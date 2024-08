Por qué el famosos tiktoker Khaby Lame no habla en ninguno de sus videos

Khaby Lame alcanzó la fama mundial en TikTok con su humor sin palabras durante la pandemia de COVID-19

El fenómeno Khaby Lame ha revolucionado el mundo de TikTok con su comedia sin palabras, logrando llamar la atención de millones alrededor del mundo. Lame ha acumulado más de 162 millones de seguidores y 2.500 millones de likes sin pronunciar una sola palabra en sus videos. El creador senegalés-italiano, originario de una ciudad en el norte de Italia, encontró su nicho mediante su característico gesto de exasperación hacia las complicaciones innecesarias en la vida diaria.

La pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en su vida, tras perder su empleo en una fábrica. Khaby comenzó a grabar videos de comedia y reacciones a videojuegos, pero su verdadero éxito llegó cuando incorporó su estilo silente. Su objetivo, como explicó a CNN en 2022, era personificar el término ‘smh’ (shaking my head- negar con al cabeza) con sus expresiones faciales y gestos simples. “Me gustó la idea de traer simplicidad a esos videos complicados”, dijo. Khaby detalló: “La mejor manera de llegar a tantas personas como fuera posible era no hablar”.

Cuánto dinero gana Khaby Lame con sus videos

La trayectoria meteórica de Lame también despierta la curiosidad sobre sus ganancias y proyectos futuros. Business Insider reporta que Khaby logró ingresar USD 16,5 millones en 2023 gracias a acuerdos con marcas importantes. No obstante, el influencer asegura que su motivación principal no es el dinero. “Nunca publiqué videos para ganar dinero. Solo quería saber si era gracioso y hacer reír a la gente”, comentó a Business Insider. Su verdadero sueño es ingresar al mundo del cine y ha manifestado su deseo de colaborar con grandes estrellas de Hollywood, entre ellas Will Smith, con quien hizo una escena adelantando el estreno de “Bad Boys 4″.

Khaby Lame colaboró con su referente, Will Smith

Khaby ha trabajado con marcas como Google, Pepsi y Hugo Boss, y ha colaborado con figuras reconocidas como Naomi Campbell y Robert Downey Jr. Además, ha sido inmortalizado en el popular videojuego “Fortnite”. Pero su enfoque permanece en el entretenimiento, específicamente en el cine. “Estoy apostando todo al cine,” afirmó a Business Insider. “Espero hacer reír a la gente y motivarlos a volver al cine”.

Este 2024, Lame dará su primer gran salto a Hollywood con la película de comedia y espionaje titulada provisionalmente “00Khaby”. En este film, interpretará a un repartidor de comida reclutado por la CIA. La producción estará a cargo del reconocido productor italiano Marco Belardi, famoso por su cinta “Perfect Strangers”, y se espera que el rodaje comience en julio.

El creador senegalés-italiano acumula más de 162 millones de seguidores y 2.500 millones de likes (REUTERS)

El éxito de Lame en las plataformas digitales ha sido impresionante, pero él sigue manteniendo los pies en la tierra y valora profundamente a su familia. “No firmo ningún contrato sin que mi papá lo vea primero”, reveló. Su otra gran pasión es trabajar en guiones cinematográficos; actualmente está escribiendo una historia que narra la relación entre un padre y su hija, reflejando sus deseos de abordar múltiples géneros en el mundo del cine. “Quiero dedicarme al cine, escribir películas, protagonizarlas”, expresó. “Quiero una experiencia de 360°, actuar en dramas, comedias, películas deportivas. Básicamente, quiero ser como Will Smith”.

El magnetismo de Khaby radica en su capacidad de comunicar sin palabras, convirtiendo su carencia en un arma poderosa que trasciende las barreras del idioma. Su aspiración es usar esa misma magia para “hacer reír a la gente y motivarlos a volver al cine”, reiteró. Más allá del número de seguidores o los millones generados, el éxito de Khaby Lame se mide en risas, gestos y una simplicidad que ha conquistado a una audiencia global.

La historia de vida de Khaby Lame

En marzo de 2020, tenía 20 años y mucho tiempo libre debido a la pandemia tomó una decisión que cambiaría su vida: descargar TikTok y comenzar a crear videos.

Lame ha asegurado que su motivación principal no es el dinero, sino hacer reír al público (@khaby00)

Lame había emigrado junto a su familia desde Senegal a Italia, buscando mejores oportunidades. A pesar de las ilusiones iniciales, su llegada no fue fácil. Khaby enfrentó varios rechazos escolares debido a su dislexia. Sin embargo, con el tiempo, consiguió trabajo ensamblando filtros de automóviles en una fábrica en las afueras de Turín. Este empleo le daba cierta estabilidad, pero cuando la pandemia golpeó, perdió su trabajo y tuvo que regresar a vivir con su familia.

En ese momento de incertidumbre, Khaby encontró en TikTok un refugio. Aprovechando el tiempo libre que tenía, empezó a publicar videos. Su estilo, caracterizado por su expresividad minimalista y humor gestual, pronto llamó la atención de miles, y luego millones, de usuarios.