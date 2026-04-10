Bajo el peso de la gloria: el segundo en que el salvadoreño Yuri Cortez capturó el alma de Croacia en Rusia 2018

Después de celebrar su segundo gol contra Inglaterra, los jugadores de Croacia encontraron a un hombre tirado en el piso del que no se habían enterado. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP).

El aire en Moscú aquel 11 de julio de 2018 estaba cargado de una electricidad que solo el fútbol de vida o muerte puede generar. Se jugaba el minuto 109 de la prórroga entre Croacia e Inglaterra. En la banda de fotógrafos del Estadio Luzhnikí, un hombre menudo, de mirada curtida por el sol de Centroamérica y el polvo de mil conflictos, ajustaba el enfoque de su lente. Era Yuri Cortez, el salvadoreño que, sin saberlo, estaba a segundos de pasar de ser el observador de la historia a formar parte de su tejido más íntimo.

Mario Mandžukić conectó aquel balón de cabeza y el estadio estalló. El delantero croata no buscó el centro del campo, sino que corrió hacia el banderín de córner, justo donde Yuri aguardaba. Lo que siguió fue una avalancha humana. Primero Mandžukić, luego Perišić, Rakitić y una marea de camisetas azul negro con cuadros rojos se abalanzaron unos sobre otros en un festejo frenético.

En un segundo, el peso de una nación que se veía por primera vez en una final de Copa del Mundo cayó literalmente sobre sus hombros. Pero aquí es donde la trayectoria de Cortez marcó la diferencia. Un fotógrafo novato habría soltado la cámara para cubrirse el rostro; un veterano de guerra como él, formado en los años más duros del conflicto armado salvadoreño, hizo lo único que su instinto le dictaba: seguir disparando.

Cortez acabó siendo protagonista involuntario de un momento histórico para los croatas en el mundial de Rusia 2018 (Foto cortesía Reuters).

Mientras quedaba sepultado bajo una “montaña” de futbolistas profesionales, la cámara de Yuri captó lo que nadie más pudo. A escasos centímetros de su rostro, registró el sudor, las venas hinchadas en el cuello de los jugadores, los gritos de júbilo y, sobre todo, la sorpresa.

Las imágenes que dieron la vuelta al mundo no fueron las de la pelota entrando en la red, sino las de los rostros de los croatas al darse cuenta de que, en su locura, habían aplastado a un fotógrafo. La secuencia es cinematográfica: vemos a un Domagoj Vida sonriente ayudándolo a levantarse, y a un Ivan Perišić ajustándole las gafas. En medio del caos, surgió una ternura inesperada. Un beso en la frente por parte de Vida selló el momento: Yuri ya no era un extraño, era parte de la familia.

Celebración de Mario Mandžukić tras marcar el gol decisivo ante Inglaterra en la semifinal del Mundial de Rusia 2018. La euforia croata desbordó hacia la zona de fotógrafos, donde quedó registrada una de las imágenes icónicas del torneo. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP).

El sello de la experiencia

La carrera de Yuri Cortez no comenzó en los estadios, sino en las trincheras. Su ojo se educó documentando la realidad social de El Salvador y, posteriormente, como parte de la Agencia France-Presse (AFP), cubriendo crisis humanitarias y conflictos en rincones olvidados del planeta. Esa frialdad para no soltar el obturador bajo presión es lo que convierte a un buen fotógrafo en una leyenda del periodismo.

Aquel día en Rusia, Yuri demostró que el fotoperiodismo es un deporte de contacto. Su profesionalismo fue tal que, tras ser ayudado a levantarse, simplemente se sacudió el uniforme de la agencia, revisó que su equipo estuviera intacto y volvió a su posición.

Tras el gol de Mario Mandzukic que clasificó a Croacia a la final del Mundial 2018, la eufórica celebración del equipo terminó con los jugadores arrollando al fotógrafo Yuri Cortez.

Un legado que trasciende el deporte

El impacto de aquel incidente fue tan positivo que Croacia, agradecida por la calidez y el respeto con que Yuri manejó el momento, lo invitó formalmente a conocer sus tierras. El hombre que había cubierto guerras y desastres naturales fue agasajado con el mismo fervor que sus héroes nacionales.

A pocos días de una nueva cita mundialista, la historia de Yuri Cortez sigue circulando en redacciones y escuelas de periodismo. Para muchos en El Salvador, representa un ejemplo de resiliencia y excelencia profesional. Para el ámbito internacional, su experiencia en el Estadio Luzhnikí confirmó el valor de estar en el lugar y momento precisos, listo para documentar lo extraordinario desde la proximidad absoluta del acontecimiento.