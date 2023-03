Ignacio López Tarso continúa delicado; no puede comer ni hablar

Ignacio Lopez Tarso (Foto: Cuartoscuro)

La salud de Ignacio López Tarso no ha mejorado, según informó su hijo Juan Ignacio Aranda. El actor de 98 años actualmente está semi inconsciente, no habla y no come por su cuenta debido a una neumonía grave.

El protagonista de Macario se encuentra internado desde el pasado 3 de marzo debido a una oclusión intestinal. En los primeros días, López Tarso estaba lúcido, veía la televisión y bromeaba con su hijo y los médicos acerca de que ya quería salir del nosocomio; sin embargo, a más de una semana que entró al hospital, se reportó que su salud habría empeorado.

Juan Ignacio compartió que su padre continúa con la insuficiencia renal, cardiaca y pulmonar, por lo que está delicado, no obstante, continúa en terapia intermedia, según reportó Fuerza Informativa Azteca.

“Don Ignacio López Tarso, mi padre, está dando la batalla contra una neumonía grave. Su estado de salud en general es delicado. Sigue en terapia intermedia”

(Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Asimismo, comentó que, debido a todos los problemas de salud que enfrenta actualmente, el histrión está semi inconsciente y sus familiares intentan animarlo con música de Vivaldi.

“Tiene insuficiencia renal, cardiaca, pulmonar, etc. Está semi inconsciente. No puede hablar, no puede comer. Le puse Vivaldi en la madrugada. Estuve con él desde las 11 de la noche”

El hijo de López Tarso compartió que la enfermera a su cargo lo han tratado muy bien y, además de él, quienes están en guardia son sus nietos y sobrinos, quienes viajaron desde diferentes países para estar con él.

El pasado 15 de enero, Ignacio López Tarso cumplió 98 años de edad (Foto: Instagram/@lopezfdan19)

Pese a que Juan Ignacio habló de la gravedad de la salud de su padre, recalcó que es muy fuerte y no pierden la esperanza de que se reestablezca porque es una persona fuerte.

“Estamos aquí con él, toda su familia, turnándonos para entrara a verlo. Ojalá se restablezca, ojalá nos de una sorpresa. Es muy fuerte, siempre ha sido extraordinariamente fuerte”, aseguró el actor.

Ignacio López Tarso se encuentra internado en el hospital StarMedica Roma 1, a donde su hijo pidió el 10 de marzo, que le envíen las mejores vibras, pues seguramente las recibirá y seguirá luchando por su salud.

Ignacio López Tarso ha tenido que visitar en varias ocasiones el hospital debido a diferentes problemas de salud, los cuales siempre ha superado con éxito (Facebook/@Vecinos)

Desde el primer reporte de salud que dio a conocer Juan Ignacio, explicó que su padre no se encontraba bien, pero no estaba grave. Llegó al hospital porque tenía problemas intestinales y presentó una neumonía.

Lulú Mogollón, representante del actor, explicó que los médicos decidieron ponerlo en terapia intermedia por su edad, pero no estaba grave.

“Está bien tratado, va evolucionando, no está grave y eso para todos es algo bueno, lo tienen en terapia intermedia por la edad”, dijo Mogollón.

El 7 de marzo, en otro de los partes médicos, se dio a conocer que intentaron colocarle una sonda nasogástrica al protagonista de El gallo de oro, pero ya que es un procedimiento muy doloroso y molesto, el histrión no lo soportó.

Juan Ignacio dio el parte médico de su padre, quien continúa en terapia intermedia, Ignacio López Tarso se encuentra estable, pero continúa con problemas de salud

Pese a esto, López Tarso libró la oclusión intestinal y su principal problema pasó a ser la neumonía, la cual se presentó desde el primer día; sin embargo, al actor seguía consciente, inclusive Juan Ignacio comentó que le pidió que le rascara la espalda.

Ya que el artista ha logrado salir del hospital con éxito en los últimos años pese a las enfermedades que se le presentan, su hijo aseguró que “es un roble” y aunque no esté completamente bien, sigue luchando.

“Nada le funciona al 100, pero es un roble, es un toro, está firme, está luchando, ya veremos”, compartió Juan Ignacio a los medios. Agregó que hay que “tener paciencia” para que su padre mejore.