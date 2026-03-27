Recuento de los cuatro años del régimen de excepción en El Salvador en fotografías

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Diputados de El Salvador aprueban fondos para expansión del Aeropuerto Internacional del Pacífico La autorización de recursos millonarios permitirá avanzar en la edificación de una nueva terminal, respaldando el desarrollo de infraestructura clave vinculada al transporte aéreo y la generación de oportunidades en la región oriental de El Salvador

El Salvador: al menos 10 lesionados tras accidente de tránsito en Chalchuapa, distrito de Santa Ana Oeste Un microbús que transportaba estudiantes fue impactado por otro vehículo en la carretera de Santa Ana hacia Chalchuapa, dejando al menos 10 personas lesionadas y una fuerte movilización de cuerpos de socorro.

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Asamblea en Panamá aprueba ley para convertir en permanente el programa de armas por comida El proyecto fija reglas claras para la recepción de armas, define su ejecución institucional y plantea continuidad más allá de los cambios de gobierno.