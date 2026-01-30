Embajadora de El Salvador en EE. UU. destaca el acuerdo bilateral como ventaja frente a otros mercados

Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos, valora de manera positiva el acuerdo entre las naciones. (Cortesía: @MilenaMayorga)

El Salvador concretó este jueves, en la ciudad de Washington, un acuerdo comercial reciproco con Estados Unidos, eliminado el 10% a los aranceles en las exportaciones salvadoreñas.

La medida fue catalogada por la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, como producto de la buena sintonía entre ambos países, provocado por diálogos constantes entre los altos funcionarios.

“El presidente Nayib Bukele fue el primer mandatario latinoamericano en ser recibido en la Casa Blanca por Donald Trump. Esa visita nos permitió tener reuniones bilaterales. Posteriormente a eso, una reunión con el Secretario de Comercio, Lutnick, con quien se habló de la mejora de tarifas que beneficien a El Salvador. Nosotros fuimos de los primeros países en terminar con un acuerdo”, apuntó la funcionaria en una entrevista para Noticiero El Salvador.

De acuerdo con las palabras de la embajadora, el gobierno salvadoreño consiguió firmar el tratado incluso antes que la delegación de Rumania, que “apenas se encuentra en la etapa de negociación”.

Mayorga remarcó que, tras llegar a un acuerdo, el gobierno salvadoreño asume responsabilidades, enfatizando la importancia de los derechos laborales y medio ambientales.

Muchos beneficiados gracias al acuerdo comercial

Mayorga resumió los beneficios del acuerdo como la posibilidad de atraer la inversión estadounidense, marcando diferencias con competidores de Asia y Europa gracias a una taza atractiva, cercanía y buena conectividad. De igual manera, puntualizó que varios sectores económicos tendrán un despunte en su atracción frente a los competidores internacionales.

“La industria de textiles y manufacturas, farmacéutica, agroprodutos serán muy competitivos en el mercado”, señaló.

“Que nuestras industrias ya no tengan ese 10%, que de por sí era una tarifa baja, nos pone en una situación muy competitiva. No solo garantiza que las grandes industrias puedan seguir exportando a Estados Unidos sino que asegura los trabajos que ya existen y la producción de nuevos. En Asia la tarifa es del 25% y competir con la tarifa 0 permitirá que nuestra economía se beneficie”, agregó la funcionaria.

Ceremonia oficial por el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y El Salvador (Cortesía/Europa Press)

Un nuevo reto para la industria salvadoreña

En la citada entrevista, Mayorga se refirió al interés de empresas multinacionales en invertir. Según la funcionaria, la llegada de nuevas compañías y el establecimiento de plantas de ensamblaje podrían traducirse en mayor generación de empleo y beneficios para diversos sectores productivos.

“Estábamos en conversaciones con multinacionales. Muchas de las partes de ensamblaje en El Salvador van a venir a Estados Unidos. Este nuevo acuerdo comercial será la base del nuevo proyectos. La posibilidad que las multinacionales vengan, instalen y ensamblen permitirá mayores empleos. Aquí salen beneficiados muchos productos”, comentó.

La relación entre El Salvador y Estados Unidos

Milena Mayorga subrayó la importancia de la cooperación entre El Salvador y Estados Unidos en temas de seguridad y control migratorio. La embajadora resaltó el papel del país centroamericano en la lucha contra el narcotráfico y la percepción positiva que funcionarios estadounidenses han expresado sobre El Salvador en foros internacionales.

“La relación vive su mejor momento. Se ha logrado una gran cercanía y acceso de una forma rápida. El presidente Donald Trump apenas tiene una año en su mandato, pero la relación es muy buena”, declaró.

Al mismo tiempo, Mayorga indicó que el territorio salvadoreño se ha convertido en un muro para evitar la llegada de narcóticos a la nación norteamericana.

“El Salvador es un modelo de referencia que nos pone de ejemplo en la región. El secretario Rubio tuvo una audiencia en el congreso y nos mencionó como uno de los países más cercanos, confiables y efectivos. Además, en el mes de enero hemos recibido 12 congresistas y senadores. Esto es un muy buen comienzo para este año”, manifestó.