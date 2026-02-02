La revitalización económica del Centro Histórico de San Salvador impulsará el crecimiento del comercio y el turismo en 2026

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) superó los dos millones de visitantes en 2025, consolidándose como referente cultural del Centro Histórico de San Salvador. Foto cortesía BINAES

El primer trimestre de 2026 marcará un periodo de notables transformaciones para el Centro Histórico de San Salvador, impulsadas por una agenda de eventos culturales, restauración urbana y proyectos económicos. Así lo confirmó Adriana Larín, directora de la Autoridad del Centro Histórico, en entrevista con YSKL, donde detalló que las expectativas para el próximo año incluyen una significativa afluencia de visitantes, especialmente por la Residencia de Shakira, que figura como uno de los atractivos más destacados.

En la proyección presentada, Larín subrayó que la programación cultural y artística contará con la colaboración de comercios y organizaciones civiles, lo que no solo busca fortalecer la identidad del centro, sino también consolidar una recuperación sostenida tras los desafíos recientes.

Según explicó, la afluencia de turistas —que en la última temporada de fin de año creció un 80% en comparación con 2015— demuestra la consolidación del área como destino urbano, lo cual resulta en beneficios directos para los empresarios locales, quienes han registrado incrementos en demanda y ventas.

Grandes eventos, conciertos y torneos dentro de la agenda

Dentro de las iniciativas de mayor impacto, la funcionaria destacó la organización de grandes eventos como torneos deportivos y las celebraciones de Semana Santa, para las cuales se han activado mecanismos de orden y coordinación interinstitucional que incluyen a autoridades, comunidades y actores eclesiásticos.

“Buscamos que las manifestaciones religiosas se desarrollen de manera ordenada y segura, beneficiando tanto a residentes como a visitantes”, señaló Larín al medio YSKL.

En ese contexto, la Iglesia El Calvario será escenario de conciertos de música sacra y recorridos por su torre, actividades desarrolladas en coordinación con el Ministerio de Cultura para asegurar la preservación del patrimonio y la calidad en cada evento.

El Tour El Salvador 2026 congrega a más de 120 equipos femeninos y miles de espectadores en el Centro Histórico de San Salvador. (Foto: @SecPrensaSV)

Uno de los ejes de revitalización económica es la apertura de nuevos establecimientos y la llegada de DHL a El Salvador. Larín resaltó el peso que tendrá la empresa en el desarrollo local, no solo a través de su presencia logística, sino mediante la implementación del programa DHL Emprende, orientado a la capacitación de artesanos y emprendedores para iniciar la exportación de productos representativos, apoyados además por Conamype.

“La alianza permitirá a los emprendedores acceder a mercados internacionales y fortalecer sus capacidades productivas”, informó la directora al medio YSKL.

Estas acciones se complementan con un plan integral para fortalecer la oferta del centro histórico en sectores como gastronomía, hotelería, comercio minorista, organización de eventos y servicios turísticos.

Larín recalcó que la diversificación económica, apoyada por capacitaciones y programas en alianza con el sector privado y organismos públicos, potencia el desarrollo equilibrado y competitivo de la zona.

Más intervenciones de calles y avenidas

En materia de espacio público y movilidad, la directora anunció la modernización y recuperación de vías clave como la calle Rubén Darío y la creación de una ruta de movilidad sostenible desde el Parque Cuscatlán al centro histórico, que incorporará recorridos en scooters desde el parque hasta el Centro Histórico.

“Esta conectividad facilitará la integración de espacios culturales y promoverá el acceso turístico”, detalló Larín en YSKL.

En el ámbito de la conservación patrimonial, Larín informó sobre la rehabilitación de fachadas en dos fases, una de ellas apoyada por una empresa de pintura, encargada de proveer insumos y asesoría técnica.

A esto se suma un programa de apadrinamiento de fachadas con estudiantes de arquitectura, ya en ejecución sobre la calle Delgado, cuarta calle y el edificio Regalado. La funcionaria enfatizó que tal integración de academia, sector privado y comunidad busca consolidar un modelo de gestión sostenible para la recuperación y valorización del centro histórico.

La revitalización del Centro Histórico de San Salvador incluye no solo nuevas inversiones sino la recuperación de espacios. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Como requisito para nuevos inversores, la autoridad exige intervenciones integrales en inmuebles para garantizar la calidad arquitectónica y la preservación del entorno.

Además, la regularización de negocios—incluidos los permisos de construcción— debe completarse a través de ventanilla única, un servicio que ha sido digitalizado progresivamente para agilizar trámites y reducir el uso de documentos impresos. “La digitalización permite una gestión más eficiente y ofrece un acompañamiento personalizado durante todas las etapas del proceso”, indicó Larín a YSKL.

La agenda de renovación urbana incluye la intervención de nuevas arterias en 2026, lideradas con el Ministerio de Obras Públicas, entre ellas los alrededores del Cine Libertad, el corredor de la cuarta calle y la calle Delgado.

El propio Cine Libertad será reabierto parcialmente en el primer trimestre del año, tras la conclusión de la primera fase del proyecto, que antecederá al desarrollo de una plaza pública y posteriormente al Centro de Artes Visuales, enfocado en la formación de jóvenes en áreas audiovisuales y cinematográficas.

Durante este año, la Autoridad del Centro Histórico organizará entre tres y cuatro ferias de oportunidades para jóvenes, orientadas a la inserción laboral y el acceso a nuevas fuentes de empleo en los diferentes sectores productivos del centro. La oferta de capacitaciones empresariales también se ampliará, abarcando áreas como gestión, comercialización y procesos de exportación, con la participación de entidades como DHL, Conamype y especialistas privados.

Con la llegada de visitantes por la Residencia de Shakira y otros eventos internacionales, Larín señaló que se espera que los turistas perciban la hospitalidad y calidez salvadoreña, y que este contacto directo motive su retorno en futuros periodos vacacionales junto a sus familias.

“Queremos que quienes recorren nuestro centro histórico asocien la experiencia con calidad humana, dinamismo cultural y el deseo de volver”, afirmó la directora al medio YSKL.