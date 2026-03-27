El Salvador

Recuento de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador en fotografías

Una selección de fotografías revela el impacto del régimen de excepción en El Salvador durante los últimos cuatro años, mostrando escenas cotidianas bajo una de las medidas más controvertidas del país

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En menos de 72 horas de la implementación del Régimen de excepción, ya se reportaban más de 2,163 capturas, más de 50 operativo, requisas en centros penales y el despliegue territorial de 21,000 soldados y 24,000 policías. (Foto: Casa Presidencial)
En menos de 72 horas de la implementación del Régimen de excepción, ya se reportaban más de 2,163 capturas, más de 50 operativo, requisas en centros penales y el despliegue territorial de 21,000 soldados y 24,000 policías. (Foto: Casa Presidencial)
4 de abril de 2022 se detuvo a Noé León López, alias Fantasma, en la colonia Guayacán. Fue uno de los más 5,747 arrestos que reportaron las autoridades. (Foto: Nayib Bukele, Presidente de la República)
4 de abril de 2022 se detuvo a Noé León López, alias Fantasma, en la colonia Guayacán. Fue uno de los más 5,747 arrestos que reportaron las autoridades. (Foto: Nayib Bukele, Presidente de la República)
Autoridades reportaron la captura de 8,026 personas en 13 días del Régimen de excepción y anunciaron un incremento en las detenciones. (Foto: PNC)
Autoridades reportaron la captura de 8,026 personas en 13 días del Régimen de excepción y anunciaron un incremento en las detenciones. (Foto: PNC)
12 de septiembre de 2023- El Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas detallo que por el régimen de excepción "Hemos obtenido resultados irrefutables en la tasa de homicidios hasta llegar a un 2.4 por cada 100 mil habitantes”. (Publicación: Ministerio de Seguridad)
12 de septiembre de 2023- El Director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas detallo que por el régimen de excepción "Hemos obtenido resultados irrefutables en la tasa de homicidios hasta llegar a un 2.4 por cada 100 mil habitantes”. (Publicación: Ministerio de Seguridad)
Elementos de la fuerza armada brindan seguridad mientras salvadoreños disfrutan en Barrio La Coquera, El Limón, Acajutla, Sonsonate. (Foto: Fuerza Armada)
Elementos de la fuerza armada brindan seguridad mientras salvadoreños disfrutan en Barrio La Coquera, El Limón, Acajutla, Sonsonate. (Foto: Fuerza Armada)
Realizan patrullajes preventivos en diferentes zonas del país, para contrarrestar el accionar delincuencial. (Foto: Fuerza Armada)
Realizan patrullajes preventivos en diferentes zonas del país, para contrarrestar el accionar delincuencial. (Foto: Fuerza Armada)
3 de septiembre de 2024- Gabinete de seguridad solicito la extensión del régimen de excepción ante la Asamblea Legislativa. (Foto: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)
3 de septiembre de 2024- Gabinete de seguridad solicito la extensión del régimen de excepción ante la Asamblea Legislativa. (Foto: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)
Elementos de seguridad verifican a sujetos que entran y salen del cerco instalado en Chalatenango Sur, como parte de las acciones paralelas al régimen de excepción. (Foto: Ministerio de Seguridad)
Elementos de seguridad verifican a sujetos que entran y salen del cerco instalado en Chalatenango Sur, como parte de las acciones paralelas al régimen de excepción. (Foto: Ministerio de Seguridad)
52 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción fueron condenados con hasta 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Ellos operaban en zonas como El Progreso, San Ramón y demás zonas del distrito de Soyapango. (Publicación: FGR)
52 pandilleros detenidos durante el régimen de excepción fueron condenados con hasta 45 años de prisión por el delito de agrupaciones ilícitas. Ellos operaban en zonas como El Progreso, San Ramón y demás zonas del distrito de Soyapango. (Publicación: FGR)
Ricardo Antonio Mendoza Ágreda, alias “Chino”, homeboy de la pandilla 18 Sureños, fue ubicado en Chiapas, México. Este sujeto posee antecedentes vigentes desde 2012 por extorsión, agrupaciones ilícitas y resistencia. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)
Ricardo Antonio Mendoza Ágreda, alias “Chino”, homeboy de la pandilla 18 Sureños, fue ubicado en Chiapas, México. Este sujeto posee antecedentes vigentes desde 2012 por extorsión, agrupaciones ilícitas y resistencia. (Publicación: Gustavo Villatoro, Ministro de Justicia y Seguridad)

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