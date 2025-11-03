El DJ Diplo bromeó con haber salido con Justin Trudeau tras terminar su romance con Katy Perry

El Dj aseguró en tono de humor que había salido con Katy Perry y Justin Trudeau, desatando confusión entre los oyentes.

El DJ estadounidense Diplo provocó reacciones en redes sociales durante su reciente participación en el podcast Smart Girl Dumb Questions, luego de afirmar que había salido tanto con la cantante Katy Perry como con el primer ministro canadiense Justin Trudeau.

El comentario surgió mientras el músico conversaba con la presentadora Nayeema Raza sobre la ciudad de Quebec. Al describirla como un lugar “apasionado”, Raza mencionó que contaba con un “primer ministro atractivo”, refiriéndose a Trudeau, quien actualmente mantiene una relación con Perry.

Fue entonces cuando Diplo mencionó que había salido con la intérprete de “Dark Horse” y sorprendió aún más a la conductora al añadir: “También salí con Trudeau”.

Diplo aseguró que también salió conJustin Trudeau. (Chris Jackson/Pool via REUTERS)

El DJ, de 46 años, aclaró más tarde que se trataba de una broma. En el mismo episodio del podcast, expresó: “Eso fue raro, porque yo simplemente… no estoy en esas posiciones”.

Tras la emisión, la cuenta oficial de YouTube del programa confirmó a través de un comentario que la afirmación sobre Trudeau no era seria, explicando que Diplo lo había dicho en broma después de que un fan preguntara si hablaba en serio sobre el político.

En contraste, la relación con Katy Perry sí se encuentra documentada. Diplo y la cantante, de 41 años, fueron vinculados brevemente en 2014 tras ser vistos juntos en Coachella y en otros eventos de la industria musical.

En 2017, durante una transmisión en vivo del programa Witness World Wide con James Corden, Katy clasificó a Diplo como su tercer mejor amante, después de Orlando Bloom y John Mayer.

Katy Perry y Diplo mantuvieron un breve romance en 2014. (Instagram)

Por su parte, el Dj respondió en Twitter con humor: “Ni siquiera recuerdo haber tenido sexo” y agregó posteriormente: “Gané el bronce en las Olimpiadas del sexo”.

Actualmente, la artista mantiene una relación con Justin Trudeau, de 53 años, tras su separación de Orlando Bloom a mediados este año.

La pareja hizo su primera aparición pública como tal el pasado fin de semana en París, donde fueron vistos tomados de la mano durante la celebración del cumpleaños número 41 de la cantante.

Katy Perry y Justin Trudeau confirman su romance en Paris. (X)

Según fuentes citadas por Page Six, Trudeau está muy interesado en Perry y considera que ella es “la mujer perfecta”. La misma fuente agregó que ambos comparten afinidad en distintos aspectos de su vida, incluyendo política, crianza de hijos y gastronomía francesa.

Trudeau se separó en 2023 de su esposa Sophie Grégoire, con quien comparte tres hijos: Xavier, de 18 años; Ella-Grace, de 16; y Hadrien, de 11. Perry, por su parte, es madre de Daisy, de cinco años, fruto de su relación con Bloom.