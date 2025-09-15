Entretenimiento

Los Premios Emmy 2025 celebraron un récord de audiencia

El regreso a CBS devolvió la gala a cifras históricas de audiencia, al tiempo que la plataforma Paramount+ registró un crecimiento de 76% en vistas en vivo.

Virginia García

Por Virginia García

Guardar
Los Emmy Awards 2025 se
Los Emmy Awards 2025 se transmitieron nuevamente por CBS. (REUTERS/Mike Blake)

La 77ª edición de los premios Emmy, transmitida el pasado domingo por CBS, no solo consagró a The Studio, The Pitt y Adolescence como las producciones del año, sino que también se convirtió en un éxito de audiencia.

De acuerdo con datos de Nielsen, la ceremonia alcanzó los 7.4 millones de espectadores, lo que representa un aumento del 8% en comparación con la edición anterior, emitida en septiembre de 2024 por ABC y que reunió a 6.9 millones de televidentes.

Este crecimiento marca además un hito, pues se trata de la gala más vista desde 2021, cuando justamente CBS fue la encargada de emitir la ceremonia.

En aquel año también se registraron 7.4 millones de espectadores, una cifra que no había vuelto a ser superada ni por NBC, ni por Fox, ni por ABC en los años posteriores.

Los Emmy Awards 2025
Los Emmy Awards 2025 alcanzaron los 7.4 millones de espectadores en televisión. (REUTERS/Mike Blake)

La conducción de la ceremonia estuvo a cargo del comediante Nate Bargatze, quien aportó un tono sobrio y cercano, apostando más por la sencillez que por los grandes números musicales o los chistes arriesgados.

Su presencia fue bien recibida por la audiencia y la crítica, al permitir que el foco se mantuviera en los premiados y no en la polémica.

Cabe destacar que el logro de este año tiene doble mérito para CBS. Por un lado, recuperó la corona de la transmisión más vista en lo que va de la década; por otro, fortaleció el peso de su plataforma de streaming Paramount+, que complementó la cobertura televisiva tradicional.

Según la compañía, las vistas en vivo a través del servicio digital aumentaron un 76% respecto a 2021, lo que refleja cómo el público se ha desplazado hacia el consumo multiplataforma.

Las vistas en Paramount+ se
Las vistas en Paramount+ se alzaron un 76% respecto al año pasado. (REUTERS/Mike Blake)

Otro factor que jugó a favor de la gala fue la competencia en la misma franja horaria. El principal contendiente fue la transmisión de la NFL en NBC, que enfrentó a los Atlanta Falcons contra los Minnesota Vikings.

Sin embargo, al tratarse de un encuentro de temporada regular en septiembre, no representó una amenaza tan seria como el partido de playoffs de enero de 2024, que coincidió con la 75ª entrega de los Emmy.

Aquel enfrentamiento con el fútbol americano resultó desastroso: la ceremonia de 2024, retrasada por las huelgas de Hollywood, alcanzó un mínimo histórico de audiencia.

En 2024, los Emmy Awards
En 2024, los Emmy Awards tuvieron su peor pico de audiencia. (REUTERS/Mike Blake)

Por ello, el repunte de este año equivale a un aumento del 54% respecto al récord negativo anterior, confirmando que la recuperación era posible una vez que los premios regresaron a su calendario habitual.

Los grandes ganadores de la noche

Más allá de las cifras, la 77ª edición de los Emmy estuvo marcada por la consagración de tres producciones que dominaron en sus respectivas categorías.

En la categoría de "Mejor serie de comedia", The Studio, que además se convirtió en la producción más premiada del año con un total de 13 galardones, consolidó su estatus como fenómeno cultural y televisivo.

En cuanto a “Mejor serie dramática”, The Pitt, el intenso drama hospitalario que con apenas una temporada en pantalla, logró cautivar tanto al público como a la crítica.

"The Pitt" se consagró como
"The Pitt" se consagró como la mejor serie de drama de 2025. (REUTERS/Daniel Cole)

Finalmente, como “Mejor miniserie o serie limitada”, Adolescence, una ficción que exploró los desafíos de la juventud con un enfoque innovador, sorprendió al llevarse todos los premios para los cuales estuvo nominada.

Temas Relacionados

Premios EmmyThe PittAdolescenceThe Studio

Últimas Noticias

“Euphoria” tiene fecha de estreno tentativa: Esto es lo que se sabe

La serie de HBO traerá de regreso a Zendaya, Sydney Sweeney y Jacob Elordi en sus roles protagónicos.

“Euphoria” tiene fecha de estreno

Dónde ver “The Pitt”, la serie que se coronó en los Premios Emmy como mejor drama

La serie protagonizada por Noah Wyle y Katherine LaNasa se estrenó en enero de 2025.

Dónde ver “The Pitt”, la

Gene Simmons y una revelación que impulsa el mito de Ozzy Osbourne: “Trataba a todos exactamente igual, sin aires de grandeza”

El bajista de KISS recordó cómo el fallecido artista sorprendía lejos de su icónico personaje oscuro: “Era el Príncipe de las Tinieblas y, sin embargo, en los conciertos les lanzaba besos a los fans y les decía: ‘Los quiero’”. La historia de una amistad que trascendió la música

Gene Simmons y una revelación

Lil Nas X faltó a su audiencia por agresión, tras ser internado en un hospital mental

El rapero enfrenta un proceso en su contra, que de ser encontrado culpable podría pasar varios años en prisión

Lil Nas X faltó a

Willem Dafoe, sincero entre la ovación y la nostalgia: “Pienso en la edad más de lo que admito”

Durante el Festival de Venecia, y en una entrevista con Vanity Fair, el intérprete de Late Fame compartió reflexiones sobre su carrera, el valor de la autenticidad y la conexión con las nuevas generaciones. Cómo su trayectoria artística le permitió mirar con honestidad su propia transformación

Willem Dafoe, sincero entre la
ÚLTIMAS NOTICIAS
La UBA comenzó a implementar

La UBA comenzó a implementar medidas de crisis para garantizar su funcionamiento hasta fin de año

El riesgo de levantar muros para contener glaciares: cómo podría impactar en la biodiversidad marina

Tormentas, frío y crecidas: cómo estará el tiempo en el AMBA antes de la llegada de la primavera

Condenaron a 23 miembros de la banda narco que Mauro Novellino manejaba desde la cárcel

Docentes de la UBA realizaron clases públicas antes de la marcha contra el veto a la ley de financiamiento universitario

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: subió la

Crisis en Cuba: subió la inflación interanual

Más apoyo para la iniciativa de la OTAN Centinela Oriental: Reino Unido enviará cazas Typhoon a Polonia

Receta de limones en conserva, rápida y fácil

Polonia neutralizó un dron que sobrevolaba instalaciones gubernamentales y apuntó directo a Rusia

Stephen King dijo que Charlie Kirk estaba a favor de lapidar a los gays, pero se tuvo que disculpar

TELESHOW
Pedro Rosemblat fue autocrítico tras

Pedro Rosemblat fue autocrítico tras su entrevista a Gustavo Cordera: “¿Fue un error hacer la nota o fue un error cómo yo la hice?"

Lali Espósito anunció su película documental en Netflix: “LALI: La que le gana al tiempo”

Cazzu rompió en llanto en pleno show por el homenaje que sus fans le hicieron a su hija Inti: el momento

Cómo sigue Thiago Medina: el nuevo parte médico sobre la salud del ex Gran Hermano

Daniela Celis conmovió con un mensaje esperanzador tras el accidente de Thiago Medina: “Vamos a lograr su evolución”