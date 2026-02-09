El turismo en El Salvador impulsa la creación de 11,000 empleos en enero

Los fondos permitirán iniciar trabajos de expansión y renovación que incluyen la construcción de nuevas instalaciones y la adquisición de equipos (Foto cortesía CEPA).

El Salvador ha reportado una afluencia sin precedentes de visitantes internacionales y un fuerte impacto económico derivado del turismo, impulsado por estrategias de seguridad y la organización de eventos de talla mundial, según información divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El impacto del turismo también se ha reflejado en el ámbito laboral, con la creación de 4,000 empleos directos y 7,000 empleos indirectos, representando el 36 % y 64 % respectivamente del total generado por la actividad.

En el mes de enero, el país recibió 413,000 turistas internacionales, con una distribución de origen que abarca un 38 % desde Estados Unidos, un 28 % de Guatemala y un 20 % de Honduras. En paralelo, el turismo local en sitios culturales y naturales públicos alcanzó 992,000 visitantes.

La política turística del gobierno de Nayib Bukele ha buscado posicionar a El Salvador como un destino atractivo en el escenario internacional, fortaleciendo el desarrollo del sector mediante condiciones de seguridad y la promoción de eventos de gran escala.

De acuerdo con datos oficiales, la residencia de Shakira y sus cinco conciertos recientes han generado un flujo adicional de visitantes, dinamizando la ocupación hotelera, el transporte, la gastronomía y el comercio nacional.

Integrantes del equipo artístico de Shakira posan a su llegada a El Salvador, frente a un mural alusivo a la residencia musical en el Estadio Mágico González (Foto cortesía Que chivo aquí).

De hecho, el director ejecutivo de la Cámara Salvadoreña de Turismo (CASATUR), Ricardo Granillo, destacó que más de 60,000 turistas centroamericanos llegaron durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, fechas en que se celebraron los primeros dos conciertos de la estrella colombiana en el estadio Jorge Mágico González, lo que ha generado una ocupación total en hoteles y una fuerte actividad en restaurantes de la capital.

Durante estos espectáculos, las autoridades salvadoreñas proyectan una asistencia de 135,000 personas, con un 51 % de salvadoreños y un 49 % de extranjeros, provenientes principalmente de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y otros países.

Solo durante este pasado fin de semana, el flujo de guatemaltecos ascendió a 44,000 visitantes, seguido de 13,000 hondureños y 4,000 costarricenses.

Datos oficiales indican que el promedio de estadía de los asistentes que han llegado al país este año varió entre una y tres noches, generando un derrame económico estimado en 55 millones de dólares.

Iglesias históricas, volcanes, vida nocturna y paisajes naturales forman parte de los principales atractivos turísticos que ofrece El Salvador a los visitantes.

Las cifras reportadas por las autoridades indican que la ocupación hotelera alcanzó el 100 % en zonas urbanas, de sol y playa, y el 80 % en otros destinos. Por su parte, la demanda en restaurantes de ciudad, sol y playa llegó al 100 %, mientras que otros puntos turísticos reportaron entre el 60 y el 80 % de reservas.

El funcionario de CASATUR destacó que, en el caso de los turistas que han venido a los conciertos de Shakira, “el 100% de los visitantes por el concierto aprovecharon para hacer turismo, de todos los hoteles salían buses para todos lados” y precisó que los recorridos incluyeron el Centro Histórico, museos y playas como las de La Libertad.

El fortalecimiento del turismo y la organización de eventos internacionales continúan proyectando a El Salvador como un destino confiable, según los datos oficiales.