Ariana Grande y Cynthia Erivo se tatúan para celebrar el próximo estreno de “Wicked: For Good”

Cynthia Erivo y Ariana Grande se preparan para el estreno de la secuela de "Wicked". (Evan Agostini/Invision/AP)

Ariana Grande y Cynthia Erivo no solo compartieron escenario y canciones en Wicked, sino también una profunda conexión que traspasó la pantalla.

Las protagonistas del musical cinematográfico, que conquistó al público en 2024, celebran ahora su vínculo con un gesto permanente: un tatuaje compartido con las palabras “For Good”, el título de la esperada secuela.

El pasado sábado 1 de noviembre, Grande, de 32 años, publicó en Instagram una serie de imágenes junto a su compañera de reparto. En ellas, ambas muestran el nuevo tatuaje en la palma de sus manos, acompañado por una fotografía en el set de filmación.

“Feliz mes Wicked, 20 días”, escribió la cantante, haciendo referencia a la cuenta regresiva para el estreno de Wicked: For Good, programado para el 21 de noviembre.

Ariana Grande publicó que se hizo un tatuaje en conjunto con Cynthia Erivo. (Instagram)

Una amistad mágica dentro y fuera del set

Durante el rodaje de Wicked, la adaptación dirigida por Jon M. Chu del exitoso musical de Broadway, la conexión entre Ariana Grande (Glinda) y Cynthia Erivo (Elphaba) se convirtió en uno de los elementos más comentados del proyecto.

De hecho, el cineasta de 46 años destacó en entrevista con la revista PEOPLE que fue “una de las amistades más hermosas de ver crecer”.

“Son dos de las voces más poderosas del mundo, quizá de nuestra generación. Podrían haber competido, pero siempre pusieron a Wicked por encima de todo. Eso demuestra su grandeza como artistas: se sumergieron en los personajes y, al hacerlo, encontraron parte de sí mismas en ellos”, dijo.

La amistad de Ariana Grande y Cynthia Erivo se reflejó en sus personajes de "Wicked".(Universal Pictures via AP)

Chu también reconoció que la química entre ambas actrices elevó la historia de Glinda y Elphaba a otro nivel. “Creo que gracias a lo que aportaron, los personajes se sienten más grandes que nunca. Nos permiten conocerlas de forma más íntima. Y eso hizo mi trabajo mucho más fácil”, señaló.

Incluso, Cynthia Erivo habló sobre su relación artística con Ariana Grande durante un evento de Canva Create en abril.

“Cantar con Ariana es realmente estimulante, un poco adictivo. Hay una sinergia maravillosa cuando trabajas con alguien que te entiende, que puede mirarte a los ojos y saber exactamente lo que necesitas sin que tengas que decirlo”, confesó.

Cynthia Erivo destacó la interacción que tiene con Ariana Grande. (AP/Chris Pizzello)

Erivo explicó que la clave de su éxito conjunto está en la escucha y la vulnerabilidad. “Cuando las voces se unen, significa que ambas se están escuchando. No se trata de ‘cómo sueno yo’, sino de ‘qué estás haciendo tú’. Y cuando ambas están en esa misma sintonía, todo es posible.”

Por su parte, Ariana Grande ha dicho en varias ocasiones que sintió que su encuentro con Erivo estaba “destinado a suceder”. En una entrevista para el pódcast Podcrushed en 2024, la cantante de “God Is a Woman” reflexionó sobre lo que aprendió de su compañera.

“Ojalá las dos hayamos aprendido mucho una de la otra, pero yo aprendí muchísimo de ella como persona. Cynthia ama con intensidad y sinceridad. Es una Capricornio que ama de verdad”, contó.

Ariana Grande aseguró que aprendió mucho de Cynthia Erivo. (REUTERS/Mina Kim)

La artista también señaló que las diferencias entre sus personajes reflejan lo que podría haber sido un desafío en la vida real. “Cuando dos personas tan distintas comparten una experiencia tan grande, nunca sabes cómo resultará. Pero fue algo completamente simbiótico y hermoso.”

El universo de Wicked continúa expandiéndose con Wicked: For Good, la segunda parte de la adaptación cinematográfica de Universal Pictures. La película retomará los eventos del primer filme y promete nuevas canciones originales, entre ellas “Girl in the Bubble” y “No Place Like Home”, ya adelantadas en redes sociales.