El Salvador

Milena Mayorga: “El Salvador será el primer gobierno en el mundo en operar con chips avanzados de NVIDIA”

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que el país centroamericano se convertirá en el primer gobierno del mundo en operar con NVIDIA. Esta alianza busca impulsar la inteligencia artificial en el sector público y educativo

El ministerio de Educación anunció
El ministerio de Educación anunció que las clases para todos los centros de educación pública inician el próximo 2 de febrero.

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, destacó que el país centroamericano se ha posicionado como referente en materia de tecnología, diplomacia económica y gestión consular, tras encabezar más de 60 misiones comerciales y forjar alianzas con empresas como Google, NVIDIA y X.

Según explicó la diplomática en una entrevista radial, El Salvador será el primer gobierno a nivel global en recibir y operar chips avanzados de NVIDIA para la creación de un laboratorio de inteligencia artificial, además de implementar el sistema Grok de X como tutor virtual en 5,000 escuelas públicas.

La gestión de Mayorga ha priorizado la diplomacia económica desde su llegada a Washington hace cinco años, facilitando el acceso de productos salvadoreños al mercado estadounidense y consolidando un trabajo coordinado con diferentes ministerios y la diáspora. “La agenda económica ha sido prioritaria en mi trabajo.

Hemos realizado alrededor de sesenta misiones comerciales internas a El Salvador”, puntualizó la embajadora.

La diplomática detalló que este enfoque incluye la articulación con empresas emblemáticas como Camtex, marcas de café, entre otros, además de la apertura de canales para inversionistas salvadoreños en sectores diversos.

“Muchos vienen, invierten solos y arrancan solos. Otros sí nos buscan y el acompañamiento es completo hasta que el proyecto se concreta”, explicó Mayorga.

En el plano tecnológico, El Salvador mantiene una relación directa con los principales actores de Silicon Valley. Según relató Mayorga, Google donó cuentas de Google Classroom y facilitó dispositivos para estudiantes tras la pandemia, mientras que la colaboración con NVIDIA permitió acceder a equipos para un laboratorio de inteligencia artificial que será pionero entre gobiernos.

“Somos el primer gobierno en recibir estos chips para montar el laboratorio”, afirmó la embajadora.

En el caso de X, se firmó un convenio para desplegar el sistema Grok como piloto educativo, iniciativa que cuenta con la implicación directa de Elon Musk. “El presidente Bukele no es tradicional y apuesta por la vanguardia. Estas licencias serán gratis para estudiantes y escuelas”, subrayó la diplomática.

NVIDIA: el papel clave de la inteligencia artificial en la educación salvadoreña

NVIDIA es una de las empresas líderes a nivel mundial en el desarrollo de hardware y software especializado en inteligencia artificial y procesamiento gráfico.

Sus chips, conocidos como unidades de procesamiento gráfico (GPU), son esenciales para ejecutar algoritmos avanzados, entrenar modelos de inteligencia artificial y habilitar aplicaciones de aprendizaje automático en distintos sectores, incluido el educativo.

La importancia de la alianza con NVIDIA para El Salvador radica en que el país accede por primera vez a tecnología de última generación para la instalación de un laboratorio de inteligencia artificial, una infraestructura inédita entre gobiernos a nivel global.

Estos equipos permitirán que estudiantes y docentes puedan trabajar con herramientas educativas basadas en inteligencia artificial, facilitando el desarrollo de proyectos, el análisis de datos y el acceso a recursos digitales avanzados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La incorporación de tecnología de NVIDIA en el sistema educativo representa un salto en la modernización de la enseñanza, ya que permite la implementación de plataformas como tutores virtuales, análisis personalizado del aprendizaje y acceso a simulaciones interactivas.

Esta infraestructura posiciona a El Salvador como pionero en la región en la integración de inteligencia artificial en la educación pública, ampliando las oportunidades de formación y el desarrollo de competencias digitales para los estudiantes.

