El crucero Hebridean Sky arriba a La Unión y refuerza el auge turístico en El Salvador

El crucero de lujo Hebridean Sky arribó al puerto de La Unión en El Salvador, marcando la tercera llegada de cruceros en 2026 y afianzando el crecimiento turístico. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

El crucero de alta gama Hebridean Sky arribó este viernes al Puerto de La Unión en El Salvador con más de cien visitantes internacionales a bordo, marcando la sexta llegada de cruceros en la temporada 2025–2026 y la tercera en lo que va de 2026. El suceso consolidó una tendencia de crecimiento turístico sin precedentes en la zona oriental del país.

El histórico aislamiento de la región oriental, motivado durante décadas por condiciones de inseguridad y falta de infraestructura, tuvo repercusiones profundas tanto en la economía local como en la proyección internacional de El Salvador.

Solo tras cambios significativos en políticas de seguridad y una fuerte apuesta gubernamental por la modernización portuaria, la región de Morazán, San Miguel y La Unión comenzó a despertar interés de grandes navieras como Noble Caledonia, empresa operadora del Hebridean Sky.

Un nuevo flujo de visitantes internacionales

El Hebridean Sky es conocido como un buque de expedición de alta gama y navegó hacia el Golfo de Fonseca con pasajeros principalmente de Europa y Norteamérica. Los turistas tienen planeado recorrer lugares icónicos como: Perquín, El Mozote, Alegría, Santiago de María, la Laguna de Olomega, el Volcán de Conchagua y Punta Chiquirín, destinos elegidos por su valor histórico y paisajístico.

Este turismo de alto perfil va mucho más allá de la presencia circunstancial, pues según la Corporación Salvadoreña de Turismo (CORSATUR), cada crucerista gasta en promedio $150 diarios en artesanías, gastronomía y servicios de guía. Ese flujo de divisas genera una oportunidad tangible para el desarrollo local y contribuye a consolidar prácticas turísticas sostenibles.

Turistas internacionales recorren destinos emblemáticos como Perquín, El Mozote, Alegría y el Volcán de Conchagua, posicionando a El Salvador como un sitio atractivo por su valor histórico y paisajístico. (Cortesía: Secretaría de Prensa de El Salvador)

En enero, la directora ejecutiva de Corsatur, Alejandra Durán, mencionó que en 2026 se espera la llegada de dieciocho cruceros, una cifra superior a la de años anteriores.

Artesanos, guías y pequeños empresarios de la zona reciben directamente esa inyección económica, que ya se refleja en el crecimiento de negocios familiares y en la dinamización de la oferta cultural y gastronómica. Cada recorrido del crucero fortalece la percepción de El Salvador como un destino seguro y competitivo ante los ojos de la industria internacional.

El rol geoestratégico del turismo y la infraestructura

El presidente Nayib Bukele ha convertido al turismo en un eje estratégico de su gestión. La cifra de 4.1 millones de visitantes internacionales en 2025 y los más de $3,600 millones en ingresos generados por el sector evidencian el giro experimentado en la última década.

Modernizar los puertos de La Unión y Acajutla, con inversiones impulsadas por la Unión Portuaria del Pacífico y Yilport Holding, amplió la capacidad de recepción de embarcaciones y proyectó al país como punto clave en las rutas de cruceros internacionales.

Por medio de redes sociales, la Secretaría de Prensa del gobierno señaló: “La llegada del Hebridean Sky reafirma la confianza de las navieras internacionales en nuestra capacidad operativa y en la seguridad que hoy ofrece El Salvador. Estamos demostrando que somos un destino competitivo y listo para las exigencias del mercado global”.

La llegada del Hebridean Sky refleja el impacto de las nuevas políticas de seguridad y modernización de infraestructura portuaria en la región oriental de El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Turismo de El Salvador)

El gobierno salvadoreño apuesta por que la temporada 2025–2026 sea la más exitosa en la historia del sector. El objetivo de consolidar al país como un destino relevante en la región.

Un ejemplo de transformación regional.

Las comunidades de Morazán, San Miguel y La Unión, que fueron tradicionalmente zonas relegadas, se han convertido en protagonistas del desarrollo turístico y económico nacional, beneficiándose del enfoque multisectorial de la política de Estado.

Durante su estadía, los turistas visitarán sitios naturales y patrimoniales, como los paisajes costeros.

Tras su arribo a suelo salvadoreño, en la Playa Punta Chiquirín, los turistas formaron parte de actividades de liberación de tortugas, lo que permitió poner en valor el patrimonio natural de la zona.