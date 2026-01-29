El Salvador

Secretario Marco Rubio destaca cooperación de El Salvador con EE.UU. contra el crimen

Las declaraciones de Marco Rubio, junto con el respaldo de diplomáticos —entre ellos la embajadora de El Salvador en Washington—, subrayaron la coordinación entre Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos para enfrentar el narcotráfico y la inseguridad transnacional.

Marco Rubio destaca la necesidad de una estrategia de fuerza y colaboración con socios como Ecuador y El Salvador para combatir eficazmente a las bandas criminales que desestabilizan el Caribe y Latinoamérica.

La comparecencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, puso el foco en la urgencia de fortalecer la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional, subrayando que “necesitamos más países dispuestos a cooperar con nosotros y trabajar en colaboración en estos temas como lo está haciendo Ecuador, como lo ha hecho El Salvador, como Trinidad y Jamaica otros países", remarcó Rubio.

El mensaje de Rubio fue transmitido durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos, centrada en la política de la Administración de Donald Trump respecto a Venezuela. Allí, el secretario optó por no fijar un calendario preciso para una transición en aquel país.

Explicó: "No puedo ofrecer un plazo exacto" sobre la duración del proceso que, en su opinión, debería iniciar en el país caribeño. Pese a ello, sugirió una referencia temporal al añadir: “en un horizonte de tres, cuatro o cinco meses, deberían percibirse progresos claros que permitan afirmar que la situación ya no es la misma que la actual". En caso de no registrarse tales avances, enfatizó, el escenario permanecería bloqueado.

En el marco de este debate, la embajadora salvadoreña en Washington, Milena Mayorga, compartió un extracto de la intervención donde subrayó que "El Presidente Nayib Bukele está comprometido en la lucha contra el narcotráfico, y somos aliados con EE.UU. en el hemisferio“, reforzando así la postura de cooperación mencionada por Rubio.

Además, ayer se anunció que el país formó parte del listado de fundadores de “Board of Peace” impulsado también por el gobierno estadounidense.

El Secretario de Estado de
El Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declara ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en una audiencia titulada "Política de Estados Unidos hacia Venezuela", en el Capitolio en Washington, D.C., Estados Unidos. 28 de enero de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Rubio visitó El Salvador

El Salvador recibió en febrero de 2025 la visita de Marco Rubio como parte de su recorrido por Centroamérica, en el que el funcionario concentra sus esfuerzos en frenar la migración hacia Estados Unidos y restringir la influencia de China en la región.

A su llegada a San Salvador, Rubio fue recibido por la ministra de Exteriores Alexandra Hill Tinoco, quien lo acompañó brevemente antes de abandonar el aeropuerto. El itinerario del secretario de Estado incluyó una visita a la empresa de mantenimiento de aeronaves Aeroman, un encuentro en la embajada estadounidense en la capital salvadoreña y, finalmente, la esperada reunión con Bukele.

Para entonces, se abordó sobre la posibilidad de restablecer un acuerdo de Tercer País Seguro, lo que permitió a Estados Unidos devolver a El Salvador a migrantes de otras nacionalidades, especialmente de Venezuela. Además, Washington exploró enviar a supuestos integrantes de la banda venezolana Tren de Aragua, en territorio estadounidense, a la prisión de máxima seguridad conocida como Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde ya cumplen condena miembros de las pandillas locales.

La estrategia de seguridad impulsada por el gobierno salvadoreño ha sido elogiada como un modelo a seguir por la Administración de Trump tras conseguir una drástica reducción de la inseguridad, a pesar de las críticas de organizaciones de derechos humanos acerca de la dureza de las medidas policiales.

Marco Rubio realizó en febrero
Marco Rubio realizó en febrero de 2025 la segunda escala de su gira centroamericana en El Salvador, con el propósito de restringir la migración hacia Estados Unidos y frenar la expansión de la influencia de China en la región. (cortesía)

Posteriormente, Rubio viajó a Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. Hijo de inmigrantes cubanos, Rubio se convirtió en el primer secretario de Estado hispano en la historia de Estados Unidos y es plenamente fluido en español.

