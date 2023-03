William Levy y Elizabeth Gutiérrez reaparecieron juntos

William Levy y Elizabeth Gutiérrez tuvieron una relación de 19 años, hasta que tomaron distancia (Instagram)

A poco más de un año de haber tomado cierta distancia, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se dejaron ver juntos nuevamente en redes sociales, el motivo de su encuentro fue celebrar el cumpleaños número 17 de su hijo Christopher.

En la imagen, ella recargó las manos en uno de los hombros de Levy, quien habría colocado su brazo cerca de la pierna de la madre de sus hijos. A la izquierda de ambos, los adolescentes posaron sonrientes. Los cuatro estaban en la mesa del restaurante donde celebraron este importante día.

“Festejando a nuestro chico favorito. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! estamos muy orgullosos de ti y te queremos mucho, papi. Traes tanta felicidad a nuestras vidas, siempre tendrás a tu familia animándote, siempre seremos tus aficionados número uno. ¡Te amo por siempre! Dios te bendiga, mi Toty, ¡Amo!”, escribió la actriz Elizabeth Gutiérrez para su hijo de 17 años.

Así celebraron el cumpleaños de su hijo mayor (Instagram/@gutierrezelizabeth_)

Entre comentarios, los internautas no dejaron escapar la oportunidad de preguntar si habían vuelto a iniciar algún romance, mientras que algunos usuarios criticaron a William y Elizabeth por aparecer de esa manera, otros los defendieron y argumentaron que no era de incumbencia pública si ya eran pareja nuevamente o si simplemente continúan su labor como padres de familia de ambos adolescentes.

“Pero y ¿Qué es lo que le pasa a esta gente, si volvieron o no, es su problema, además tienen dos hijos en común...¿que quieren que hagan ellos? ¿Que no se hablen y tampoco tengan una reunión en familia por sus hijos y la estabilidad mental de ambos?”, se pudo leer entre los mensajes de la caja de comentarios.

Es importante mencionar que en enero, Kailey Levy, de 13 años, ya había mostrado una postal familiar en la que se pudo ver a Elizabeth y William juntos en su celebración de año nuevo. Entre comentarios, una internauta se declaró fan de la pareja y pidió que 2023 fuera el año en que volvieran a tener un romance, a lo que otro usuario le respondió “¿No te das cuenta que ya están juntos de nuevo? Claro que están juntos”.

Esta fue la celebración de la familia de Elizabeth y William Levy para recibir el 2023 (Instagram/@kaileylevy19)

De manera oficial, ninguno de los dos ha aclarado si se trata de una dinámica familiar, si son pareja de nuevo o qué tipo de vínculo tienen, lo cierto es que en ambas fotografías se vieron felices y sin ninguna demostración de rivalidad.

Por otra parte, en agosto de 2022, los internautas relacionaron al galán de telenovela con Karime Pindter, mejor conocida como La Matrioshka en el reality Acapulco Shore.

Todo comenzó con un video de humor en TikTok. Y es que cuando la influencer mencionó a “alguien que nadie sabe que me di”, Karime volteó su celular rápidamente para enseñar por unos segundos y a una distancia considerable al actor cubano mientras se reía.

Fans de Karime y William Levy se dieron a la tarea de sacar capturas de pantalla para difundir que había habido un romance fugaz entre ambos (Captura de pantalla: TikTok/@karimepindter)

Fue en enero de 2022 cuando el protagonista de Café con Aroma de mujer anunció que su relación de más de 19 años con Elizabeth Gutiérrez había terminado, por lo que sorprendió que se hubieran dejado ver juntos nuevamente.

“Queremos hacerles saber que después de pensarlo bien hemos decidido poner fin a nuestra relación. Pero seguiremos siendo la bella familia que somos y los mejores padres para nuestros hijos. Eso nunca va a cambiar”, se pudo leer en su cuenta de Instagram.

William Levy anunció su separación de Elizabeth Gutiérrez a principios de 2022 (Instagram)

De inmediato, borró la publicación y realizó otra, esta vez escribió en inglés y únicamente habló sobre su futuro, sin mencionar a su ex pareja:

“I’m ready for the new chapter in my life (Estoy listo para el nuevo capítulo en mi vida)”, escribió. Hasta ese momento William Levy y Elizabeth Gutiérrez no se habián casado, pero eran pareja desde hace 19 años atrás, aunque en más de una ocasión su romance se vio envuelto en escándalos por la presunta infidelidad por parte de Levy.