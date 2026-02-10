El Salvador

“El activo más potente de El Salvador en este momento es la seguridad”, afirma analista chileno

El especialista destaca el modelo carcelario de El Salvador y explica que se ha convertido en un punto de referencia para otros países de la región

Guardar
Reos que se encuentran en
Reos que se encuentran en la cárcel de máxima seguridad denominada CECOT en El Salvador. (PlanetaJuan/YouTube)

La seguridad se ha convertido en el motor del nuevo desarrollo en El Salvador, desplazando viejos paradigmas y posicionando al país como un referente regional. Para Arturo Grandón, analista de inteligencia y seguridad, no hay duda: “El activo más potente de El Salvador en este momento es la seguridad y la tranquilidad que pueden tener los inversores extranjeros para poder llegar y poner sus capitales ahí”, afirmó esta mañana en la entrevista AM de Canal 10.

La convicción de Grandón, especialista chileno, no solo sintetiza el cambio de rumbo del país, también explica el creciente interés internacional por entender y, en algunos casos, replicar el modelo salvadoreño.

En las últimas décadas, la imagen de El Salvador estuvo marcada por altos índices de violencia y crimen organizado. Sin embargo, el giro de los últimos años es radical. El Plan Control Territorial, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, junto con la creación de un sistema carcelario de máxima seguridad, ha marcado un antes y un después en la historia nacional. Las cifras lo confirman: en 2015, la tasa de homicidios alcanzaba los 103 por cada 100,000 habitantes; al cierre de 2025, llegó a solo 1.3 por cada 100,000, sumando 1,134 días sin homicidios registrados, de acuerdo con datos oficiales recogidos por Infobae.

Esta transformación ha generado un efecto dominó en la percepción pública y en la economía. Sectores como la construcción y el turismo experimentan un crecimiento sostenido, impulsados por la confianza de una sociedad que ya no vive bajo el temor cotidiano. Grandón lo resume con claridad: “Sin seguridad no hay desarrollo”. Para el experto, la estabilidad no solo protege a la población, sino que también representa una invitación tangible para la inversión extranjera y el regreso de la diáspora.

ARCHIVO: Un soldado salvadoreño hace
ARCHIVO: Un soldado salvadoreño hace guardia junto al logo del CECOT durante un recorrido para los medios de comunicación en la prisión del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en Tecoluca, El Salvador. (REUTERS/José Cabezas)

Seguridad como eje de desarrollo económico

La conexión entre seguridad y prosperidad es directa. La percepción de estabilidad ha sido el catalizador del interés de empresas internacionales y el regreso de capitales salvadoreños del exterior.

Grandón señala que la población percibe que las autoridades “están preocupadas de la seguridad de su bienestar físico, emocional, mental, inclusive hasta espiritual”. Esta sensación de resguardo es la base sobre la que se construye la confianza colectiva y empresarial.

El nuevo clima social ha permitido que muchos salvadoreños recuperen la capacidad de trabajar, estudiar y emprender proyectos, sin las limitaciones del miedo. Esta atmósfera, según Grandón, también incentiva el retorno de quienes emigraron y promueve la atracción de talento profesional. El desarrollo, entonces, se presenta como una consecuencia natural de la seguridad.

El modelo carcelario y la atención internacional

Uno de los componentes más observados del esquema salvadoreño es el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), emblema del modelo penitenciario de máxima seguridad. El CECOT ha recibido la atención de delegaciones oficiales de países como Chile y Costa Rica, que analizan la posibilidad de adaptar sistemas similares en su territorio.

En Costa Rica, la presidenta electa, Laura Fernández, anunció la construcción del CACON con una inversión de $35 millones, lo que incrementará en 37% la capacidad carcelaria. Fernández expresó su intención de aplicar “el método Bukele completo”.

Grandón explicó que el CECOT opera bajo un régimen estricto, donde se encuentran “los rematados, aquellos que son verdaderamente malos. Eso tiene que tenerlo muy en cuenta la gente.

Están ahí porque son los más peligrosos que fueron capturados”. Esta diferenciación rigurosa entre internos peligrosos y aquellos con potencial de reinserción es, para el experto, un factor esencial para el éxito del sistema.

Nayib Bukele, presidente de El
Nayib Bukele, presidente de El Salvador y Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, durante la visita del mandatario salvadoreño a Costa Rica para colocar la primera piedra del centro penitenciario similar al CECOT de El Salvador./ (Casa Presidencial)

Desafíos en la región y claves del éxito salvadoreño

Mientras El Salvador avanza, otros países como como Honduras, Guatemala y Ecuador aún batallan con instituciones frágiles y sistemas de justicia incapaces de coordinar acciones efectivas.

Para Grandón, el fracaso de estos países al intentar copiar el modelo salvadoreño radica en la falta de una aplicación integral de las estrategias y, sobre todo, en la carencia de voluntad política para impulsar reformas profundas.

El caso salvadoreño demuestra que la seguridad no es solo un tema policial o de infraestructura. La capacitación y la integridad de custodios y funcionarios resultan cruciales para evitar la corrupción interna, un problema endémico en las cárceles de la región. El enfoque de El Salvador integra también la creación de oportunidades económicas y el fortalecimiento institucional, garantizando así que los avances sean sostenibles.

Un modelo observado y replicado

El giro en la percepción de El Salvador se refleja en el interés de otros países por estudiar su experiencia. La apuesta por la seguridad integral ha convertido al país en un modelo de referencia, especialmente para naciones que enfrentan retos similares de violencia y desconfianza social.

La nueva realidad salvadoreña no solo se mide en estadísticas, sino en la vida cotidiana de sus habitantes, que han recuperado la esperanza y la capacidad de proyectar el futuro.

Temas Relacionados

El SalvadorSeguridadCECOTNayib BukeleTranquilidadEje de desarrollo

Últimas Noticias

Inicia la construcción de una unidad de salud en El Salvador para beneficiar a más de 10 mil personas

Un proyecto sanitario en una zona rural del departamento de Morazán al oriente del país comenzó esta semana, con el objetivo de ampliar el acceso a consultas y tratamientos para habitantes de ambos lados de la frontera entre El Salvador y Honduras

Inicia la construcción de una

La demanda de restitución de derechos crece entre opositores nicaragüenses

Las voces de activistas y exiliados reclaman el regreso de su ciudadanía, propiedades y prestaciones, tras la política estatal que despojó a cientos de críticos de la nacionalidad y el patrimonio en los últimos años

La demanda de restitución de

El Congreso de Guatemala evalúa endurecer penas para delitos de sicariato

El análisis parlamentario expone divergencias sobre el impacto de endurecer las penas para delitos relacionados con sicariato juvenil, en medio de preocupaciones por la persistente impunidad y las limitaciones de la actual infraestructura judicial

El Congreso de Guatemala evalúa

Una joven salvadoreña protagoniza la boda más vista del año durante el show de Bad Bunny en el Super Bowl

La unión legal de una joven salvadoreña y su pareja, en pleno espectáculo de Bad Bunny, sorprendió a millones de espectadores en el Super Bowl y puso en alto la representación latina, con la ceremonia oficiada por el pastor Antonio Reyes

Una joven salvadoreña protagoniza la

El régimen de China presiona a la justicia de Panamá y critica decisión sobre concesión de puertos

El caso portuario se convierte en un foco de tensión diplomática entre Panamá, China y Estados Unidos

El régimen de China presiona

TECNO

Apagar el celular 5 minutos

Apagar el celular 5 minutos todos los días: el truco evitar ciberataques y mejorar su rendimiento

Meta, Google y Microsoft desafían a Nvidia con chips de inteligencia artificial para dominar la próxima década

Por qué todo el mundo quiere un iPhone naranja: El secreto de Apple para volver a ser un símbolo de estatus

Códigos de Free Fire para hoy 10 de febrero de 2026: lista completa y cómo canjearlos

Cómo invertir en criptomonedas paso a paso y cuál es su precio este día

ENTRETENIMIENTO

Las letras explícitas de Bad

Las letras explícitas de Bad Bunny generan indignación en el público angloparlante: “Pura degeneración”

Los secretos detrás del campo de caña en el show de Bad Bunny del Super Bowl LX: “Había gente llorando, sufriendo ataques de pánico”

“Un lugar para soñar” reveló el tráiler de su séptima temporada

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

MUNDO

Israel anunció la destrucción de

Israel anunció la destrucción de un almacén de armas de un grupo islamista libanés en el sur de Siria

Crece la censura de Putin en Rusia: aumenta el control sobre los celulares y habrá más restricciones a redes sociales

Un alto funcionario iraní se encuentra en Omán, sede de conversaciones nucleares con EEUU

China prevé un récord de 9.500 millones de viajes por el comienzo del Año Nuevo Lunar

Indonesia acelera la formación de tropas para su despliegue en Gaza como fuerza de paz