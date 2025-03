Michelle Trachtenberg, el icono juvenil que tuvo que lidiar con el bullying en los sets de televisión

Michelle Trachtenberg confesó que fue víctima de acoso dentro y fuera de los sets de televisión. (The CW)

Michelle Trachtenberg, la actriz que falleció este miércoles 26 de febrero a los 39 años, es recordada por sus múltiples personajes en importantes proyectos cinematográficos y televisivos. Uno de sus papeles más recordados es el de Dawn Summers en la exitosa serie Buffy, la cazavampiros.

Pese a que en un principio el público no tomó bien su integración en la quinta temporada de la serie, la artista se ganó el cariño de los espectadores y se convirtió en un icono juvenil de la época. Sin embargo, la famosa reveló algunos detalles escalofriantes sobre el acoso que sufrió mientras trabajaba en el set del programa, cuando era solo una niña.

En una entrevista conmovedora para el podcast Call Her Daddy, la actriz habló de su dolorosa experiencia y cómo el ambiente de trabajo de la serie se convirtió en un lugar peligroso para ella, marcando su infancia de manera indeleble.

Michelle Trachtenberg confesó que sufrió de acoso cuando trabajó en la serie de Buffy, la cazavampiros (Gregg DeGuire/Europa Press)

De acuerdo con Michelle Trachtenberg el acoso ocurrió por parte de un miembro del elenco, quien aprovechó su posición de poder en el set para molestarla. Aunque no reveló el nombre de la persona involucrada, la actriz dejó claro que los hechos ocurrieron durante su tiempo en Buffy, cuando tenía entre 12 y 15 años.

“Fue algo que me afectó profundamente. Era una niña, y cuando una niña está en un ambiente así, no sabe cómo reaccionar. No sabía cómo manejar la situación ni cómo hablar de lo que estaba sucediendo”, confesó.

El testimonio de la artista hace eco de un problema persistente en Hollywood: el abuso de poder y el acoso a menores en los sets de grabación. La actriz describió cómo el comportamiento inapropiado por parte de este miembro del elenco la dejó en una posición vulnerable, sin apoyo ni orientación.

Además, la estrella recordó que, aunque la situación le generó mucho miedo, nunca se sintió en control de su entorno laboral.

Michelle Trachtenberg dijo que durante su participación en "Buffy the Vampire Slayer" no sentía que tuviera el control. (Foto AP/Damian Dovarganes, archivo)

Afortunadamente, el tiempo y la experiencia le permitieron ganar claridad sobre lo ocurrido y tomar la decisión de hablar. Asimismo, durante su relato, Michelle Trachtenberg señaló que, aunque los productores y otros miembros del equipo de Buffy estaban al tanto de la situación, las medidas para protegerla fueron insuficientes.

“Hubo reglas claras que se establecieron después de un incidente específico. Pero fue solo después de que me expresé, cuando ya era mayor, que la situación empezó a cambiar. A los adultos a mi alrededor no les importó lo suficiente cuando era niña, pero afortunadamente, ahora entiendo lo que significa tomar el control de mi propia narrativa y alzar la voz”, comentó.

Problemas en el set de ‘Buffy, la cazavampiros’

Aunque el nombre del acosador de Michelle Trachtenberg no ha sido revelado oficialmente, su testimonio ha sido interpretado por muchos como una crítica al ambiente tóxico que existía en el set de Buffy, bajo la dirección de Joss Whedon. El creador de la serie ha sido objeto de controversia en años recientes por otros señalamientos de abuso y comportamientos inadecuados en el set, especialmente por parte de actores como Charisma Carpenter y Ray Fisher.

Charisma Carpenter acusó a Joss Whedon de tratarla mal durante el rodaje de Buffy, la cazavampiros. (X/Charisma Carpenter)

“Joss Whedon abusó de su poder en numerosas ocasiones mientras trabajamos juntos. Mientras él encontraba este mal comportamiento entretenido, eso sirvió para intensificar mi ansiedad a la hora de actuar, para hacerme sentir vulnerable y alejarme de mis compañeros”, expresó Carpenter.

Posteriormente, Michelle Trachtenberg se pronunció sobre el tema en sus redes sociales y señaló al director de tener comportamientos inapropiados con todo el elenco de la serie.

Joss Whedon fue señalado por Michelle Trachtenberg de haber tenido conductas inapropiadas con ella Mandatory Credit: SPACE/Shutterstock

“A mis 35 años soy lo suficientemente valiente para repostear esto porque es lo que se debe hacer, se deben saber las cosas. Yo era una adolescente y él tenía un comportamiento inadecuado, muy inadecuado. Así que ahora la gente sabe lo que hizo Joss. El último comentario que haré al respecto es que había una regla que decía que él no tenía permitido estar en una habitación a solas con Michelle (Geller) nunca más”, escribió.

Si bien Whedon no ha hecho comentarios directos sobre las alegaciones de los artistas, las acusaciones contra él han generado un debate renovado sobre el tratamiento de los actores jóvenes y las dinámicas de poder en la industria.

Michelle Trachtenberg aseguró que se le prohibió a Joss Whedon estar en la misma habitación con Michelle Gellar durante las grabaciones de Buffy (Instagram/Michelle Trachtenberg)

Cabe destacar que en los últimos años, muchas personas han comenzado a hablar abiertamente sobre el abuso y el acoso que vivieron en sus primeros años de carrera, alimentando el movimiento #MeToo y otras iniciativas que buscan exponer y erradicar estas conductas. Sin embargo, las experiencias de los actores menores de edad han permanecido en gran parte en las sombras, y la confesión de Trachtenberg arroja luz sobre una de las facetas más oscuras de la industria del entretenimiento.

Michelle Trachtenberg también sufrió de acoso escolar

Pese a que Michelle Trachtenberg alcanzó el éxito desde pequeña con múltiples papeles en la televisión, en 2020 la actriz compartió en una publicación de Instagram que pasó por una dolorosa parte de su infancia relacionada con el acoso escolar, un tema que aún la afecta.

Michelle Trachtenberg afirmó que sufrió de acoso escolar cuando era niña. (The CW)

En su mensaje, la celebridad detalló cómo los recuerdos de San Valentín durante su niñez estaban llenos de dolor y rechazo, lejos de las celebraciones amorosas que muchos recuerdan con cariño.

“Así que, es la semana de San Valentín. En mis tiempos, todos los niños tenían que escribir una tarjeta de San Valentín falsa para todos en la clase. Yo nunca recibí una a propósito, todos recibían una tarjeta”, escribió Trachtenberg, acompañando su mensaje con una foto de su adolescencia, publicada un día antes de la festividad.

Por si fuera poco, Michelle Trachtenberg recordó cómo, a pesar de ser una figura pública desde muy joven, no recibía la atención ni el apoyo emocional de sus compañeros: “Nadie me dio una, y pensaban que no necesitaba la atención. Los niños y el personal se reían, pensaban que los demás debían recibir una porque, al ser actriz desde los 3 años, aparentemente yo no la necesitaba”, expresó.

Michelle Trachtenberg confesó que sus compañeros de escuela fueron crueles con ella por ser actriz. (Instagram/Michelle Trachtenberg)

La actriz de 34 años también destacó que la gente solo la veía como “la chica de la televisión”, sin tener en cuenta las dificultades personales que enfrentaba: “Nadie pensó que estaba ayudando a mi familia a pagar las cuentas. Solo era la chica en la televisión, nada más, porque su hijo no estaba en la televisión”, afirmó.

Además, Michelle Trachtenberg reveló que, al ser víctima de bullying, aún hoy carga con las cicatrices de aquellos años: “Los niños eran crueles. No hay necesidad de seguir hablando del pasado, pero todavía tengo cicatrices de cuando me tiraron por las escaleras y me estamparon contra los casilleros, con la cabeza primero”, recordó.

A pesar del dolor, la famosa aseguró que encontró una manera de convertir esa experiencia negativa en algo positivo. Dedicó un mensaje de apoyo a todos los niños y adolescentes que están pasando por lo mismo, alentándolos a no permitir que los demás definan su valor: “Escribo esto para cada niño, adolescente, persona, que está siendo acosado. Eres algo. No pongas tu valor en los demás. No dejar que ellos ganen, es tu victoria”.

Michelle Trachtenberg envió un mensaje a quienes sufren acoso escolar para que puedan salir adelante. (REUTERS/Danny Moloshok/File Photo)

En medio de las dificultades de su niñez, la actriz también hizo un reconocimiento especial a tres maestros que marcaron una diferencia en su vida. “Mis valentines en realidad van para tres maestros que me protegieron y en los que pienso hasta el día de hoy”, escribió. Trachtenberg agradeció a la Sra. Vollman, quien le permitió comer en su salón para evitar que otros niños le tiraran la comida; a la Sra. Lighter, quien fomentó su amor por el aprendizaje; y al Sr. Beckman, quien creyó en su talento como escritora y la desafió a mejorar su escritura.