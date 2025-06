John Travolta reapareció como Danny Zuko y revolucionó un evento de “Grease” en Los Ángeles

El anfiteatro de Los Ángeles vibró cuando John Travolta, con chaqueta de cuero y cabello canoso, saludó con nostalgia a los asistentes del evento (Instagram/@johntravolta)

El legendario actor John Travolta, de 71 años, se presentó inesperadamente en el Hollywood Bowl de Los Ángeles durante un evento de Grease Sing-Along, el viernes por la noche.

La multitud, compuesta por seguidores de varias generaciones, presenció cómo Travolta emergía en el escenario caracterizado como Danny Zuko, el personaje que lo catapultó a la fama hace más de cuatro décadas.

El artista, con el cabello canoso, lucía una chaqueta de cuero negra y una camiseta, evocando la imagen icónica de Zuko, pero adaptada a su edad actual.

La sorpresa fue absoluta. Según relató el propio Travolta en su cuenta de Instagram, “nadie lo sabía. Ni siquiera el reparto. Gracias por una gran velada”.

John Travolta sorprendió al público del Hollywood Bowl al reaparecer caracterizado como Danny Zuko durante una función especial de Grease Sing-Along (Instagram/REUTERS)

El actor compartió una fotografía en la que se mostraba como una versión madura de Zuko, y acompañó la publicación con un video que capturó el momento exacto en que subió al escenario.

El público, que llenaba el anfiteatro, lo recibió con una ovación ensordecedora. John Travolta, fiel al estilo de su personaje, saludó a los asistentes con una frase cargada de nostalgia.

“L.A., ¿pensé que te ibas de vuelta a Australia? Está bien, está bien, cariño. Ya sabes, andando y rodando y todo eso", expresó ante los presentes. Posteriormente, dirigió unas palabras de agradecimiento: “¡Disfruten el espectáculo. Los amamos!”.

El famoso actor compartió imágenes y videos de la noche en Instagram, donde agradeció el entusiasmo y cariño de los fans de todas las generaciones (Instagram/@johntravolta)

El evento no solo contó con la presencia de Travolta, sino que también reunió a otros miembros del elenco original de Grease. Entre los asistentes se encontraban Barry Pearl, Michael Tucci, Kelly Ward y Didi Conn, quienes interpretaron a algunos de los personajes más recordados de la película.

Además, el director Randal Kleiser se sumó a la celebración, reforzando el carácter especial de la velada para los fanáticos de la cinta.

La película Grease, estrenada en 1978, narra la vida de un grupo de estudiantes de secundaria en los años 50 y se ha consolidado como uno de los musicales más influyentes de la historia del cine.

Entre sus canciones más populares destacan “Summer Nights,” “Hopelessly Devoted to You,” “Greased Lightnin’,” “We Go Together” y “You’re the One That I Want”.

La figura de Travolta como Danny Zuko sigue despertando fervor, más de 45 años después del estreno de "Grease" en 1978 (EFE /INTERFOTO/Archivo)

John Travolta compartió protagonismo con la fallecida Olivia Newton-John, quien interpretó a Sandy y falleció en agosto de 2022 a los 73 años debido a un cáncer de mama.

La química entre ambos actores y la energía de sus interpretaciones han mantenido viva la popularidad de la película a lo largo de los años.

La aparición de Travolta en el Hollywood Bowl no es la primera vez que el actor revive a Danny Zuko en un evento público.

En 2019, él y Newton-John se reunieron en el Meet n’ Grease Sing-Along en el Coral Sky Amphitheater de Florida, donde ambos se disfrazaron de sus personajes para deleite de los asistentes.

Un año después, Travolta confesó a la revista People que la idea de vestirse nuevamente como Zuko fue suya y que la experiencia resultó “increíble”.

La película mantiene su influencia en la cultura popular, reflejada en la respuesta entusiasta de la audiencia hasta la actualidad (Paramount Pictures)

La estrella de cine detalló que tanto el look calvo como el peinado de los años 50 le favorecen, y que disfruta encarnar a Zuko cada vez que tiene la oportunidad.

La reacción del público en estos eventos demuestra el impacto duradero de Grease en la cultura popular. Olivia Newton-John, en una entrevista previa a su muerte, reconoció su asombro ante el cariño que la película sigue generando.

“Esa película todavía es amada... la emoción de la gente, fue increíble. ¡No podía creerlo, la gente todavía la ama!”, dijo por ese entonces.

La vigencia de Grease se refleja en la asistencia masiva a los eventos temáticos y en la emoción palpable de los fanáticos al ver a los actores originales reunidos.

Antes de morir, Olivia Newton-John expresó su asombro ante el cariño inagotable hacia "Grease"y reconoció que la emoción del público mantiene vivo el legado del clásico (REUTERS/Fred Prouser)

La publicación de Travolta en Instagram, donde agradeció la calidez del público y compartió imágenes del evento, rápidamente acumuló miles de reacciones y comentarios.