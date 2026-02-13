El Salvador

Accidente en El Salvador: un trabajador muere soterrado en obra de construcción en Quezaltepeque, La Libertad

Las autoridades reportaron el hallazgo de un hombre sin vida este viernes después de una llamada de emergencia. La víctima trabajaba en una obra de construcción

Este tipo de incidentes suele estar vinculado a fallos en las medidas de seguridad estructural y en la supervisión de obras en desarrollo. Foto cortesía.

Un trabajador de 38 años perdió la vida en una obra en construcción ubicada en Colonia Estanzuela, frente a la cancha local, en el distrito de Quezaltepeque, departamento de La Libertad.

El hecho fue reportado en las primeras horas de la mañana del viernes al sistema de emergencias, cuando se alertó sobre una persona soterrada en el sitio.

El hecho fue reportado en las primeras horas de la mañana del viernes al sistema de emergencias, cuando se alertó sobre una persona soterrada en el sitio. Foto Cortesía

Al llegar al lugar, el equipo de Búsqueda y Rescate de Protección Civil confirmó que la víctima, un hombre de 38 años, ya no presentaba signos vitales. Las autoridades procedieron a recuperar el cuerpo y a coordinar su entrega a las instancias correspondientes.

Protocolo ante emergencias en obras

La intervención de la Unidad de Búsqueda y Rescate resulta fundamental en accidentes de soterramiento como el ocurrido en Colonia Estanzuela. Este tipo de incidentes suele estar vinculado a fallos en las medidas de seguridad estructural y en la supervisión de obras en desarrollo.

Según los reportes recogidos en el lugar, el proceso de recuperación del cuerpo se realizó conforme a los protocolos establecidos para este tipo de siniestros, que requieren tanto equipamiento especializado como coordinación con las autoridades locales.

Al llegar al lugar, el equipo de Búsqueda y Rescate de Protección Civil confirmó que la víctima, un hombre de 38 años, ya no presentaba signos vitales. Foto cortesía.

En el contexto de la construcción, los soterramientos figuran entre los accidentes laborales más peligrosos. La falta de apuntalamiento adecuado y el manejo inadecuado del terreno pueden derivar en colapsos imprevistos, con consecuencias fatales como la registrada este viernes.

Accidentes laborales en El Salvador

En lo que va de 2026 se registran 1029 accidentes en los lugares de trabajo, según el último reporte del Observatorio de Accidentes Laborales del ministerio de Trabajo.

De ese total, al menos el 66% corresponden a hombres y el resto a mujeres. De ese total, el menos un 3% corresponden a trabajadores del sector de la construcción.

El mayor número de percances en lugar de trabajo se da en el sector de servicios con un 50%, en segundo lugar industria con 35% y comercio con un 13% de los casos.

Según el reporte del ministerio de Trabajo, al menos un 94% fueron incapacitantes, es decir que requirieron atención médico hospitalaria y días fuera del trabajo.

El mayor número de percances en lugar de trabajo se da en el sector de servicios con un 50%, en segundo lugar industria con 35% y comercio con un 13% de los casos.

El registro de datos del Mitrab también detalla que el mayor porcentaje de accidentes laborales- un 48.4% ocurren en San Salvador, seguido del departamento de La Libertad, donde ocurrió este último percance con un 17.3% de los casos.

Al cierre de 2025 El Salvador reportó un total de 13,896 accidentes laborales, cifra que supone una caída del 11.3% en comparación con los casos contabilizados el año anterior, según datos del Observatorio del Mitrab.

Ese mismo año se notificaron 39 fallecimientos vinculados a accidentes de trabajo, lo que refleja una reducción del 27.8% respecto a las 54 muertes ocurridas en 2024.

El espectro etario más impactado se concentró entre los 18 y 35 años, grupo que representó el 61.85% de los afectados. Por género, los hombres constituyeron el 65.5% de los casos, mientras las mujeres alcanzaron el 34.5%.

El sector de la industria manufacturera encabezó la lista con 3,104 incidentes, lo que equivale al 23.61% del total de accidentes laborales en 2025. Al comercio al por mayor y al por menor, junto con la reparación de vehículos, le correspondió el 16.54%, con 2,175 registros.

Las caídas de personas se posicionaron como la causa principal, implicadas en el 37.6% de los accidentes laborales. El contacto con objetos mediante pisadas, choques o golpes fue responsable del 18.4% de los incidentes.

Durante septiembre de 2025, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social presentó la plataforma Observatorio de Accidentes Laborales Prevención 360°, que permite registrar y vigilar los incidentes en tiempo real para reforzar los mecanismos de prevención en las empresas.

