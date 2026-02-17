El mundo en un cable: ¿Qué debe aprender San Salvador de los éxitos globales del Metrocable?

El Gobierno de El Salvador impulsa la implementación de transporte aéreo urbano para unir puntos estratégicos de la capital y disminuir de forma significativa la congestión vehicular. (Cortesía: Redes Sociales)

El Salvador se encuentra en el umbral de una transformación histórica en su movilidad urbana. Con el inicio de las obras del primer Metrocable en zonas estratégicas como la colonia Zacamil y su conexión hacia Mejicanos y la Universidad de El Salvador (UES), el país centroamericano no solo busca aliviar el tráfico, sino elevar la calidad de vida de miles de salvadoreños.

Según información oficial, el sistema contará con una extensión de 3.5 kilómetros y dispondrá de cuatro estaciones a lo largo de su recorrido. Además, operará con 153 góndolas, cada una con capacidad para transportar a 10 personas sentadas.

El plazo estimado para la construcción es de 18 meses a partir del inicio de las obras, con el objetivo de ofrecer un servicio eficiente y de calidad. La iniciativa forma parte de la apuesta gubernamental por integrar soluciones de transporte modernas y seguras en zonas estratégicas del país.

Al observar experiencias internacionales, queda claro que este sistema es mucho más que cabinas suspendidas: es un motor de cambio social. El Salvador se une ahora a ese grupo selecto de naciones que ven en las alturas la solución a los problemas terrestres.

​Éxitos mundiales: Cuando el cielo es el límite

​El Gobierno salvadoreño ha tomado como referencia modelos que han demostrado que la movilidad aérea urbana es posible y altamente eficiente, con cifras que respaldan su éxito al cierre de 2025:

​Medellín, Colombia: El sistema Metrocable, corazón de la “Cultura Metro”, alcanzó en 2025 el hito de movilizar a más de un millón de personas diariamente en toda su red integrada. Sigue siendo el referente global de cómo el transporte reduce la brecha social en las laderas de la ciudad, celebrando más de 30 años de operación impecable gracias al cuidado de sus usuarios.

Usuarios del sistema Metrocable en Medellín, referencia internacional adoptada por El Salvador para su propio modelo de movilidad aérea urbana. (Cortesía: Pulzo)

​La Paz, Bolivia: La red “Mi Teleférico” ha roto todos los récords. Al iniciar el año 2026, la empresa estatal confirmó haber transportado a más de 87 millones de pasajeros solo durante 2025, acercándose a la impresionante cifra histórica de 700 millones de viajes acumulados. Este sistema ha logrado integrar de forma definitiva a las ciudades de La Paz y El Alto, demostrando que el cable es el medio más fiable y puntual de la región.

​Un impacto profundo en la comunidad

​Para la comunidad salvadoreña, especialmente en zonas de alta densidad como Mejicanos, el impacto será trascendental.

El proyecto busca reducir trayectos que hoy toman una hora a tan solo 15 o 20 minutos.

Esto significa que el estudiante llegará a tiempo a sus clases y el trabajador regresará más temprano a casa, transformando el agotamiento del tráfico en bienestar familiar y salud mental.

Metrocable permitirá que miles de personas reduzcan el tiempo que dedican diariamente al traslado en las zonas más congestionadas de la capital. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

Además, la implementación del Metrocable abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo local, ya que facilitará el acceso a servicios, comercios y centros educativos en menor tiempo. Esta conectividad mejorada puede impulsar la economía de las comunidades cercanas y fomentar una mayor integración social, permitiendo que más personas participen en actividades culturales, deportivas y recreativas sin las limitaciones impuestas por los largos desplazamientos diarios.

Es una apuesta por devolverle la ciudad a la gente

Expertos en movilidad urbana y autoridades coinciden en que la inauguración del Metrocable debe ir acompañada de una robusta campaña nacional de “Cultura Metrocable”, un pacto social que garantice que esta inversión histórica trasciende generaciones.

​La iniciativa, de carácter proactivo y educativo, debe replicar el fenómeno de apropiación visto en ciudades referentes.

Funcionarios y urbanistas subrayan que la campaña debe involucrar a escuelas, universidades y organizaciones comunitarias con actividades permanentes que refuercen el mensaje. El objetivo es sentar las bases para una convivencia responsable y un cuidado colectivo, permitiendo que el Metrocable beneficie a futuras generaciones y se convierta en un símbolo positivo de transformación urbana.