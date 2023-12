La picante respuesta de Britney Spears a las indirectas de Justin Timberlake

La autora de "The Woman In Me" hizo referencia a los tiempos en los que eran pareja y se enfrentaron en un partido de baloncesto, sugiriendo que Timberlake era un mal perdedor (Getty Images)

La Princesa del Pop parece estar muy atenta y al día con las noticias del espectáculo, pues ha sido muy rápida su reacción ante la indirecta que parece haberle lanzado su ex pareja Justin Timberlake tras la tormenta mediática que causaron sus declaraciones en su libro de memorias “The Woman In Me” en los últimos meses. Esta vez, Britney Spears se cansó de mostrarse políticamente correcta insinuando que, en el pasado, Justin era un mal perdedor.

La noche del miércoles en Las Vegas fue el escenario que el cantante de “Suit & Tie” consideró propicio para soltar un escueto pero picante comentario previo a cantar el polémico tema sobre lo que sería su relación con Spears de hace más de dos décadas, “Cry Me A River”. Durante su actuación en la gran apertura del elegante resort Fontainebleau en Las Vegas, que tuvo como algunos de sus espectadores a Bill Gates y Tom Brady, Timberlake se dirigió a la multitud y dijo de forma irónica “Sin faltar el respeto”, mientras sonaba la melodía introductoria.

El sarcasmo con el que formuló el mensaje, que sería su primer pronunciamiento respecto a su mención en la obra “The Woman In Me”, daría a entender que no se tomó en serio ninguna de las declaraciones, ni les atribuyó la importancia necesaria. Recordemos que, tras las revelaciones de la cantante sobre un aborto incitado por Timberlake y las acusaciones de infidelidad, los fanáticos de Spears inundaron el perfil de Instagram del artista con duros comentarios, por lo que se vio obligado a desactivarlos.

Durante su presentación en la inauguración del Fontainebleu de Las Vegas, introdujo el polémico tema "Cry Me a River" advirtiendo que la cantaba "sin faltar el respeto". No mencionó el nombre de Spears (TMZ)

En el video difundido que registró el momento exacto, se ve al ex vocalista de NSYNC mientras se detiene un momento para lanzar la indirecta, haciendo un gesto de advertencia con la mano izquierda. Pese a no haber abordado las acusaciones de Britney en su momento, cuando el tema aún estaba caliente, el también actor habría esperado a que las aguas se calmen para bromear un poco.

Pero a su ex novia no le hizo ni una pizca de gracia. Tras difundirse el clip de Timberlake en el Fontainebleau, la cantante de “Toxic” parece haberse enfurecido y, lejos de tomárselo con humor, su respuesta fue inmediata y mordaz, como ya tiene acostumbrado al público cuando se trata de despotricar contra los que la perturban.

Es así como, en un intento de devolverle la indirecta y molestarlo, aprovechó un comentario en en su última publicación de Instagram para desahogarse con libertad. Aunque no especificó a quién se dirigía, todos entendieron la referencia. Sin dar nombres, dijo: “Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y él lloraba... ¡sin faltar el respeto!”, un mensaje que acompañó con un emoji de balón de baloncesto. Pese a que la estrella pop tiene desactivados sus comentarios, la cruel indirecta tiene a su legión de fanáticos aplaudiendo el gesto en X (antes Twitter).

Aunque no especificó a quién se dirigía, todos entendieron la referencia a Timberlake: “Nunca mencioné cómo le gané en el baloncesto y él lloraba... ¡sin faltar el respeto!” (Getty Images/Instagram @britneyspears)

“Britney siempre tiene una personalidad elegante”, celebró un internauta. Otro fanático, junto a un gif de Timberlake llorando, literalmente, un río, dijo que la cantante “¡se comió esto!”. Un tercer usuario aseguró que “simplemente respondió al más puro estilo Britney. Amo a esa mujer”.

No faltó el grupo de seguidores que criticó el gesto de Justin Timberlake durante su presentación en Las Vegas esta semana: “Estoy con la gente que se pregunta por qué todavía canta esa canción. No necesitaba hacer el descargo de responsabilidad si simplemente no cantaba la canción”.

Si quedaban dudas respecto a las habilidades de Britney en el baloncesto, se conoce que la estrella de “Crossroads” formaba parte del equipo oficial en la escuela y ha demostrado sus habilidades antes públicamente. Tomando en cuenta este dato, es posible que Justin haya perdido contra ella durante algún partido.