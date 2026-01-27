De país emisor a receptor: el drástico giro migratorio de El Salvador tras el desplome de la criminalidad

Archivo - Un soldado revisa la identificación de un grupo de jóvenes en una calle del vecindario La Campanera en Soyapango, El Salvador, el 5 de marzo de 2023. El Congreso aprobó el martes 9 de julio de 2024 la 28a prórroga del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, como parte de la estrategia se seguridad promovida por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. (AP Foto/Salvador Meléndez, Archivo)

La embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, aseguró que la reducción del flujo de migrantes salvadoreños hacia Estados Unidos coincide con la mejora de la seguridad interna y la aparición de la migración inversa.

A través de una entrevista radial, la diplomática detalló que, tras la implementación del Plan de Control Territorial, el país experimentó un cambio sin precedentes en los patrones migratorios, con una caída de más del 70% en el número de salvadoreños que intentan cruzar la frontera estadounidense en los últimos tres años.

El nuevo escenario migratorio va más allá de la reducción en las salidas, pues Mayorga explicó que se observa un retorno creciente de salvadoreños que optan por invertir, adquirir propiedades o realizar turismo en su país de origen. Esta tendencia, conocida como migración inversa, también se refleja en el aumento de vuelos directos entre ciudades estadounidenses y destinos salvadoreños, así como en una mayor presencia de la diáspora en proyectos económicos y sociales dentro de El Salvador.

Las cifras que confirman el desplome de la migración salvadoreña tras la mejora en seguridad

Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), entre 2022 y 2025 la cifra de migrantes salvadoreños que buscó llegar a territorio estadounidense se redujo en un 74.3%.

En el periodo de enero a septiembre de 2024, la caída fue del 54.9%, y entre septiembre y octubre de ese año, el descenso alcanzó el 62.7%. Las autoridades estadounidenses atribuyen este fenómeno al impacto directo de las políticas de seguridad impulsadas en El Salvador desde 2022.

La embajadora subrayó que “una de las causas históricas de la migración era la inseguridad. Al mejorar la seguridad, disminuyeron los flujos migratorios y se observa el fenómeno de migración inversa”, según declaraciones recogidas por Infobae en dicha entrevista radial.

Defensa de derechos, TPS y el rol diplomático de El Salvador en Estados Unidos

En la entrevista, la diplomática repasó los desafíos y avances en materia de protección de los derechos de los salvadoreños en Estados Unidos. El Estatus de Protección Temporal (TPS) permanece vigente hasta septiembre de 2025, lo que beneficia a miles de ciudadanos. No obstante, Mayorga advirtió que la decisión sobre una posible residencia permanente depende exclusivamente del Congreso estadounidense. “El único camino para la ciudadanía está en manos del Congreso. Cada administración determina si extiende o finaliza el programa”, puntualizó en la conversación con Infobae.

La embajada salvadoreña mantiene una política activa de lobby y asesoramiento para la comunidad migrante, mientras impulsa la promoción de la cultura y la creatividad nacional.

En su papel como decana del cuerpo diplomático latinoamericano en Washington, Mayorga ha fortalecido la presencia de El Salvador en espacios de negociación y diálogo bilateral, con acceso a funcionarios clave y participación activa en temas de seguridad, tecnología y economía. “Siempre estamos con acceso a funcionarios y negociaciones clave, como las tarifas. El Salvador está adelante”, concluyó la funcionaria.