Las cicatrices de la ruta 47: La madre salvadoreña que esperó más de una década por justicia

Agentes de la Policía y peritos inspeccionan el microbús calcinado de la ruta 47, escenario de la masacre en Mejicanos que conmocionó a El Salvador en 2010 (Foto cortesía Canal 10).

La noche del 20 de junio de 2010 cambió para siempre la vida de Marta Hernández, una vendedora ambulante de San Salvador. Ese domingo, la rutina familiar concluyó con un regreso al hogar en el microbús de la ruta 47. Lo que comenzó como un viaje común terminó convirtiéndose en una de las peores tragedias registradas en Mejicanos: un incendio intencionado dejó 17 personas muertas y 12 heridas, entre ellas Marta.

En el interior del microbús, la confusión dominó el ambiente cuando los agresores obligaron al conductor a desviarse. “Lo que me sacó del letargo fue el grito a quemarropa dirigido al motorista”, relató Marta años después en el programa Nexo, presentado por el diputado, Christian Guevara.

La violencia se desató en cuestión de minutos. Los criminales rociaron gasolina, dispararon y prendieron fuego, atrapando a los pasajeros en el interior. “Me eché sobre mi hijo menor, traté de cubrirlo con mi cuerpo”, recordó Marta. Alcanzó a empujar a su hija mayor hacia una de las ventanas, abriéndole paso hacia el exterior. “Sentí cómo el calor quemaba mi espalda y escuché los gritos de quienes no lograron salir”.

El ataque al microbús de la ruta 47 fue ordenado por pandilleros como represalia tras la muerte de un integrante de Barrio 18 a manos de la MS-13 la noche anterior (Foto cortesía Canal 10).

El hospital Zacamil recibió esa noche a varias víctimas con quemaduras graves y heridas por arma de fuego. Marta despertó en una camilla, sin saber el paradero de su hijo. Horas después, la confirmación de su muerte marcó el inicio de una espera que se extendería durante más de una década. “Me dijeron que no sobrevivió al incendio”, compartió en una declaración recogida por el programa.

Según información de los medios locales y datos judiciales, el ataque se produjo como venganza por el asesinato de un integrante de la Barrio 18 a manos de la MS-13 la noche anterior. La reacción oficial incluyó la aprobación de la “Ley Prohibiendo Maras, Pandillas, Grupos, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”, que endureció las penas contra miembros de estructuras criminales.

Once años de espera y el rostro de la justicia tras la masacre de la ruta 47

A lo largo de los años, la Fiscalía y la Policía Nacional Civil (PNC) avanzaron en las investigaciones y el enjuiciamiento de los responsables de la masacre de la ruta 47. El proceso judicial se ha extendido por más de una década, sumando condenas y capturas relevantes:

Noviembre de 2011: Juan Antonio Borja Alvarado y Éver Alexis Martínez recibieron condenas de 66 años de prisión por su participación directa en el ataque.

2013: Gustavo Ernesto López Huezo, identificado como autor intelectual, fue sentenciado a 66 años y 8 meses de prisión.

2016: Carlos Oswaldo Alvarado fue condenado a 410 años de cárcel por su papel en el incendio del microbús.

Diciembre de 2023: Carlos Alberto Avendaño Dubón fue condenado a 80 años de prisión, tras ser identificado como uno de los responsables de incendiar la unidad.

Mayo de 2024: Se realizaron nuevos operativos con la captura de pandilleros vinculados a la logística del ataque en Mejicanos.

Julio de 2025: Eduardo Rosales Mendoza, alias “Gárgola”, fue recapturado tras haber cumplido previamente una condena menor.

Algunos de los responsables murieron ejecutados por la propia pandilla. La cotidianidad de Marta nunca volvió a ser la misma. Las cicatrices físicas se sumaron al peso emocional. “Perdí a mi hijo en el mismo instante en que me arrebataron la seguridad de vivir en mi país”, expresó durante una entrevista. Durante años, la imagen de aquella noche se repitió en su memoria, acompañada por la incertidumbre sobre el destino de los culpables.

Pasaron once años hasta que Marta pudo escuchar la sentencia en el tribunal. “Esperé mucho para oír que la justicia existe”, reconoció. La condena de los responsables no devolvió la vida perdida, pero sí le permitió cerrar una etapa.

En la actualidad, Marta acompaña a su hija en sus estudios universitarios y participa en actividades de apoyo a víctimas de la violencia. Su testimonio, resume el largo recorrido entre la tragedia, la espera y la búsqueda de justicia: “No olvido, pero sigo adelante”.