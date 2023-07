Tom Cruise compartió nuevos detalles sobre la película que lo convertirá en el primer actor en el espacio exterior

Tom Cruise compartió más detalles sobre su cinta en la que se convertirá en el primer actor en ir al espacio

Durante la premier en Nueva York de la que promete ser la penúltima película de Misión Imposible, Tom Cruise se presentó ante la prensa para hablar sobre este proyecto que lo ha convertido en un estandarte del cine de acción, pero además, se dio un momento para hablar del futuro, específicamente, de la próxima cinta que tiene en mente y que lo convertirá en el primer actor en grabar en el espacio.

Cuando se le preguntó sobre esta cinta que ha causado tanta expectativa desde su anuncio en 2020, el actor se limitó a decir que ha estado trabajando en ella “diligentemente” junto a Doug Liman, director de la cinta también protagonista por Tom Cruise, Al filo del mañana. “Ya veremos a dónde llegamos”, declaró el actor en durante la premier de Misión Imposible.

Tom Cruise se encuentra trabajando con el director Doug Liman para llevar a cabo este ambicioso proyecto (EFE/Franck Robichon/Archivo)

Fue en mayo de 2020 que el medio especializado en entretenimiento Deadline dio la primicia de que Cruise se embarcaría en una verdadera misión imposible. Quién mejor que el actor que se ha jactado de hacer todas sus escenas de acción en diversas disciplinas como Kendo, paracaidismo y pilotaje de vehículos aéreos. Para sorpresa de todos (o quizá de nadie), fue idea del mismo Tom Cruise hacer esta película. Así lo contó Langley en una entrevista para BBC.

“Durante la pandemia (Cruise) pidió hacer una llamada de Zoom con nosotros. Entró en la llamada y dijo: chicos, tengo este gran proyecto (...) Estamos desarrollando un gran proyecto con Tom en el que se contempla que haga justo eso, ir en un cohete hasta la estación espacial y rodar allí. Esperamos que se convierta en el primer civil en hacer un paseo espacial fuera de la estación”.

Sería en la estación espacial internacional donde se lleven a cabo las escenas espaciales que Tom Cruise piensa rodar (The Conversation)

Al parecer, el proyecto aún se encuentra en sus facetas más tempranas, pero se sabe que a pesar de lo que muchos entusiastas del espacio podrían esperar, la cinta no será grabada en el espacio en su totalidad. Gran parte de la película transcurrirá en la Tierra, y en determinado momento, el protagonista debe salir al espacio exterior para evitar una catástrofe.

Se sabe, además, que Universal Pictures está dispuesta a desembolzar 200 millones de dólares para esta producción. Muchos podrían considerar que se trata de una cantidad exorbitante, más que necesaria para grabar en el espacio, pero lo cierto es que no es ni la mitad del presupuesto que tuvo la película más cara de la historia, récord que ostenta Piratas del Caribe: Navegando aguas misteriosas con 410.6 millones de dólares. Películas como Lightyear, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Spider-Man: No Way Home, son algunas de las cintas que han tenido un presupuesto de 200 millones de dólares.

Esta cinta tendrá 200 millones de dólares de presupuesto, los mismo que películas como Lightyear, Doctor Strange en el multiverso de la locura y Spider-Man: No Way Home

Otro de los temas que Tom Cruise tocó durante la alfombra roja de Misión Imposible: Sentencia Mortal - Parte 1, fue el de las acrobacias, pues a sus 61 años, el actor hizo una de las escenas más peligrosas de su carrera saltando de un acantilado en motocicleta y cayendo en paracaídas.

Esto fue lo que dijo el actor sobre esta peligrosa acrobacia a Variety: “Mantengo las cosas bastante tranquilas, nada inusual. Un día normal para mí. Nos despertamos, y recuerdo que esa mañana McQuarrie y yo llegamos al set, y normalmente estamos hablando de la historia y de los personajes, simplemente lo mantenemos muy casual, lo más casual posible. Sabemos lo que está pasando. Recuerdo que llegué por la mañana y la rampa estaba helada. Se puede ver en el EPK como estoy saltando del helicóptero para probar el viento allí abajo, están limpiando la rampa de hielo. La atraviesas sin problemas, sin cambios”.

Tom Cruise grabó una de las escenas más peligrosas de su carrera en la más reciente entrega de "Misión Imposible" (Paramount Pictures)

Te puede interesar: