Los depósitos de ahorro en El Salvador marcan récord histórico durante 2025

Los depósitos de ahorro en El Salvador alcanzaron un nuevo máximo histórico al cierre de 2025, de acuerdo con el último reporte de la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA).

La entidad reportó que el monto depositado por personas y empresas en los bancos miembros sumó US$20,061 millones, lo que representa un crecimiento de 18% respecto al año anterior y un incremento absoluto de US$3,056 millones.

Según informó ABANSA, este aumento refleja una mayor confianza en el sistema financiero salvadoreño por parte de los usuarios, tanto particulares como corporativos. De acuerdo con la organización, el crecimiento en los depósitos no solo fortalece la capacidad de los bancos para otorgar créditos, sino que también constituye un respaldo para la estabilidad del sistema, al aumentar los recursos disponibles para financiar proyectos y atender necesidades de la población.

La asociación detalló que la confianza de los depositantes se vio respaldada por indicadores sólidos. ABANSA precisó que la solvencia bancaria se ubicó en 14.06%, superando con holgura el umbral requerido por la normativa local. Además, el índice de mora cerró en 1.45%, muy por debajo del promedio histórico, mientras que la liquidez del sistema bancario alcanzó 180.9%, cifras que, según la entidad, garantizan la solidez y la capacidad de respuesta ante eventuales retiros o necesidades extraordinarias.

Durante el año, la promoción del ahorro también estuvo acompañada de iniciativas en educación financiera. ABANSA resaltó la implementación de programas de inclusión y acceso a servicios digitales, que, según el comunicado, beneficiaron a más de 1.3 millones de personas. La organización reiteró su compromiso de seguir impulsando soluciones que permitan una gestión eficiente de los recursos de los clientes y faciliten la toma de decisiones informadas sobre productos financieros.

El informe de ABANSA concluyó que el crecimiento de los depósitos de ahorro durante 2025 refuerza la confianza de la población en el sistema bancario y proporciona una base sólida para el desarrollo de nuevas líneas de crédito y servicios, en beneficio de la economía salvadoreña.

Los sectores que más recibieron créditos

El informe de la gremial bancaria señala que los créditos dirigidos a empresas sumaron USD 8,857.5 millones en diciembre de 2025, lo que representa un crecimiento de USD 1,033.5 millones y una variación de 14.2%. Esta expansión subraya el rol de la banca privada en canalizar recursos para la inversión productiva, la expansión de negocios y el sostenimiento de operaciones en sectores clave de la economía salvadoreña, según la asociación.

En el caso de los hogares, el saldo de créditos ascendió a USD 5,917.1 millones, con un aumento de USD 273.3 millones y un avance de 4.8% frente al año anterior. El reporte de ABANSA atribuye este crecimiento también a la diversificación de productos crediticios, lo que ha facilitado el acceso a financiamiento para vivienda, consumo y otros fines personales.

El sector bancario de El Salvador cerró 2025 con un aumento sostenido en la colocación de créditos, según ABANSA. En general, el monto de préstamos otorgados por los bancos miembros alcanzó USD 17,568.4 millones, con un incremento interanual de USD 1,505.8 millones respecto al año anterior. Esta tendencia responde tanto al dinamismo en la demanda de financiamiento por parte de empresas como al acceso al crédito por parte de hogares, de acuerdo con el último balance anual de ABANSA.