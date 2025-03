50 años de “The Lamb Lies Down On Broadway”, de Genesis: cuando Peter Gabriel dejó la banda

La banda británica decidió crear un álbum conceptual titulado "The Lamb Lies Down On Broadway"

En 1974, Genesis se encontraba en un punto crucial de su carrera. La banda británica, conocida por sus complejas composiciones y su teatralidad en el escenario, decidió embarcarse en la creación de un álbum conceptual que marcaría el final de una era: The Lamb Lies Down On Broadway.

A 50 años de su lanzamiento, Mojo menciona que este disco sigue siendo una referencia obligada en la historia del rock progresivo.

Su producción estuvo plagada de tensiones internas, marcadas por la creciente influencia de Peter Gabriel, las fricciones con Tony Banks, y la inminente transformación del grupo con la salida de su icónico vocalista.

De la escuela al escenario: los orígenes de Genesis

Genesis nació en 1967 en las aulas del exclusivo internado de Charterhouse, en Surrey. Peter Gabriel y Tony Banks, junto con Mike Rutherford y Anthony Phillips, formaron el núcleo original del grupo, influenciados por el folk, el soul y la música clásica.

En sus primeros años, la banda enfrentó el rechazo de la industria y de la prensa, pero lograron grabar su primer álbum, From Genesis to Revelation (1969), bajo la producción de Jonathan King. Sin embargo, el disco pasó desapercibido y King perdió interés en el grupo.

El disco de Genesis que marcó un quiebre clave en la historia de la banda (Fuente)

La llegada de Phil Collins (batería, 1970) y Steve Hackett (guitarra, 1971) trajo un sonido más sofisticado, que cristalizó en álbumes como Nursery Cryme (1971) y Foxtrot (1972).

Genesis se convirtió en una banda de culto, gracias a sus letras fantásticas y sus presentaciones en vivo, donde Gabriel comenzó a usar disfraces y a narrar historias entre canciones, estableciendo una identidad visual única.

Phil Collins se unió a Genesis como baterista en 1970; tras la salida de Gabriel, el baterista pasó a ser la voz principal de la banda (EFE/EPA/CLEMENS BILAN/Archivo)

La creación de “The Lamb Lies Down On Broadway”

Para 1974, Genesis ya había lanzado el exitoso Selling England by the Pound y decidió llevar su ambición un paso más allá con un álbum doble conceptual.

La historia seguía a Rael, un joven puertorriqueño en Nueva York que emprendía un viaje de autodescubrimiento, plagado de visiones surrealistas y metáforas sexuales.

Gabriel insistió en escribir toda la narrativa, lo que generó tensiones con Banks y Rutherford, quienes estaban acostumbrados a un proceso más colaborativo.

Las sesiones de grabación en Headley Grange y Glaspant Manor fueron difíciles. Las condiciones eran precarias y las disputas internas se intensificaron cuando Gabriel abandonó momentáneamente la banda debido al nacimiento prematuro de su hija. Mientras el resto del grupo se concentraba en la música, él trabajaba en las letras de forma aislada.

Gira y despedida de Peter Gabriel

Peter Gabriel anunció su salida de Genesis el 25 de noviembre de 1974 en Cleveland (EFE/Archivo /SVEN HOPPE)

La gira de The Lamb Lies Down On Broadway llevó la teatralidad de Genesis a un nuevo nivel, con proyecciones visuales, vestuarios excéntricos y la icónica aparición de Gabriel disfrazado como Slipperman, un monstruo grotesco lleno de protuberancias. Sin embargo, a pesar de la espectacularidad del show, las tensiones internas seguían creciendo.

El 25 de noviembre de 1974, en un hotel de Cleveland, Gabriel anunció que dejaría Genesis al finalizar la gira. Aunque su partida fue un golpe para la banda, el grupo decidió continuar sin él.

En 1975, Genesis emprendió la búsqueda de un nuevo vocalista, pero finalmente Phil Collins asumió el papel, marcando el inicio de una nueva etapa.

Y entonces quedaron tres

Tras la salida de Gabriel, Genesis lanzó A Trick of the Tail (1976) y Wind & Wuthering (1977), demostrando que podían seguir adelante sin su líder.

Sin embargo, la partida de Steve Hackett en 1977 dejó a la banda reducida a un trío, conformado por Banks, Rutherford y Collins.

Durante los años 80, Genesis se alejó del rock progresivo y adoptó un sonido más accesible, con éxitos como Invisible Touch y Land of Confusion. Esta evolución les permitió alcanzar una audiencia masiva, aunque también generó críticas de sus seguidores más puristas.

El legado de “The Lamb Lies Down On Broadway”

A pesar de las disputas que marcaron su creación, The Lamb Lies Down On Broadway sigue siendo un álbum emblemático del rock progresivo. Su compleja narrativa y su fusión de géneros lo han convertido en una obra de culto.

Peter Gabriel destacó la importancia personal de "The Lamb Lies Down On Broadway"

En 2022, Genesis realizó su última gira, con Phil Collins en un estado de salud delicado, incapaz de tocar la batería. En la última noche de la gira, Collins, Banks y Rutherford compartieron un emotivo momento, recordando el viaje que los llevó a lo más alto de la música.

Para Peter Gabriel, The Lamb Lies Down On Broadway siempre fue un álbum especial. En una reciente entrevista, recordó que la última canción del disco, Carpet Crawlers, fue la misma que cerró el último concierto de Genesis.

“Pasé más tiempo componiendo esa melodía que cualquier otra”, dijo, evocando el legado de una obra que, 50 años después, sigue resonando en la historia de la música.