El Salvador

Un hombre es arrestado por presunto homicidio de su pareja en El Salvador

La víctima, una mujer de 47 años, fue hallada sin vida tras un llamado de emergencia realizado por su pareja, quien posteriormente fue capturado como sospechoso del crimen por la policía local

Álvaro Adonay Linares fue detenido
Álvaro Adonay Linares fue detenido como presunto responsable del homicidio que abrió las estadísticas de 2026 en El Salvador. Foto cortesía PNC

Una mujer de 47 años falleció asfixiada dentro de su vivienda en Santa Ana, en el occidente de El Salvador. Elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) informaron que álvaro Adonay Linares, de 43 años, fue detenido la noche del lunes como presunto responsable del crimen, que constituye el primer homicidio reportado por las autoridades en 2026.

La PNC informó que álvaro Adonay Linares solicitó ayuda al sistema de emergencias al manifestar que su pareja se encontraba mal de salud; sin embargo, al arribar personal médico a la vivienda, la mujer ya no presentaba signos vitales. Tras el informe médico, las autoridades procedieron a la detención de Linares, quien enfrentará cargos formales por homicidio según lo establecido en la legislación nacional. El nombre de la víctima no fue divulgado.

La reforma legal vigente en el país establece que la pena para homicidio simple es de 20 a 26 años de prisión, dependiendo de las circunstancias específicas del crimen. Las autoridades locales no revelaron si Linares contaba con antecedentes de violencia intrafamiliar, ni precisaron de inmediato las posibles causas del homicidio.

El Salvador cerró 2025 con
El Salvador cerró 2025 con 82 homicidios, la cifra anual más baja en la historia del país, según el Gabinete de Seguridad. EFE/Rodrigo Sura

Reducción de homicidios

El Salvador cerró 2025 con una de las tasas de homicidios más bajas desde que existen registros. Datos oficiales, citados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno, indican que el país terminó el año anterior con 82 homicidios, lo que representa una reducción del 28 % respecto a los 114 casos de 2024.

De acuerdo con Gustavo Villatoro, titular del Ministerio de Seguridad, en 2025, por primera vez en la historia, el país cierra con dos dígitos. 82 homicidios en 2025 (...) esto confirma que las medidas adoptadas por el Gobierno y por el Estado salvadoreño eran las correctas, las necesarias, las que nos permitieron poder decir con mucha propiedad y contundencia que somos el país más seguro del hemisferio occidental”, dijo en el balance de datos brindados a través de una conferencia de prensa el pasado 5 de enero.

El funcionario expuso que la tasa anual de homicidios se redujo a 1.3 por cada 100 mil habitantes y recalcó que los 82 casos fueron resueltos.

De los 82 homicidios reportados el año pasado, las autoridades detallaron que 43 estuvieron relacionados con intolerancia social, 31 con intolerancia familiar y 8 con delincuencia general. Más del 50% de los casos estuvieron vinculados al consumo de alcohol previo a los hechos violentos y la mitad de los crímenes fueron cometidos con arma blanca.

El Observatorio ORMUSA reportó 24
El Observatorio ORMUSA reportó 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres en 2025, la mitad perpetrados por parejas sentimentales. REUTERS/Jose Cabezas

Violencia de género y dinámica de los homicidios

En El Salvador, los homicidios de mujeres no se desglosan oficialmente como feminicidios sino que se incluyen en las estadísticas públicas que presenta las autoridades policiales. No obstante, el Observatorio de violencia contra las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA) reportó que durante 2025 se contabilizaron 24 feminicidios y muertes violentas de mujeres en el país.

Según el informe, en 12 de esos casos el agresor fue la pareja sentimental de la víctima, con un porcentaje significativo de estos crímenes concentrados en San Salvador la capital salvadoreña.

