El origen de la icónica cerveza de Los Simpsons y su inspiración en una estrella de rock: “Nunca los perseguí”

Duff McKagan afirma que la cerveza Duff de Los Simpsons se inspiró en su apodo de rockero (foto: Captura de pantalla)

Duff McKagan, bajista de la legendaria banda Guns N’ Roses, ha sorprendido a los fanáticos de la música y la televisión al afirmar que la famosa cerveza “Duff” de Los Simpsons fue inspirada en su propio apodo y personalidad.

En una entrevista reciente con Stereogum, Michael Andrew McKagan relató cómo, a finales de los años 80, el equipo de producción de la serie animada se habría puesto en contacto con él para utilizar su nombre en la creación de la bebida ficticia que se convertiría en un símbolo de la cultura pop. El músico, conocido por su apodo "Duff, el Rey de las Cervezas“, explicó que fue contactado por el equipo de trabajo de Guns N’ Roses en 1988 o 1989 con una propuesta inusual. “Me dijeron que un dibujo animado quería usar mi nombre para una cerveza. Como una especie de dibujo animado de cine de arte universitario, dijeron, y en ese momento no había caricaturas para adultos”, señaló.

La cerveza Duff se convirtió en uno de los iconos más fuertes de la serie (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la “Duff” y la controversia con el “Rey de las Cervezas”

El relato de McKagan sitúa el posible origen de la cerveza “Duff” en una época en la que Guns N’ Roses alcanzaba la cima de la popularidad con su álbum debut "Appetite for Destruction“, mientras la televisión estadounidense se preparaba para el desembarco de la familia amarilla.

El bajista era ampliamente conocido en el ambiente musical y que incluso solía llevar un cinturón con su apodo. “Yo siempre fui Duff, el Rey de las Cervezas”, afirmó el músico, subrayando la notoriedad de su personaje dentro y fuera del escenario.

La propuesta de la producción de Los Simpsons llegó en un momento en que las caricaturas para adultos no formaban parte del panorama televisivo. El músico reconoció que, en ese entonces, no tenía conocimientos sobre las cuestiones comerciales, por lo que no anticipó el impacto que tendría la utilización de su nombre en la serie. “La realidad es que yo no sabía nada sobre marcas o cosas así, pero ese programa despegó”, relató en declaraciones a Stereogum.

La producción de Los Simpsons niega cualquier vínculo entre el nombre de la cerveza y el músico (foto: Wikipedia)

La evolución del nombre y la reacción personal de McKagan

Con el paso del tiempo, la cerveza "Duff" se consolidó como uno de los elementos más reconocibles de Los Simpsons, trascendiendo la pantalla para convertirse en un producto de merchandising y en un símbolo de la cultura pop. McKagan observó cómo el nombre que, según él, se inspiró en su apodo, comenzó a aparecer en todo tipo de productos relacionados con la serie. “Después empezaron a vender mercancía y esas cosas con ese nombre. Yo nunca los perseguí, pero pensé ‘¡Qué hijos de puta!’, ¿sabes?”, expresó el bajista, reflejando una mezcla de sorpresa y resignación ante el éxito comercial de la marca.

El músico aclaró que nunca emprendió acciones legales ni buscó un reconocimiento formal por parte de la producción de Los Simpsons. Su reacción, según explicó, fue más de asombro que de enojo, al ver cómo un apodo que lo identificaba en el mundo del rock se transformaba en un fenómeno global a través de la serie animada.

El personaje de Duffman ('hombre Duff' en español) haciendo una de sus tantas apariciones en la serie (foto: Captura de pantalla)

La postura de la producción de Los Simpsons y la interpretación de McKagan

A lo largo de los años, la producción de Los Simpsons negó de manera constante cualquier vínculo entre el nombre de la cerveza “Duff” y el bajista de Guns N’ Roses, según explicó Stereogum. McKagan, por su parte, comprende la lógica detrás de esta negativa. “Desde el punto de vista comercial, que digan que no es verdad es inteligente”, resaltó el músico.

Para él, la decisión de la producción responde a una estrategia para evitar posibles reclamaciones legales o disputas sobre derechos de autor. “Basta con hacer cálculos: empezaron con el Rey de las Cervezas cuando yo tenía mi cinturón del Rey de las Cervezas que usaba todo el tiempo”, añadió McKagan, reforzando su convicción de que la inspiración fue real, aunque nunca reconocida oficialmente.

El apodo 'Rey de las Cervezas' acompañó a McKagan durante la época de mayor éxito de Guns N’ Roses (foto: Wikipedia)

La insistencia de McKagan y su legado como “Rey de las Cervezas”

A pesar de la negativa oficial de la producción de Los Simpsons, Duff McKagan mantiene su versión sobre el origen de la cerveza “Duff” y reivindica su papel como fuente de inspiración. El bajista recuerda con orgullo su apodo y el cinturón que lo identificaba como “el Rey de las Cervezas”, elementos que, según él, fueron adoptados por la serie en un momento en que la cultura pop buscaba nuevos referentes.

“Basta con hacer cálculos: empezaron con el Rey de las Cervezas cuando yo tenía mi cinturón del Rey de las Cervezas que usaba todo el tiempo”, sentenció McKagan.

Para el músico, la decisión de la producción de Los Simpsons de negar la conexión responde a una lógica comercial, pero no altera su convicción sobre la verdadera historia detrás de la cerveza más famosa de Springfield.