Los Premios Emmy 2025 celebraron un récord de audiencia

Los Emmy Awards 2025 se transmitieron nuevamente por CBS. (REUTERS/Mike Blake)

La 77ª edición de los premios Emmy, transmitida el pasado domingo por CBS, no solo consagró a The Studio, The Pitt y Adolescence como las producciones del año, sino que también se convirtió en un éxito de audiencia.

De acuerdo con datos de Nielsen, la ceremonia alcanzó los 7.4 millones de espectadores, lo que representa un aumento del 8% en comparación con la edición anterior, emitida en septiembre de 2024 por ABC y que reunió a 6.9 millones de televidentes.

Este crecimiento marca además un hito, pues se trata de la gala más vista desde 2021, cuando justamente CBS fue la encargada de emitir la ceremonia.

En aquel año también se registraron 7.4 millones de espectadores, una cifra que no había vuelto a ser superada ni por NBC, ni por Fox, ni por ABC en los años posteriores.

Los Emmy Awards 2025 alcanzaron los 7.4 millones de espectadores en televisión. (REUTERS/Mike Blake)

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo del comediante Nate Bargatze, quien aportó un tono sobrio y cercano, apostando más por la sencillez que por los grandes números musicales o los chistes arriesgados.

Su presencia fue bien recibida por la audiencia y la crítica, al permitir que el foco se mantuviera en los premiados y no en la polémica.

Cabe destacar que el logro de este año tiene doble mérito para CBS. Por un lado, recuperó la corona de la transmisión más vista en lo que va de la década; por otro, fortaleció el peso de su plataforma de streaming Paramount+, que complementó la cobertura televisiva tradicional.

Según la compañía, las vistas en vivo a través del servicio digital aumentaron un 76% respecto a 2021, lo que refleja cómo el público se ha desplazado hacia el consumo multiplataforma.

Las vistas en Paramount+ se alzaron un 76% respecto al año pasado. (REUTERS/Mike Blake)

Otro factor que jugó a favor de la gala fue la competencia en la misma franja horaria. El principal contendiente fue la transmisión de la NFL en NBC, que enfrentó a los Atlanta Falcons contra los Minnesota Vikings.

Sin embargo, al tratarse de un encuentro de temporada regular en septiembre, no representó una amenaza tan seria como el partido de playoffs de enero de 2024, que coincidió con la 75ª entrega de los Emmy.

Aquel enfrentamiento con el fútbol americano resultó desastroso: la ceremonia de 2024, retrasada por las huelgas de Hollywood, alcanzó un mínimo histórico de audiencia.

En 2024, los Emmy Awards tuvieron su peor pico de audiencia. (REUTERS/Mike Blake)

Por ello, el repunte de este año equivale a un aumento del 54% respecto al récord negativo anterior, confirmando que la recuperación era posible una vez que los premios regresaron a su calendario habitual.

Los grandes ganadores de la noche

Más allá de las cifras, la 77ª edición de los Emmy estuvo marcada por la consagración de tres producciones que dominaron en sus respectivas categorías.

En la categoría de "Mejor serie de comedia", The Studio, que además se convirtió en la producción más premiada del año con un total de 13 galardones, consolidó su estatus como fenómeno cultural y televisivo.

En cuanto a “Mejor serie dramática”, The Pitt, el intenso drama hospitalario que con apenas una temporada en pantalla, logró cautivar tanto al público como a la crítica.

"The Pitt" se consagró como la mejor serie de drama de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

Finalmente, como “Mejor miniserie o serie limitada”, Adolescence, una ficción que exploró los desafíos de la juventud con un enfoque innovador, sorprendió al llevarse todos los premios para los cuales estuvo nominada.