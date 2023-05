La nueva vida y los nuevos escándalos de Britney Spears tras el fin de la tutela

(@britneyspears)

En noviembre de 2021, una jueza de Los Ángeles acabó finalmente con la tutela de Britney Spears que la tuvo bajo el yugo de su padre durante 13 años. Las finanzas, el material discográfico, la relación con su hijo y hasta la posibilidad de volver a casarse, fueron aspectos que durante todo este tiempo habían sido controlados por James Parnell Spears.

En cuanto la tutela terminó, Britney decidió enfocarse en volver a formar una familia, y para abril de 2022, la intérprete de Toxic reveló al mundo que se encontraba embarazada de su tercer hijo y el primero con su entonces prometido Sam Asghari.

Lamentablemente, tan sólo un mes después volvió a pronunciarse en redes para compartir que había sufrido un aborto espontaneo, asegurando que encontraba consuelo y alivio en la música en ese momento tan difícil.

Britney Spears compartió la noticia de que había perdido a su tercer bebé a través de su Instagram Foto: Instagram/britneyspears

En mayo de 2022, quizá en un esfuerzo para encontrar felicidad, decidió contraer nupcias con Asghari. Si bien se trató de una íntima ceremonia con aproximadamente 60 invitados, el evento se volvió viral después de que Jason Alexander, primer esposo de Britney Spears, intentara entrar a la ceremonia armado con un cuchillo. La policía logró contenerlo y Spears consiguió una orden de restricción de tres años contra Jason.

A pesar del incidente provocado por Jason Alexander, Britney Spears y Sam Asghari celebraron su boda el 9 de junio de 2022. (Fotos: Instagram/@britneyspears)

Tras la boda, Britney y Sam se mudaron a una mansión en la zona de Calabasas con un valor de 11.8 millones de dólares. Para agosto de 2022, Britney volvió a la música acompañada de nada menos que Elton John con una pieza completamente inédita titulada Hold Me Closer, donde también se sampleó el legendario tema Tiny Dancer.

Britney Spears regresó a la industria musical con una canción en compañía de Elton John (Getty Images)

Parecía que poco a poco, las piezas se iban acomodando para Britney, viviendo una feliz vida en pareja con Asghari y regresando a la industria de la música con una nota alta, sin embargo, otro incidente volvió a encender las alarmas de los tabloides.

Durante varios meses, Britney usó su cuenta de Instagram para contar su vida diaria, así como para ventilar algunos aspectos de su relación con su familia (sobre todo con su padre). Estas anécdotas, muchas de ellas impactantes, se borraban después de 24 horas y el fuego se apagaba rápidamente, pero el cambio llegó en octubre de 2022, cuando decidió mantener fijo cierto comentario hacia su padre donde recriminaba el terrible trato que sufrió durante cuatro meses mientras fue internada en un hospital psiquiátrico.

Después de compartir un post donde arremetía contra el terrible trato de parte de su padre, Britney Spears cerró su cuenta de Instagram, lo que asustó a sus miles de fanáticos. Foto: Instagram/britneyspears

“¿Por qué tú y tu familia estuvieron de acuerdo y me trataron como a un maldito perro? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué ocultas? Responde, padre omnipotente, si quieres sentarme de nuevo durante cuatro meses, exponiendo mi cuerpo a las enfermeras mientras me duchaban como a un perro”, se lograba leer en el post de Spears. Poco después de subir esta historia, la cuenta de Instagram de Spears fue eliminada.

Esto causó miedo entre los fanáticos de Britney, quienes incluso hablaron a la policía para asegurarse que la Princesa del Pop estuviera a salvo. En enero de 2023, Spears regresó a Instagram, asegurando que todo estaba bien y que la razón detrás de haber borrado su cuenta es por todas esas personas que llenaban de ofensas su videos bailando.

“Me siento más joven y enérgica… La verdad es que soy muy aburrida y me gusta beber chocolate por la noche. He tenido que esperar 15 años para poder beber alcohol y darme cuenta de que lo odio. Me hace sentir triste e hinchada”.

Britney Spears regresó a Instagram asegurando que fue el malo trato de los usuarios lo que hizo que tomara la decisión de alejarse Instagram/@britneyspears

La dinámica del Instagram de Britney volvió a ser la misma durante varios meses; videos de ella bailando (lo cual ella considera terapéutico), frases de reflexión y fotos disfrutando de su vida de casada con Sam, al menos así fue hasta este 12 de mayo que el medio TMZ compartió una nota donde aseguraba que Spears había pasado tres días sin dormir por su adicción a la cafeína. Britney salió a desmentir estos hechos asegurando que no le gusta el café y mucho menos las bebidas energéticas.

El 13 de mayo, Britney volvió a causar controversia al subir una imagen con la leyenda “En todas las relaciones hay una persona que se duerme al instante y otra que se queda despierta preguntándose cómo es posible”.

Esto causó que medios como TMZ consideraran que su relación con Sam estaba tambaleándose. De hecho, este 15 de mayo el tabloide más famoso de Estados Unidos compartió una noticia en la que aseguró que Sam y Britney estaban en un momento muy difícil, con Britney yéndose a los golpes contra su esposo y teniendo una relación prácticamente inviable.

TMZ también anunció el lanzamiento de Britney Spears: The Price of Freedom, un documental donde se hace un análisis de la vida de Britney después de haber terminado la tutela. El documental se estrena este lunes 15 de mayo, y su esposo ya se ha pronunciado en contra argumentando que fue esta obsesión de los medios a la vida de Britney la que le causó tantos problemas emocionales en un principio.

“Me pareció absolutamente repugnante que las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz, fueran y contaran su historia como si fuera la suya. Fue absolutamente repugnante.

¿Cómo vas a tomar a la persona más influyente de su generación, la Princesa del Pop, la novia de América, y meterla en la cárcel donde su padre [Jamie Spears] le dice lo que tiene que hacer, qué agua beber, a quién ver y utilizarla como una máquina de hacer dinero? De repente, después de 15 años, cuando ya es libre, después de todas esas cosas que han pasado, ¿ahora vas a ponerla bajo un microscopio y contar su historia?”

Sam Asghari salió a desmentir los rumores del divorcio con Britney Spears REUTERS/Mario Anzuoni

El esposo de Britney subió los videos a sus historias de Instagram durante la noche del domingo 14 de mayo, y tomando en cuenta el apoyo incondicional que parece tener para con su pareja, la idea de una separación como lo planteaba TMZ parece lejana.

En definitiva, Britney ha logrado salir de un momento muy difícil de su vida gracias a la libertad que disfruta después de la tutela. Sin embargo, es evidente que algunos problemas continúan vigentes.

