El Salvador

La alcaldía de San Salvador Centro ejecuta jornada de saneamiento en ríos previo a temporada de lluvias

Las labores anticipadas buscan proteger a residentes de comunidades densamente pobladas, enfocándose en la eliminación de obstrucciones y criaderos de insectos, de acuerdo con la estrategia de mitigación propuesta por las autoridades locales

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La Alcaldía de San Salvador Centro ejecuta una jornada de limpieza en ríos y quebradas para prevenir inundaciones en la capital. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)
La Alcaldía de San Salvador Centro ejecuta una jornada de limpieza en ríos y quebradas para prevenir inundaciones en la capital. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)

La alcaldía de San Salvador Centro desplegó este lunes 13 de abril una jornada de limpieza en los ríos y quebradas de la capital salvadoreña, movilizando 80 empleados, maquinaria pesada y equipo técnico con el propósito de mitigar los riesgos de inundaciones y reducir emergencias para más de 6,000 habitantes ante el inicio cercano de la temporada lluviosa.

Desde primeras horas, la intervención fue encabezada por el edil Mario Durán abarcó 800 metros lineales del río Urbina, con impacto directo en sectores críticos como el Centro Urbano Guatemala 2 y la comunidad Maya de la Zona 1, así como en las comunidades San Judas y Sánchez en la Zona 6. Estas zonas, expuestas históricamente a crecientes repentinas, concentran núcleos densamente poblados y requieren medidas preventivas coordinadas para reducir daños durante los meses de lluvias intensas.

Ochenta empleados municipales y maquinaria pesada intervinieron 800 metros del río Urbina para mitigar riesgos en sectores vulnerables. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)
Ochenta empleados municipales y maquinaria pesada intervinieron 800 metros del río Urbina para mitigar riesgos en sectores vulnerables. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)

La jornada, coordinada por la Alcaldía de San Salvador Centro, consistió en la remoción de residuos sólidos, materiales vegetales y desechos voluminosos, empleando camiones de volteo, compactadores, motoguadañas y bombas termonebulizadoras.

El objetivo, según destacó Durán, es “crear las condiciones adecuadas para el invierno”, manteniendo el flujo natural del agua en quebradas así se evita la formación de taponamientos en el sistema de drenajes, que pueden derivar en emergencias graves para la población aledaña.

Durante el operativo, el contingente de empleados articuló sus esfuerzos en terreno para no solo despejar obstrucciones visibles, sino también realizar control de vectores, clave para proteger la salud de quienes residen en estas áreas. El plan anticipado prioriza tanto el saneamiento de cauces como la eliminación de criaderos de insectos, cuya proliferación se intensifica con la llegada de la temporada húmeda.

La limpieza se enfocó en el Centro Urbano Guatemala 2 y comunidades Maya, San Judas y Sánchez, zonas afectadas por crecidas repentinas. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)
La limpieza se enfocó en el Centro Urbano Guatemala 2 y comunidades Maya, San Judas y Sánchez, zonas afectadas por crecidas repentinas. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador)

El alcalde enfatizó la relevancia de la colaboración ciudadana en la sostenibilidad de estas acciones: “Una disposición adecuada de los residuos es fundamental para evitar obstrucciones en el sistema de drenajes y prevenir desastres durante las lluvias”. Insistió en que la responsabilidad compartida entre autoridades y habitantes es esencial para que el trabajo operativo tenga resultados duraderos, invitando a no arrojar basura en calles.

El propósito central de la campaña es proteger a más de 6,000 personas que viven en zonas de alto riesgo por posibles inundaciones en temporada de lluvia.

El despliegue operativo, que integró 80 empleados municipales y maquinaria especializada, responde a la estrategia anunciada por el edil capitalino para conseguir que “esta ciudad se ordenará en su totalidad” mediante labores integrales de mantenimiento.

El operativo incluyó la remoción de residuos sólidos, desechos vegetales y voluminosos para mantener el flujo natural del agua. (Alcaldía de Alcaldía San Salvador)
El operativo incluyó la remoción de residuos sólidos, desechos vegetales y voluminosos para mantener el flujo natural del agua. (Alcaldía de Alcaldía San Salvador)

La intervención prioriza la reducción de vulnerabilidades, la seguridad de las comunidades y el resguardo de la salud pública a través del control de enfermedades transmitidas por vectores.

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