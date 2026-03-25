El Salvador

Economistas advierten que falta de educación financiera pone en riesgo a la población salvadoreña

Un reciente caso en Chalatenango evidencia cómo la escasa preparación en finanzas personales expone a la población a mecanismos de alto riesgo, mientras organizaciones especializadas insisten en fortalecer la educación y vigilancia sectorial

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Economistas alertan sobre el auge
Economistas alertan sobre el auge de esquemas financieros fraudulentos que prometen altas ganancias en El Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En El Salvador, economistas han alertado por el avance de esquemas financieros que prometen rendimientos inusuales en poco tiempo, una situación agravada por la persistente falta de educación financiera en la población.

La reciente intervención de CrediCash, financiera con sede en Chalatenango, por supuesta captación ilegal de fondos bajo un esquema piramidal, puso en evidencia los riesgos que enfrentan miles de ahorradores.

La Fiscalía General de la República (FGR), reportó que el mecanismo de la financiera ofrecía un interés mensual del 10%, atrayendo depósitos de personas en Chalatenango y otras regiones mediante contratos de mutuo.

Este porcentaje, según advirtió el Dr. Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), representa un nivel de rentabilidad “que no es sostenible” y suele estar asociado a operaciones financieramente inviables, como las pirámides.

La intervención de CrediCash evidencia
La intervención de CrediCash evidencia los riesgos de la captación ilegal de fondos bajo mecanismos piramidales en Chalatenango. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Por su parte el economista, Raúl Castellón, estimó que cerca de tres millones de salvadoreños forman parte de la población económicamente activa, mientras que “alrededor de un millón trabaja por cuenta propia”.

En palabras del economista, este contexto facilita que muchas personas, particularmente jóvenes que recién concluyen sus estudios, se vean seducidas por ofertas de enriquecimiento rápido: “Hoy en día, incluso los niños quieren invertir en Bitcoin y manejar cuentas privadas de inversión. De esta manera, encontramos a muchos jóvenes de bachillerato deseando obtener grandes ganancias con aparente facilidad”, señaló Raúl Castellón en argumentando que esto se ve influenciado por el contenido en diferentes plataformas, afirmó en Diálogo 21.

El economista Castellón, advirtió que ofertas de ganancias del 200% anual son una señal de alerta, ya que el sistema financiero suele generar cerca del 10% y las cooperativas entre 20% y 25%.

Advertencias de los economistas sobre la sostenibilidad y supervisión de estas estructuras

Para Acevedo, la “avaricia y la ingenuidad” combinadas con insuficientes competencias financieras constituyen el blanco ideal para las estafas: “La falta de educación financiera es un componente de hacerle ver a la gente que no es realista que alguien pueda ofrecer esas tasas de interés”, afirmó el ex titular del BCR.

Acevedo destacó que, a pesar de los esfuerzos de instituciones como el Banco Central, la Superintendencia del Sistema Financiero y la banca privada en fortalecer los conocimientos de la ciudadanía, las carencias educativas persisten y dificultan la prevención de fraudes.

Especialistas sugieren implementar sistemas automáticos
Especialistas sugieren implementar sistemas automáticos con inteligencia artificial para detectar esquemas financieros ilícitos de manera preventiva. (Foto cortesía Diálogo 21)

Los especialistas sostienen que es necesario fortalecer los mecanismos más estrictos de monitoreo, también ha permitido la aparición de actores sin formación ni estándares internacionales reconocidos.

“Ahí es donde al moverse cantidades de dinero, de gente inescrupulosa, sin mucha formación también financiera, sin aplicar estándares se genera el mal manejo”, subrayó Acevedo recalcando la necesidad de aplicar normas internacionales de regulación bacaria en todos los niveles.

Castellón, por su parte, sugirió que una solución técnica sería la implementación de sistemas alternativos de control automático: “La solución es diseñar un sistema alternativo que obligue a que cualquiera que coloque recursos pueda estar informando cierta información de manera automatizada.

Utilizamos un software, le ponemos inteligencia artificial y comienzan a surgir alarmas sin encarecer demasiado un negocio que ha nacido inclusive de la necesidad misma”. Según Castellón, la innovación en la supervisión financiera es esencial para evitar que ahorradores sigan cayendo en esquemas fraudulentos.

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