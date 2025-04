La temporada 3 de ‘And Just Like That’ confirmó su fecha de estreno: mira el tráiler oficial de la aclamada secuela de ‘Sex and the City’

Siempre puede ocurrir algo nuevo e inesperado. La tercera temporada del spin-off de "Sexo en la ciudad" vuelve con más personajes e historias de amor

El esperado regreso de And Just Like That ya tiene fecha confirmada y tráiler oficial. Max lanzó el primer avance de la tercera temporada de la serie, que se estrenará el próximo 29 de mayo a las 9 p.m. ET/6 p.m. PT en su plataforma de streaming.

El nuevo clip adelanta un verano lleno de romances, redescubrimientos personales y drama en la vida de Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes y Charlotte York, mientras la historia da un giro con nuevas incorporaciones y algunas despedidas del elenco original.

La segunda temporada concluyó en agosto de 2023 con Carrie (Sarah Jessica Parker) mientras revisaba plácidamente un Cosmopolitan en una playa de Grecia, después de organizar una emotiva cena de despedida en su icónico apartamento del Upper East Side.

Este espacio, que había sido su hogar durante Sex and the City, y al que regresó tras la muerte de Big (Chris Noth), quedó atrás cuando decidió mudarse a una lujosa casa de tres pisos en Gramercy Park.

El tráiler oficial sugiere un verano de cambios para Carrie, Miranda y Charlotte en Nueva York. (Max)

En ese mismo episodio, Aidan Shaw (John Corbett) le pidió a Carrie que lo esperara cinco años mientras él se dedicaba a cuidar a sus hijos en Virginia. La propuesta dejó a la audiencia con una pregunta central: ¿a qué exactamente accedió Carrie?

Según el showrunner Michael Patrick King, ese es uno de los principales motores de la nueva temporada. “Había seis versiones distintas en la sala de escritores. Cuando supe que aún había un área gris, supe que teníamos un gran terreno por explorar”, dijo semanas atrás a Entertainment Weekly.

“La relación Carrie-Aidan es dramática y emocionante porque contiene dos puntos de vista. [...] Es interesante ver a Carrie Bradshaw enamorada, tratando de hacer que funcione cuando, a cierta edad, todos tienen un pasado”, explicó al medio.

Carrie estará escribiendo un nuevo libro y su voz narrativa vuelve a ser parte esencial de la serie (Max)

El tráiler, que fue lanzado el 15 de abril, muestra a Carrie interesada en el mundo de la ficción romántica. Asímismo, la narración en off (ausente en las dos primeras temporadas) vuelve como recurso clave para la historia y cómo un elemento más íntimo. “Tal vez hay cosas que le dice al espectador que no le diría ni siquiera a sus mejores amigas”, agregó el showrunner.

En paralelo, Miranda (Cynthia Nixon) sigue adelante con su nueva etapa laboral tras incorporarse a Human Rights Watch, y se anticipa que tendrá una nueva relación amorosa.

Por su parte, Charlotte (Kristin Davis) continúa con su renacimiento profesional en el mundo del arte y lidia con la vida amorosa de su hija adolescente.

Charlotte enfrenta los desafíos de su rol como madre y retoma su carrera en el arte (Max)

Cambios en el reparto de ‘And Just Like That’

Hay varios cambios en el elenco de la serie. Karen Pittman, quien interpretaba a la profesora Nya Wallace, se retiró de la serie por problemas de agenda. Por su parte, Sara Ramírez, quien dio vida a la controvertida comediante Che Díaz, también quedó fuera de la nueva entrega luego de que su arco argumental con Miranda concluyera en la temporada anterior.

Por otro lado, Rosie O’Donnell se une como Mary, un nuevo personaje que dará que hablar. Patti LuPone también tendrá un arco argumental, y se suman al elenco Mehcad Brooks (Law & Order), Jonathan Cake (Desperate Housewives) y Logan Marshall-Green (Prometheus), todos en roles recurrentes. Además, Sebastiano Pigazzi (Giuseppe, el novio italiano de Anthony) y Dolly Wells (Joy, la productora de la BBC) han sido promovidos a personajes regulares.

Kristen Schaal (Bob’s Burgers) también tendrá una participación en esta temporada, y se confirma el regreso de Rosemarie DeWitt como Kathy, la exesposa de Aidan.

Miranda sigue reconstruyendo su vida después de su ruptura y se prepara para una nueva etapa profesional y amorosa (Max)

Desde su debut en Max a finales de 2021, And Just Like That ha generado opiniones divididas entre los fanáticos de Sexo en la ciudad. El showrunner Michael Patrick King lo acepta con humor: “Es la relación de amor-odio más hilarantemente agresiva. Incluso en las partes aterradoras de la montaña rusa, dicen: ‘¡Ahora me gusta! ¡Ahora lo odio otra vez! ¡Ahora me gusta!’”

¿Cuándo se estrenan los episodios de ‘And Just Like That’?

La temporada 3 está formada por 12 episodios que comenzarán a emitirse cada jueves desde el 29 de mayo. Los capítulos estarán disponibles para todos los suscriptores de Max.