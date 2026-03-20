El Salvador

Autoridades salvadoreñas implementan cambios en semáforos para garantizar fluidez en el bulevar del Hipódromo

La nueva estrategia contempla ajustes en la programación de semáforos y la presencia reforzada de personal para orientar a conductores y reducir el impacto de las restricciones durante la temporada de lluvias en la capital

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as autoridades de Tránsito de
as autoridades de Tránsito de El Salvador ajustan tiempos en semáforos del bulevar del Hipódromo por obras preventivas viales./ (Ministerio de Obras Públicas)

Las autoridades de tránsito de El Salvador han puesto en marcha una serie de medidas especiales para optimizar la circulación en el bulevar del Hipódromo, en San Salvador, ante el inicio de trabajos de mantenimiento vial y obras preventivas que buscan evitar inconvenientes durante la próxima temporada de lluvias.

Entre las principales acciones destaca la modificación de los tiempos en los semáforos de la zona, una estrategia diseñada para garantizar la fluidez del tránsito y minimizar el impacto de las restricciones parciales que afectan a esta importante arteria de la capital.

El director general de Tránsito, Félix Eduardo Serpas, explicó en entrevista televisiva que “se estableció un plan previo al inicio de los trabajos en el bulevar del Hipódromo”, enfatizando que la medida obedece a la necesidad de mantener la movilidad, especialmente en horarios de mayor circulación.

Según detalló, el ajuste en los semáforos se ha realizado tras un diagnóstico técnico de los flujos vehiculares, implementando ciclos diferenciados para facilitar el paso en los horarios críticos, como la entrada y salida laboral.

Esta solución temporal, indicó Serpas, forma parte de una estrategia integral que contempla la coordinación con otras instituciones y la aplicación de otras medidas complementarias.

El funcionario señaló que “tenemos un trabajo constante de toda la red y monitoreamos las velocidades de los vehículos”, lo que ha permitido identificar los puntos de mayor congestión y actuar de manera preventiva.

Además, para enfrentar la emergencia que representan las obras en la red vial, la Dirección General de Tránsito ha reforzado la presencia de gestores de tráfico y personal operativo en el área, con el objetivo de orientar a los conductores y responder ante cualquier eventualidad derivada de los trabajos.

Las obras incluyen mejoras en
Las obras incluyen mejoras en drenaje y rehabilitación asfáltica en el bulevar del Hipódromo, fundamentales para prevenir inundaciones y accidentes./ (Ministerio de Obras Públicas)

“Estos trabajos se ejecutan con el objetivo de evitar inconvenientes durante la época de invierno; es una medida preventiva que beneficiará a la población”, afirmó. Las labores incluyen la mejora del drenaje y la rehabilitación de la carpeta asfáltica, dos aspectos críticos para reducir riesgos de inundaciones y accidentes durante las lluvias.

La coordinación interinstitucional también juega un papel clave en la gestión del tránsito durante las obras. El director general de Tránsito señaló que existe una estrecha colaboración con el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), lo que facilita la llegada de ambulancias y vehículos de socorro en caso de incidentes en la zona intervenida. “Para agilizar la llegada de ambulancias, tenemos una coordinación estrecha con el Sistema de Emergencias Médicas”, explicó.

En cuanto a otras medidas enfocadas en la circulación vial, el director general de Tránsito confirmó que “hemos anunciado una restricción parcial en diagonal Universitaria, en sentido norte-sur, que podría afectar la circulación normal por esa zona y que se debe a obras en la red vial”. Por ello, recomendó a la ciudadanía planificar sus trayectos y utilizar plataformas de navegación para evitar retrasos. “Recomendamos a la población planificar su viaje y usar las plataformas de navegación para evitar retrasos”, insistió Serpas, subrayando la importancia de la corresponsabilidad ciudadana para enfrentar los desafíos temporales en la movilidad.

Trabajadores se encargan de la
Trabajadores se encargan de la ejecución de las obras como parte del proyecto de modernización en el bulevar del Hipódromo./(Ministerio de Obras Públicas)

Uno de los ejes centrales de la estrategia institucional es la aplicación de carriles reversibles en horarios específicos, lo cual ha demostrado ser efectivo en otros puntos de San Salvador.

La medida de carriles reversibles aplica en horarios específicos debidamente establecidos para agilizar la circulación vehicular”, puntualizó Serpas. Actualmente, estos carriles continúan vigentes en la carretera Los Chorros, la Panamericana, Quezaltepeque y el bulevar Constitución.

En el caso del acceso a la capital, “hemos implementado seis carriles reversibles de acceso a San Salvador, que contribuyen a disminuir el tráfico”, detalló el funcionario, resaltando que este tipo de iniciativas permiten responder de forma ágil ante el aumento de la demanda vehicular.

La ejecución de estos trabajos y la aplicación de medidas especiales en los semáforos forman parte de una política pública orientada a la gestión eficiente y preventiva del tránsito, que busca minimizar las afectaciones y garantizar la movilidad en una de las zonas más transitadas de San Salvador.

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