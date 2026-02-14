El Salvador

El Salvador: ¿Cómo el amor dinamizó la economía y las importaciones en 2025?

La preferencia por artículos de lujo e importados refleja no solo una adaptación a tendencias globales, sino también una evolución en la percepción del valor y el estatus social dentro de la economía salvadoreña

El 14 de febrero ha
El 14 de febrero ha evolucionado en El Salvador de una festividad popular a un fenómeno económico de alto impacto.(Cortesía: Brildor)

El 14 de febrero en El Salvador ha dejado de ser una simple fecha en el calendario de festividades populares para convertirse en un fenómeno económico de alto impacto.

Más allá de las cenas románticas y los gestos simbólicos, el Día de San Valentín representa un motor de crecimiento para el sector comercial, reflejado en una logística masiva de importaciones que preparan al mercado nacional para satisfacer la demanda de los consumidores.

El Banco Central de Reserva (BCR) reportó que los perfumes, los chocolates rellenos y las tarjetas de regalo figuran entre los productos más importados relacionados con está fecha especial. Según los datos correspondientes al año 2025, estos artículos concentran la preferencia de quienes buscan expresar afecto durante la festividad dedica al amor.

El triunfo del lujo personal: los perfumes a la cabeza

El análisis de los datos oficiales del BCR revela una tendencia clara: el salvadoreño apuesta por el lujo y el cuidado personal como la máxima expresión de afecto. La importación de perfumes lideró ampliamente el listado de productos con un valor que alcanzó los $71,599,287.94.

Esta cifra no es casualidad. El perfume se consolida como el “regalo rey” debido a su percepción de valor y durabilidad. Para el sector importador, esto implica una planificación que comienza meses antes, asegurando que las estanterías de los centros comerciales y tiendas departamentales cuenten con la variedad necesaria para atraer a diversos perfiles de compradores.

Los perfumes lideran las importaciones
Los perfumes lideran las importaciones salvadoreñas por San Valentín con más de 71 millones de dólares durante el primer trimestre de 2025. (Cortesía: Fragrantica)

El Chocolate relleno y su impulso estacional

En un segundo escalón se encuentran los chocolates rellenos. De acuerdo con el reporte de la entidad financiera, este rubro sumó un total de $31,847,980.42 en importaciones.

El chocolate relleno, considerado una opción tradicional y accesible, sigue siendo el pilar de los intercambios de regalos en oficinas, centros educativos y núcleos familiares.

Esta cifra de casi 32 millones de dólares resalta la importancia de la industria de confitería extranjera en el paladar y la economía de El Salvador durante San Valentín.

Los chocolates rellenos se consolidaron
Los chocolates rellenos se consolidaron como el obsequio tradicional de San Valentín, con importaciones cercanas a los 32 millones de dólares. (Cortesía: Redes sociales)

La modernidad en el detalle, el auge de las tarjetas de regalo

Un dato que llama la atención en los datos publicado por el Banco Central de Reserva es la consolidación de las tarjetas de regalo como un rubro de importación significativo. Con un valor de $8,382,914.65, estas piezas se ubican en el tercer lugar de preferencia.

Este comportamiento refleja una evolución en los hábitos de consumo en El Salvador. La tarjeta de regalo ha pasado de ser un “plan B” a una opción práctica y valorada que garantiza que el destinatario obtenga exactamente lo que desea. Para la economía nacional, esto representa una entrada de divisas que luego se traduce en consumo interno directo en diversos establecimientos de servicios y comercio.

Las tarjetas de regalo pasaron
Las tarjetas de regalo pasaron a ser una opción principal para los salvadoreños que buscan practicidad y satisfacción garantizada en el regalo. (Cortesía: Doctne)

Un patrón de consumo que fortalece el mercado

La temporada del 14 de febrero no solo beneficia a los grandes importadores. La llegada masiva de estos productos genera una reacción en cadena en la economía salvadoreña:

  • Generación de empleo temporal en logística, ventas y empaque.
  • Aumento en la recaudación fiscal a través de aranceles e impuestos al consumo.
  • Dinamización de los centros comerciales, que utilizan estos productos como “anclaje” para atraer visitantes.

En definitiva, los datos del BCR evidencian una estructura de mercado sólida y una dinámica de consumo enfocada en productos de valor emocional. El Salvador celebra el amor, pero también celebra una economía que encuentra en el 14 de febrero una oportunidad invaluable para el intercambio comercial y el crecimiento del sector servicios.

Entre fragancias importadas y el dulce sabor del chocolate, el país reafirma su posición como un mercado vibrante y receptivo a las tendencias globales de celebración.

