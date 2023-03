Maryfer Centeno analizó el llanto de Kalimba tras denuncia de acoso sexual

La cantante Melissa Galindo habló sobre su experiencia con el cantante

Luego de que el pasado 15 de marzo la cantante mexicana Melissa Galindo compartió en redes sociales un mensaje en video en el que denuncia públicamente al también cantante Kalimba por presunto acoso sexual, la información al respecto continúa circulando.

Según la intérprete de 34 años, fue poco antes del confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 cuando el integrante de OV7 la buscó con la intención de impulsar su carrera con la casa disquera propiedad del cantante de Tocando fondo.

A partir de entonces la relación entre Kalimba y Melissa Galindo fue más estrecha pues colaboraron juntos en el proyecto musical de la ex concursante de La Voz México; sin embargo, según la versión de Melissa, fue en 2021 cuando el cantante de Shabadabada se propasó con ella tras un concierto, cuando compartieron transporte rumbo al hotel donde se hospedaba la cantante.

El cantante mandó un mensaje ante nueva denuncia de abuso sexual en su contra

“Yo iba sentada normal y me agarro la rodilla me empezó a decir que había escuchado buenos comentarios de mi proyecto y le dije ‘mil gracias por apoyarme y por estar’. De pronto sentí que algo tocó mi vagina, su mano la recorrió hacia mi vagina. Entré en shock, me cerré y me puse las manos en la cara, pero no dije nada”, relató en el video.

Tras las acusaciones de Melissa, Kalimba reaccionó con un comunicado negando haberse propasado con la nacida en Culiacán, Sinaloa y aseguró que procederá legalmente por las supuestas difamaciones de las que es objeto.

“Niego categóricamente las manifestaciones realizadas en mi contra. Demostraré con pruebas y ante las autoridades la falsedad de estas acusaciones de la mano de mi equipo legal. Admiro y celebro estos movimientos que le han dado voz a las mujeres, pero es muy triste que sean utilizados de manera incorrecta, ya sea por venganza, para buscar un beneficio o para buscar evadir responsabilidades económicas y jurídicas”, escribió el cantante de OV7.

La grafóloga destacó que Kalimba confía en su inocencia (Foto: Instagram)

Tras ello, la banda pop se presentó en concierto en Las Vegas, Nevada, este viernes 17 de marzo, y durante un momento en el show, Kalimba dirigió unas palabras. Sin referirse específicamente a lo denunciado por Melissa Galindo, el cantante y productor musical se mostró conmovido y pidió al público “amar” para no cometer actos “por odio” en contra de otras personas.

“Lo único que quiero decirles desde lo más profundo de mi corazón es, amen mucho, amen un montón. De repente estamos tan llenos de odio, rencor y venganza, que somos capaces de que, con cosas que para nosotros pueden ser muy chiquitas, podemos destruir vidas, destruir sociedades y destruir personas. Amen, no nos convirtamos en jueces de nadie, no estamos de un lado o del otro, observemos”, expresó Kalimba sobre el escenario.

Las palabras del cantante fueron analizadas por la grafóloga Maryfer Centeno, quien dio a conocer qué denota la actitud y el lenguaje corporal de Kalimba. “Nota cómo es una expresión absolutamente de agradecimiento, los labios adentro, pero la mirada se vuelve dulce, está muy agradecido y muy emocionado a tal grado que se agacha y esa forma de agacharse también se considera una manera de reverencia”, comentó la especialista en sus redes sociales.

Melissa Galindo aseguró que Kalimba intentó propasarse con ella en dos ocasiones (Fotos Instagram: @kalimbaofficial // @melissagalindooficial)

Añadió que el integrante de 2000′s Pop Tour no deseaba hablar del caso, pero decidió afrontar la situación. “La está pasando muy mal, intenta sonreír, intenta brillar, no quiere llorar. Los tonos de voz van de suaves a graves, da entonación a las palabras que más le duelen”.

“El convertirse en un mártir es Kalimba defendiendo su inocencia, no se podría convertir en un mártir si no se considerara inocente, la elección de palabras es muy importante para poder encontrar los gestos”, añadió la grafóloga mexicana, y destacó que el lenguaje de Kalimba denota que éste confía plenamente en su inocencia. “Aunque se encuentra preocupado, no se siente culpable”.