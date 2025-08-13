Entretenimiento

Machine Gun Kelly aseguró que podría ser mitad extraterrestre: “Mi piel se rasga y sana muy rápido”

El rapero ha confesado abiertamente ser un creyente de la vida en otros planetas

Por Marco Antonio González Aguilera

Machine Gun Kelly dijo que
Machine Gun Kelly dijo que no sabe si su edad exista, confesó que se cuestiona con frecuencia si es totalmente terrestre (Foto: Visuales IA, Reuters)

Machine Gun Kelly asistió a un talk show en el que dijo creer ser mitad extraterrestre, luego de que le preguntaran su edad. El rapero confesó que no sabe si su edad exista realmente.

Colson Baker, verdadero nombre de MGK, dijo durante una ronda de preguntas en el talk show de Andy Cohen, Watch What Happens Live, que no sabía muchos datos sobre su vida, esto después de que Cohen le hiciera una serie de preguntas personales.

“Es algo raro amigo. No se mi edad, no sé si existe, no lo se”, dijo Baker.

Luego de la respuesta, Cohen agregó que quizá MGK podría identificarse con Mariah Carey, de quien dijo, tenía una “edad fluida”, el rapero reiteró que él “simplemente no conocía muchas cosas de su vida”.

MGK dijo que tenía sospechas
MGK dijo que tenía sospechas sobre ser mitad alienígena (REUTERS/Ronda Churchill)

“No lo sé. Estoy empezando a pensar, mi piel se rasga y sana muy rápido. Hay cosas así por las que he comenzado a preguntarme: ¿Quién es mi padre, sabes?“, dijo MGK en la entrevista.

Frente a la respuesta críptica de Colson, el conductor le preguntó si creía que pudiera ser de otro mundo, el entrevistado respondió que ha hablado respecto a eso con su madre.

“Le dije (habla de su madre) ‘¿Hubo algún periodo de tiempo en el que desaparecieras?’ y mi madre respondió que si ‘con una criatura alta y flaca’“, confesó MGK y continuó hablando de la declaración de su madre, acerca de una posible abducción.

“Ella me dijo que tuvo la sensación de que en un momento fue abducida. Así que pensé: ‘¿Quizás hay algo de eso?’“, finalizó.

MGK es un creyente confeso de la existencia de vida extraterrestre. En otras oportunidades ha dicho haber presenciado dos Fenómenos Aéreos no Identificados (FANI).

Machine Gun Kelly (MGK) es
Machine Gun Kelly (MGK) es un creyente de la vida estraterrestre (REUTERS/Kylie Cooper)

Eso pasó en el The Late Late Show, conducido por James Corden, luego de que el conductor le preguntara si creía en la vida en otros planetas, MGK respondió que de hecho acababa de ser testigo de un fenómeno aéreo.

“Vi vida en este planeta que venía de otro planeta, hace dos noches, flotaba sobre un lago en Thousand Oaks”, dijo en la entrevista que principalmente era para explicar el título de su canción “Concert for Aliens”.

Continuó narrando una segunda experiencia con objetos voladores, durante su estadía en Bora Bora, una semana antes del avistamiento en Thousand Oaks, observó precisamente el mismo tipo de esfera que se presenció en Hawái. Dijo que vio pasar la esfera sobre las aguas de El Pacífico y desaparecer detrás de una montaña.

El salto de Machine Gun Kelly de rapero a rockstar

La reciente declaración del cantante sobre su presunto origen extraterrestre, surge de su gira por medios para promocionar su nuevo álbum, Lost Americana.

'Lost Americana' es una búsqueda
'Lost Americana' es una búsqueda por explorar la libertad que ofrece Estados Unidos (Foto: Youtube/@mgk)

Colson Baker lanzó Lost Americana el pasado 8 de agosto, convirtiéndose en su séptimo álbum de estudio, bajo el sello EST 19XX e Interscope Records.

Este trabajo de estudio representa el salto de Baker a un estilo rock pop donde hace una “exploración del sueño americano” como lo describe Bob Dylan en el tráiler del álbum.

