El Salvador

Destrucción de droga incautada en El Salvador: más de 96 mil dólares en estupefacientes eliminados

Las autoridades salvadoreñas supervisaron la destrucción de marihuana, cocaína y metanfetaminas incautadas en distintos operativos, con un valor estimado que supera los 96 mil dólares

Personal especializado verifica y prepara
Personal especializado verifica y prepara la marihuana incautada para su destrucción, como parte de los procedimientos oficiales en El Salvador (Foto cortesía FGR).

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil (PNC), supervisó recientemente la destrucción de diversas drogas decomisadas en diferentes operativos en el país.

Según informó la institución, tras realizar pruebas de campo y pesar los cargamentos, las autoridades confirmaron que se eliminaron:

  • 2,658.90 gramos de marihuana
  • 3,675.91 gramos de cocaína
  • 32,113 gramos de metanfetaminas.

La FGR detalló que el valor económico de las sustancias destruidas asciende a 96,572.67 dólares, monto calculado conforme al precio estimado en el mercado ilícito.

La respectiva eliminación de estupefacientes se llevó a cabo en instalaciones controladas, bajo estricta vigilancia y con la presencia de fiscales especializados, quienes certificaron el cumplimiento de los protocolos legales establecidos.

Autoridades destruyen droga incautada mediante
Autoridades destruyen droga incautada mediante quema controlada durante un operativo oficial en El Salvador (Foto cortesía FGR).

Las autoridades señalaron que estos decomisos forman parte de la estrategia nacional para reducir el tráfico y consumo de drogas en el territorio salvadoreño. La PNC reiteró que la coordinación interinstitucional permite reforzar los controles y agilizar la respuesta frente a la criminalidad vinculada a la venta y distribución de estupefacientes.

Cifras de incautaciones en 2026

Hasta la primera semana de febrero de 2026, las autoridades salvadoreñas reportaron la incautación de 2,815 kilogramos de cocaína, valorada en más de 70 millones de dólares. Los operativos se concentraron principalmente en la zona costera, donde la vigilancia reforzada permitió interceptar embarcaciones antes de que ingresaran al territorio nacional.

Además, han realizado decomisos adicionales de marihuana, metanfetaminas y crack en zonas urbanas y rurales. Entre los operativos destacados figura la interceptación, al sur de playa Toluca, de una embarcación con 13 bultos de cocaína, con un peso aproximado de 398 kilogramos y un valor superior a 10 millones de dólares.

La Policía Nacional Civil y la División Antinarcóticos incautan 398 kilogramos de cocaína valorados en más de 10 millones de dólares cerca de playa Toluca, La Libertad. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

En dicho procedimiento las autoridades capturaron a dos personas, una salvadoreña y otra guatemalteco-mexicana.

Con respecto al balance de 2025, el Ministerio de Defensa informó que la droga incautada en ese año superó las 25 toneladas, con un valor estimado de 618,7 millones de dólares. En 2024, la cifra fue de más de 17,2 toneladas, valoradas en 422,7 millones de dólares, la mayoría correspondiente a cocaína interceptada en el Pacífico.

Estrategia y contexto

Las operaciones incluyen patrullajes en puntos críticos, allanamientos preventivos y el uso de tecnología de rastreo. La cooperación entre la PNC, la División Antinarcóticos y la Fuerza Armada ha sido clave. Recientemente, la autoridad judicial dictaminó condenas a extranjeros detenidos por narcotráfico, con penas de hasta 17 años de prisión.

Las condenas por delitos relacionados con la droga en El Salvador están reguladas principalmente por el Código Penal y la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas. Estas normativas contemplan penas de prisión que varían dependiendo del tipo de delito, la cantidad de droga incautada y la participación del acusado en actividades de tráfico, distribución, posesión o fabricación de estupefacientes.

Las sentencias pueden ser mayores si se determina la pertenencia a organizaciones criminales o reincidencia. Además, se aplican penas accesorias como la inhabilitación, la pérdida de derechos ciudadanos y la expulsión del país para extranjeros.

Basado en lo mencionado, El Salvador continúa su esfuerzo para reducir el uso del país como corredor del tráfico internacional y fortalecer la persecución penal.

