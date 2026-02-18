El Salvador

Las prótesis caninas abren un nuevo futuro en El Salvador

Una iniciativa salvadoreña cambia el destino de animales que antes no tenían opciones. Procedimientos estrictos, materiales de calidad y ejemplos conmovedores evidencian cómo la tecnología mejora la vida de las mascotas

La iniciativa de Marta de Ponce en El Salvador permite que animales domésticos con discapacidad accedan a prótesis y ortesis especializadas, convirtiéndose en una alternativa que evita la eutanasia y mejora la calidad de vida de estos animales, según informó EFE.

Gracias a su emprendimiento, Orth-vetgrace, varios perros y mascotas han recibido aparatos ortopédicos diseñados a la medida, lo que abre nuevas posibilidades para sus familias.

El proyecto surgió cuando Grace, la perra de Marta, fue diagnosticada con artrosis e hiperlaxitud en sus patas. Como detalló la fundadora a EFE, los tendones de Grace no se desarrollaron correctamente, lo que le impidió caminar y saltar.

Ante la falta de opciones en el país para casos similares, Marta y su esposo decidieron especializarse en biomecánica y anatomía veterinaria, adaptando sus conocimientos de ortopedia humana para crear soluciones ortopédicas personalizadas para mascotas.

De acuerdo con la información recopilada por EFE, en El Salvador no existía hasta ahora una oferta de ortopedia veterinaria con este nivel de especialización. Marta de Ponce explicó que “ni El Salvador, ni en Centroamérica se cuenta con una especialización de ortopedia específica de mascota debido a que en Latinoamérica estamos un poco más atrás en cuanto a la concientización de las mascotas y sus cuidados”.

El emprendimiento toma inspiración de servicios que ya existen en México, Colombia y Estados Unidos, pero que eran inaccesibles para la mayoría de los salvadoreños.

El proceso para acceder a una prótesis en Orth-vetgrace requiere que los tutores de las mascotas presenten fotografías, vídeos y el historial médico del animal. Luego, se realiza un análisis clínico en una veterinaria y, con el aval del profesional, Marta procede al diseño y fabricación de la pieza ortopédica. Cada aparato se confecciona con materiales de alta gama y cuenta con un año de garantía. Según datos aportados por la especialista, cada mes atienden un caso diferente, lo que refleja el crecimiento de la demanda y la confianza de los clientes.

El caso de Pepito, un perro al que le amputaron las patas traseras por una malformación, ilustra el alcance de estos avances. Su dueña, Lorena Hernández, contó a EFE que mueve a su mascota en una carriola y espera poder reunir los recursos necesarios para que Pepito reciba sus prótesis. “Yo quiero verlo caminando. A él nunca lo he visto caminar”, expresó Hernández.

Otra historia es la de Nemo, un perro que nació sin una pata y que actualmente utiliza una prótesis fabricada por Orth-vetgrace. Su dueña, Melisa Peña, relató que buscó inicialmente soluciones en México, pero al encontrar el emprendimiento de Marta en redes sociales decidió optar por una alternativa local.

“Ellos son super resilientes. él siempre hizo todo para poder movilizarse pero la prótesis le da más estabilidad y él se ve que se apoya en ella. Se ha ido acostumbrando”, señaló Peña en declaraciones recogidas por EFE.

El trabajo de Orth-vetgrace representa una respuesta innovadora en el campo de la ortopedia veterinaria en El Salvador, proporcionando esperanza y una mejor calidad de vida para mascotas y sus familias.

