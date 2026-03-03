El Salvador

Precios de los combustibles suben en Centroamérica ante impacto del conflicto en Oriente Medio

Las autoridades energéticas de El Salvador, Honduras y Guatemala reportaron incrementos en los valores de gasolinas y diésel a partir de marzo debido a la volatilidad internacional y problemas en el suministro global

Un hombre llena el tanque
Un hombre llena el tanque de gasolina de su automóvil tras el aumento de los precios en Irán, en una gasolinera. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) vía REUTERS

El incremento en los precios de las gasolinas y el diésel que se registra desde este 3 de marzo en países como El Salvador, Honduras y Guatemala responde al efecto inmediato de los ataques de Estados Unidos e Irán y el cierre temporal del estratégico estrecho de Ormuz, que ha intensificado la volatilidad del mercado petrolero mundial, agravada adicionalmente por la caída en inventarios de hidrocarburos en Estados Unidos —hecho que fue informado por la Agencia Internacional de la Energía—, junto con el alza en los costos logísticos internacionales, según autoridades energéticas oficiales de la región citadas por Infobae y el medio Centroamérica360.

La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador informó este lunes que los nuevos precios de referencia por galón rigen desde el 3 hasta el 16 de marzo, con un aumento de USD 0.05 en todas las zonas del país para gasolina superior, regular y diésel. En occidente, la gasolina superior se fijó en USD 3.83, en la zona central en USD 3.82 y en oriente en USD 3.86. La gasolina regular registra precios de USD 3.60 en occidente, USD 3.59 en el centro y USD 3.63 en oriente. El diésel se comercializa a USD 3.52 en occidente, USD 3.51 en el centro y USD 3.56 en oriente.

La entidad oficial salvadoreña atribuyó el ajuste tanto a la crisis en Medio Oriente como a fenómenos asociados: una reducción de inventarios de gasolinas y diésel en Estados Unidos, comunicada por la Agencia Internacional de la Energía, que ha presionado la cotización global, junto con el aumento de las tarifas de transporte marítimo de hidrocarburos. El efecto para economías importadoras como El Salvador es directo y podría traducirse en incrementos en el costo de bienes y servicios para consumidores y sectores productivos.

La escalada regional y el cierre del estrecho de Ormuz agravan la presión sobre los precios

La incidencia de la coyuntura internacional no se limita a El Salvador. La Secretaría de Energía de Honduras reportó que los combustibles en ese país experimentarán aumentos de entre 0.13 lempiras hondureñas (USD 0.04) y 1.34 lempiras (USD 0.05) por galón en productos como GLP vehicular y doméstico, diésel, kerosene, regular y súper. Para mitigar el impacto, el gobierno hondureño implementó un subsidio de hasta el 50 %. En Guatemala, el Ministerio de Energía y Minas anunció alzas de hasta 1 quetzal (USD 0.13) por galón en gasolina regular, superior y diésel.

En tanto, el Gobierno de Nicaragua no ha oficializado ajustes, mientras que en Costa Rica el ministro de Relaciones Exteriores Arnoldo André advirtió que los incrementos podrían materializarse si la escalada del conflicto se sostiene, generando inquietud sobre las consecuencias mundiales.

Mientras los precios internos evolucionan, el conflicto en Medio Oriente se intensificó con ataques iraníes a infraestructuras energéticas sauditas. Este lunes, Irán lanzó drones contra la refinería de Ras Tanura en Arabia Saudita, principal centro energético de la región con una capacidad superior a 500,000 barriles diarios, lo que obligó a su cierre preventiva. Imágenes de densas columnas de humo confirmaron la magnitud del incidente en redes sociales. Al mismo tiempo, el hundimiento de un petrolero en el golfo de Omán —provocado por daños estructurales tras una explosión según portavoces oficiales— agregó presión sobre la oferta global.

Estas acciones provocaron una suba de hasta 13 % en los precios internacionales del crudo en cuestión de días, según reportes internacionales. El estrecho de Ormuz, por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente, es considerado por expertos del sector energético mundial como la vía más sensible del comercio energético global. Cualquier restricción o amenaza en este corredor, de sólo 33 kilómetros de ancho en su tramo más angosto, desencadena reacciones inmediatas en las cotizaciones internacionales.

Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una vista aérea de las costas iraníes y el puerto de Bandar Abbas en el estrecho de Ormuz. 10 diciembre 2023. REUTERS/Stringer

Perspectivas ante la incertidumbre global

El gobierno de El Salvador recordó que la actualización de los valores de los combustibles continuará sujeta a la evolución de los mercados y la estabilidad del flujo por Ormuz. La Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas recomendó a la ciudadanía adecuar su planificación financiera ante las nuevas cifras: “Es fundamental consultar fuentes oficiales y organizar los gastos con base en los precios vigentes”.

En Honduras, pese a que Darwin Ponce, presidente de la Fundación Artículo 19, sostuvo que los vínculos comerciales de ese país con América deberían aislarlo de la crisis en Oriente Medio, la autoridad energética hondureña reconoció que la cadena logística internacional y la referencia global de precios hacen inevitable el traslado de costos al consumidor.

Para las economías centroamericanas que dependen de la importación de combustibles, la crisis representa un riesgo de nuevos aumentos en los productos energéticos básicos, impactando potencialmente en todos los segmentos productivos y del consumo.

