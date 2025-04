John Travolta rindió un emotivo homenaje a su hijo Jett en el que habría sido su 33º cumpleaños: “¡Te extraño muchísimo!”

John Travolta envió un mensaje póstumo a su hijo Jett. (Instagram/John Travolta)

John Travolta recordó con emoción a su fallecido hijo Jett este domingo 13 de abril, fecha en la que habría cumplido 33 años.

El protagonista de Pulp Fiction compartió una tierna imagen en redes sociales junto a su primogénito, acompañada del mensaje: “Feliz cumpleaños Jett. ¡Te extraño muchísimo! ¡Te amaré por siempre!”.

Con más de 15 millones de seguidores, el actor de 71 años no suele compartir fotografías familiares, lo que volvió aún más especial esta publicación.

John Travolta celebró el cumpleaños de su fallecido hijo Jett. (Instagram/John Travolta)

Por si fuera poco, el artista ya había expresado el año anterior el profundo impacto de la pérdida, señalando que “no pasa un solo día sin que piense en ti”.

Jett, hijo mayor de John Travolta y la fallecida actriz Kelly Preston, murió trágicamente en 2009 a los 16 años durante unas vacaciones familiares en las Bahamas. El joven, quien padecía autismo, asma y el síndrome de Kawasaki, sufrió una convulsión y se golpeó la cabeza en una bañera del hotel Old Bahama Bay.

En una entrevista de 2014, la estrella de Hollywood calificó la pérdida como “lo peor que me ha pasado en la vida”, confesando que llegó a perder el interés por vivir. “No sabía si iba a lograrlo. Me costó mucho volver a encontrar sentido a la vida”, admitió.

John Travolta confesó que le costó mucho trabajo superar la muerte de su hijo Jett. (Instagram/John Travolta)

El actor también agradeció el apoyo recibido por parte de la Iglesia de la Cienciología durante el proceso de duelo y aseguró que fue un gran apoyo para superar esta difícil etapa.

“Siempre estaré agradecido a la Cienciología por apoyarme durante dos años seguidos, de lunes a domingo. No se tomaron un solo día libre, trabajando en diferentes perspectivas de las técnicas para superar el duelo y la pérdida, y para hacerme sentir que finalmente podía superar un día”, indicó.

Kelly Preston, quien falleció en 2020 a los 57 años tras una batalla privada contra el cáncer de mama, había atribuido la condición de Jett al uso de productos químicos en el hogar como limpiadores, fertilizantes y pesticidas, y llegó a abogar por una mejor regulación en el etiquetado de estos compuestos.

Kelly Preston aseguró que la condición de su hijo Jett se debía a diferentes productos químicos. (Shutterstock)

Durante su matrimonio de casi tres décadas, Travolta y Preston también tuvieron a Ella Bleu, hoy de 25 años, y a Benjamin, de 14 años.

Tras la muerte de Kelly Preston, John Travolta agradeció en su cuenta de Instagram a su equipo médico por intentar salvar la vida de la actriz.

“Mi familia y yo estaremos eternamente agradecidos con sus médicos y enfermeras del MD Anderson Cancer Center, y con todos los centros médicos que la han ayudado”, escribió.

La publicación desató rumores de que John y Kelly se habían alejado de la Cienciología, cuyo fundador, L. Ron Hubbard, estaba en contra de la quimioterapia y la radiación.

John Travolta anunció el fallecimiento de Kelly Preston a través de Instagram (Instagram/John Travolta)

Sin embargo, el sitio web de la Iglesia de la Cienciología insta a los creyentes a “buscar tratamiento médico convencional para enfermedades y lesiones”.

En una entrevista de 2021 que John Travolta le dio a Esquire España, el actor habló con franqueza sobre su proceso de duelo a un año de la muerte de su esposa.

“Aprendí que llorar y lamentar la pérdida de alguien es algo personal. El duelo es individual, y vivir tu propio camino es lo que puede llevarte a la sanación. Lo más importante que puedes hacer para ayudar a otra persona cuando está de luto es permitirle vivirlo y no complicarlo con el tuyo”, comentó.

John Travolta se sinceró sobre su duelo por la muerte de Kelly Preston (REUTERS/Eric Gaillard)

A pesar de los golpes personales, el actor continúa activo en la industria cinematográfica. Sus últimos tres proyectos han sido con el controvertido director Randall Emmett, incluyendo la trilogía Cash Out, donde interpreta a un ladrón profesional.

Actualmente, John Travolta se prepara para interpretar al mafioso de la vida real Johnny Roselli en November 1963, el nuevo thriller del director Roland Joffé sobre el asesinato del presidente John F. Kennedy. El elenco incluye también a Robert Carlyle, Mandy Patinkin y Dermot Mulroney.