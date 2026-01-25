El repunte de accidentes viales en El Salvador deja siete nuevos lesionados en Santa Ana

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta 1.167 accidentes de tránsito en El Salvador en los primeros diecinueve días de enero de 2024. Foto cortesía Comandos de Salvamento

Siete personas resultaron heridas en un accidente vial en las inmediaciones del cementerio Santa Isabel de Santa Ana la noche del sábado, lo que activó un amplio despliegue de equipos de emergencia en el occidente de El Salvador.

El accidente ocurrido en carretera a San Pablo Tacachico, a la altura de la colonia Santa Isabel, en Santa Ana Centro donde una camioneta impacto contra una pupusería y dejó al menos siete personas lesionadas.

Socorristas prestaron atención prehospitalaria en el sitio y trasladaron a los afectados a centros asistenciales, mientras las autoridades regulaban el tráfico y dirigían la inspección del área.

Otro percance vial se registró también la noche del sábado en el mismo departamento, una mujer resultó lesionada en un accidente de tránsito, registrado sobre el kilómetro 73 ½ carretera de la carretera que de Santa Ana conduce hacia Candelaria de la Frontera, informó Comandos de Salvamento. La víctima fue trasladada hacía un centro asistencial.

Una cámara de seguridad captura el horrible momento en el que una camioneta se sale de la carretera a gran velocidad y se estrella directamente contra una pupusería al costado del camino, causando una destrucción masiva.

La tarde del sábado, socorristas de Cruz Verde Salvadoreña realizaron la recuperación del cuerpo de Oswaldo Antonio Hernández, de 31 años de edad, quien falleció en un fuerte accidente de tránsito registrado en sobre el kilómetro 34 de la Autopista Comalapa, La Paz.

El entorno vial salvadoreño permanece en alerta por la creciente frecuencia de incidentes en carretera, con los servicios de emergencia reforzando su vigilancia para responder con rapidez ante nuevos siniestros.

Alza de accidentes en lo que va de 2026

Los últimos datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial alertan sobre un 38 % de aumento en accidentes y un 49 % más de víctimas mortales en el país entre el 1 y el 24 de enero de 2026, respecto al mismo periodo de 2025, sumando 1.512 siniestros viales, 915 personas heridas y 91 fallecidos en ese lapso. Por otro lado, los detenidos por conducción peligrosa disminuyeron un 4%.

Las causas principales de los siniestros viales en 2026 fueron la distracción del conductor, con 341 incidentes, seguida por la invasión de carril, la falta de distancia reglamentaria, el irrespeto a las señales de tránsito y el exceso de velocidad.

En el caso de los lesionados, la distracción al volante también encabezó la lista, con 208 personas afectadas, seguida de la invasión de carril y el irrespeto a las señales.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña atendieron un fuerte accidente de tránsito en el kilómetro 34 de la Autopista Comalapa, La Paz.

El análisis por tipo de siniestro indica que las colisiones son el incidente más frecuente a lo largo de la semana, con picos los jueves y viernes. Los choques, atropellos y vuelcos presentan variaciones menores según el día, mientras que los siniestros clasificados como “características especiales” —como caídas de pasajeros, derrames o incidentes con semovientes— se mantienen bajos.

El desglose por departamento muestra que San Salvador concentra el mayor número de siniestros y lesionados, con 431 incidentes y 361 personas heridas, seguido por San Miguel y Santa Ana. En cuanto a fallecidos, la capital también lidera con 18 víctimas mortales en 2026, ocho más que el año anterior.

Departamentos como La Libertad, Santa Ana y Sonsonate también registran incrementos en los fallecimientos, mientras que otros, como La Paz y Usulután, experimentan reducciones.

En cuanto a la gravedad de los siniestros, el 41.25% de los fallecidos corresponde a atropellos, mientras que las colisiones representan el 40%. El resto se distribuye entre choques, vuelcos y hechos fortuitos. El impacto en usuarios vulnerables es destacado: 38 peatones y 31 motociclistas murieron durante el periodo, así como dos ciclistas.

Los datos del Observatorio Vial resaltan la persistencia de factores de riesgo vinculados al comportamiento humano y la necesidad de fortalecer las medidas de prevención vial.