Rafa Polinesio abandonó a “Los Polinesios” tras 10 años juntos

Los hermanos Polinesios comenzaron su carrera como influencers en 2012 con videos donde hacían experimentos. (Foto: Cuartoscuro)

Rafael, Karen y Lesslie continúan pisando fuerte en redes sociales a pesar de los cambios que han experimentado durante aproximadamente 10 años, pues desde que publicaron su primer video como Los Polinesios hasta la actualidad, han logrado consolidarse como uno de los conceptos mexicanos más vistos en YouTube con sus videos en conjunto e individual. Incluso, gracias a su éxito lograron llenar los recintos más prestigiosos de América Latina con su show musical.

Sin embargo, su historia está a punto de cambiar por una dura decisión de Rafa Polinesio. Y es que el youtuber aprovechó su reciente viaje familiar con motivo de su cumpleaños para platicar con sus hermanas, padres y novia sobre los planes que tiene a corto plazo, pues no solo significa un gran cambio en su vida personal, también impactarán en la dinámica que tiene con sus seres queridos y seguidores de redes sociales.

Conforme el paso del tiempo cada uno comenzó proyectos en individual sin descuidar sus videos en conjunto. (Foto Instagram: @platicapolinesi)

“Creo que es el momento de contarle a mi familia, de extérnales tanto a ellos como a ustedes, que nos han acompañado durante más de 10 años, que voy a hacer un cambio en mi vida, un cambio total. Ya experimenté muchas cosas que me había imaginado desde que comenzamos Platica Polinesia -un proyecto que comparte con Karen y Lesslie-, más de lo que yo mismo me pude haber imaginado en algún momento”, comenzó en su video Nada será igual, es hora del jump.

El influencer explicó que desde hace un tiempo comenzó a sentir la necesidad de “cambiar de rumbo”, pero esperó hasta su salida familiar para contarles que ya no formará parte de Los Polinesios porque se mudará a la selva. Según explicó entre lágrimas, quiere seguir conociendo lugares maravillosos: “Ya conozco todo lo que sabemos y lo domino. Me gustaría hacer cosas nuevas”.

(Foto Instagram: @platicapolinesi)

Quiero iniciar un nuevo proyecto que implica mover un poco lo que implica Plática Polinesia hacia otro lugar y para moverlo quiero ir a explorar y no llevarme nada. Me gustaría empezar desde cero para también saber todo lo que soy capaz de hacer. Me voy a ir, me voy a ir a vivir en medio de la selva y voy a intentar hacer una vida ahí.

Rafa comentó que su nueva experiencia comenzará en los próximos días y todavía desconoce si su novia lo acompañará: “Cuando nosotros empezamos (nuestra relación) yo era una persona diferente y estos cambios con muy distintos a lo que ella y yo había visualizado en algún momento. Entonces ella ahorita está debatiéndose si acompañarme en esta aventura, quien me quiera acompañar todos son bienvenidos”.

(Captura Twitter)

El youtuber concluyó agradeciendo a todos sus fans por todo el apoyo que le han brindado desde que probó suerte en YouTube junto a sus hermanas y reiteró que su decisión no es definitiva, dejando abierta la posibilidad de reincorporarse en un futuro a Los Polinesios. El video concluyó con buenos deseos de sus padres por este nueva aventura en su vida y un mensaje de sus hermanas.

Las reacciones no se hicieron esperar y las redes sociales se llenaron con mensajes de cariño para Rafa por su decisión. No obstante, algunos internautas especularon que todo podría tratarse de una broma, pues no es la primera vez que los hermanos bromean con una situación similar. Incluso, lanzaron algunos memes sobre la salida del influencer y la reacción de su novia.

(Captura Twitter)

Se sabe que los hermanos Polinesios disfrutan de la naturaleza, incluso, la han hecho desde hace un tiempo ha figurado en sus contenidos: “A nosotros nos gusta muchísimo las aventuras, naturaleza, montañas, experiencias de expediciones y la verdad es que sabemos que allá podemos encontrar todo eso, además de que el clima y el ecosistema no es algo sencillo de estar en él, entonces como que le agrega un poquito de reto a esto. Es un lugar muy especial”, comentó Rafael en entrevista con Infobae México.