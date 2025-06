Primer tráiler de “Frankenstein” presenta a Jacob Elordi como el temido monstruo

La cinta dirigida por Guillermo del Toro mostró a Jacob Elordi caracterizado como el temido monstruo Créditos: YouTube/ Netflix

Guillermo del Toro ha revelado por fin un primer vistazo a uno de sus proyectos más esperados: su adaptación de Frankenstein, la icónica novela de Mary Shelley. El tráiler debutó este fin de semana durante Tudum, el evento global de Netflix en el que el gigante del streaming presenta sus producciones más destacadas.

Con un elenco estelar encabezado por Oscar Isaac como el atormentado Victor Frankenstein y Jacob Elordi como la temida criatura, la película promete una visión emocionalmente intensa, visualmente poderosa y profundamente humana del clásico literario.

En el tráiler, se muestra un mundo sombrío y poético que recuerda al estilo visual característico de del cineasta mexicano, con escenarios góticos, laboratorios húmedos y una atmósfera cargada de dolor, redención y horror existencial.

El primer tráiler de “Frankenstein” muestra la característica estética que Gillermo del Toro sigue en sus cintas. (YouTube/Netflix)

Mia Goth, Felix Kammerer, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz completan el elenco de este ambicioso proyecto.

Para Guillermo del Toro, Frankenstein no es simplemente otra adaptación literaria, más bien es una pasión personal que lleva años persiguiendo. En 2018 , cuando recibió el BAFTA a Mejor Director por La forma del agua, el cineasta declaró ser un gran admirador de Mary Shelley

“La figura más importante del legado inglés es, increíblemente, para mí, una adolescente llamada Mary Shelley. Y muchas veces, cuando quiero rendirme, cuando pienso en rendirme, cuando me dicen que soñar con las películas y las historias que sueño es imposible, pienso en ella”, dijo.

Guillermo del Toro expresó su admiración por Mary Shelley. (REUTERS/Benoit Tessier)

Con esta nueva producción, el cineasta ganador del Óscar por El laberinto del fauno (2006) y La forma del agua (2017) rinde homenaje a la autora que, con apenas 18 años, creó una de las obras más revolucionarias de la literatura moderna.

Durante Tudum, el director y parte del elenco —incluidos Oscar Isaac y Mia Goth— compartieron detalles sobre el enfoque único que tendrá la película. Isaac lo describió como “una adaptación grande y profundamente mexicana”.

Por su parte, Mia Goth aseguró que la interpretación de Jacob Elordi como el monstruo será “desgarradora”. El actor, conocido por su papel en Euphoria, se transforma físicamente en una criatura que no solo aterra, sino que también provoca compasión.

Jacob Elordi tardó varias horas en caracterizarse como el temido Frankenstein. (YouTube/Netflix)

Incluso, la actriz, que compartió varias escenas con Elordi, destacó el arduo trabajo detrás del maquillaje del personaje. “Fue un trabajo difícil para él. Estuvo horas en la silla de maquillaje, pero valió la pena porque el resultado fue increíble. El equipo hizo un trabajo espectacular”, señaló.

Frankenstein marca un nuevo capítulo en la fructífera relación entre Guillermo del Toro y Netflix. Juntos ya cosecharon éxito con Pinocho (2022), que ganó el Óscar a Mejor Película Animada en 2023.

Esta alianza ha permitido al director desarrollar su visión sin compromisos, y esta nueva adaptación promete seguir ese mismo camino creativo. Aunque aún no hay fecha oficial de estreno, la expectación es alta.

Oscar Isaac revela cómo Guillermo del Toro lo eligió para protagonizar “Frankenstein”

Durante la alfombra roja previa a la presentación de Tudum, el evento global de Netflix, Oscar Isaac compartió con The Hollywood Reporter cómo fue que Guillermo del Toro lo eligió para interpretar al icónico Victor Frankenstein en su nueva y ambiciosa adaptación de la novela de Mary Shelley.

Oscar Isaac reveló cómo Guillermo del Toro le propuso protagonizar "Frankenstein". (YouTube/Netflix)

“No me lo esperaba. Estaba sentado con él hablando y, tras una larga conversación, me miró y me dijo: ‘Creo que necesitas ser mi Victor Frankenstein’. Todavía no lo puedo creer”, confesó.

Isaac también reveló que del Toro le prometió desde el inicio que el papel sería un desafío artístico completo. “Dijo: ‘Te voy a preparar un banquete como actor’, y eso fue lo que hizo. Todos los días llegaba al set, tan emocionado, haciendo un montón de cosas hermosas, difíciles y expresivas”, relató. “Lo tuve como un hermano, ahí mismo, ayudándome en cada paso del camino”.