de la definitiva elección de Billy Bob Thornton, el personaje de Willie T. Stokes —el infame Papá Noel— fue ofrecido sucesivamente a Robert De Niro, Jack Nicholson, Nicolas Cage, e incluso Sean Penn. Las gestiones tampoco resultaron con James Gandolfini ni con Bill Murray, pese al respaldo de los célebres hermanos Coen, Ethan y Joel, quienes figuraron como productores del filme.

De acuerdo a declaraciones de Glenn Ficarra y John Requa, responsables del guion, los Coen transmitieron la instrucción básica: “Tenemos esta idea para una película acerca de un Papá Noel malo. Bebe cerveza y esas cosas”. A pesar de lo singular de la propuesta, se estableció una única condición: “Es una historia de redención, pero déjenla para el final. Que no haya demasiada redención demasiado pronto”.

Sin embargo, el tono del guion no alcanzaba un consenso. “Los Coen eliminaron todos nuestros chistes sobre el síndrome de Down. Pensaron que era demasiado. Se lo agradezco”, remarcó Ficarra en sus declaraciones a The New York Times.

Bad Santa recaudó USD 76,4 millones a nivel mundial y obtuvo un 74% de aprobación en Rotten Tomatoes, consolidando su éxito inesperado (foto: IMDb)

Finalmente, Thornton relató su llegada al proyecto: “Mi mánager llamó y me dijo: ‘Espera a leer este guion. Nunca he visto nada igual’. Había leído como un tercio y le llamé y le dije: ‘Tenemos que hacerlo’. Era una decisión obvia”.

El éxito inédito de una comedia atrevida

Pese a las resistencias iniciales, Bad Santa logró una recepción sorprendente. La película recaudó USD 76,4 millones en todo el mundo, partiendo de un presupuesto de USD 23 millones. La crítica la valoró con un 74% de aprobación en el sitio Rotten Tomatoes.

Protagonizada finalmente por Billy Bob Thornton, el elenco se completó con figuras destacadas como John Ritter, Lauren Graham y Octavia Spencer. La secuela, Bad Santa 2 (2016), no logró replicar el mismo impacto: recaudó solo USD 24 millones y fue valorada de manera negativa tanto por la crítica como por el público.

Sin embargo, la cinta original se consolidó como una referencia ineludible para quienes buscan humor irreverente y una visión ácida sobre las festividades navideñas, posicionándose, con el tiempo, entre las películas navideñas de culto.