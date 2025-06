Maritchu Seitún: “La adolescencia es una etapa en la que los papás tienen que ocuparse de ser suficiente adultos para acompañar”

"Criar con empatía en la adolescencia" -(Cortesía Maritchu Seitún).

“¿Qué les queda probar a los jóvenes/ en este mundo de consumo y humo?”, escribió Mario Benedetti en su poema “¿Qué les queda a los jóvenes?”. Las preguntas sobre la adolescencia siempre generan una espiral de interrogantes que terminan por impactar en el mundo adulto; un mundo muchas veces desregulado que debe funcionar como brújula y rescate de ese período de adolecer entre lo difícil y maravilloso de la vida. Incluso en la aclamada y reciente miniserie “Adolescencia”, en Netflix, se pone en juego no tanto qué piensan los jóvenes sino justamente qué hacen los adultos con lo poco o mucho que saben de sus propios hijos.

Maritchu Seitún se especializa desde hace décadas en observar, analizar y entender las crianzas, las familias y sus vínculos, además de realizar talleres y charlas especiales, integra y coordina los equipos de Psicología de Niñez y Adolescencia del Centro Médico Domingo Savio en San Isidro.

A través de la Secretaría de Ingreso y Vinculación Institucional​; la Universidad del Salvador (USAL) ofreció un espacio para la presentación del libro “Criar con empatía en la adolescencia” (Grijalbo, 2025) donde participaron educadores, madres y padres, estudiantes, médicos en un clima ameno y de reflexión.

Antes de su presentación, Seitún dialogó en exclusiva con Ticmas sobre el desafío que representó pensar la adolescencia a lo largo de su hoja de ruta profesional: “No hubiera podido pensar en escribir un libro de adolescencia porque es un tema complejo, difícil, lleno de aristas. Pero lo que me pasó fue que durante varios años vengo escribiendo en distintos lugares sobre adolescencia, temas que me preocupaban. Y llegó un momento que tenía un montón de escritos y ahí sí dije le pongo estructura y lo convierto en un libro”.

"La crianza es asimétrica y será asimétrica porque los adultos saben más. Entendemos, acompañamos y hacemos enojar a los chicos", no duda en asegurar Maritchu Seitún. -(Cortesía Maritchu Seitún).

Pero no solo se trata de adolescencia sino que en su último libro se encuentra una palabra específica: “empatía”; habilidad que es considerada como clave en este nuevo mundo algorítmico, y que incluso estaba presente en un libro previo “Criar con empatía: Cómo guiar a nuestros hijos a una autonomía feliz” (Grijalbo, 2021).

Entonces, ¿De qué hablamos cuando hablamos de empatía?, Seitún reflexiona: “Para mí es como el elixir de la vida, por decirlo de alguna manera, que siempre existió; y existió en la crianza. Es esta posibilidad de mirar al otro en lo que de verdad le está pasando, en vez de tratar de educarlo, de retarlo”.

Y agregó: “La empatía te prepara; prepara al otro para poder escuchar lo que quiero decirle. Toda la vida lo supimos para los bebés, pero usar esta misma técnica para las conversaciones adultas hace una enorme diferencia en la comunicación”.

Con respecto a este nuevo libro enfocado en una etapa tan compleja como lo es la adolescencia, la aclamada psicóloga- quien hoy es abuela- señaló que este texto es el: “Que nunca pensé que iba a escribir, porque pensé justamente que era un tema complicado. Y por otro lado, llegó el momento. Me di cuenta de que valía la pena. Yo soy divulgadora y quiero que la gente sepa lo que yo aprendí, que lo sepa antes. Yo lo aprendí después de haber criado a mis hijos”.

Además reflexionó: “La adolescencia no es una enfermedad; la adolescencia es una etapa de la vida que creo que los papás tienen que ocuparse de ser suficientemente adultos para acompañar a sus adolescentes. Hoy estamos teniendo adultos que no son adultos y entonces los adolescentes están muy solos, muy perdidos. No todos, pero unos cuantos”.

Presentación de “Criar adolescentes con empatía”

La reconocida psicóloga y especialista en crianza, Maritchu Seitún, aborda un tema complejo y fascinante: criar adolescentes en el mundo actual. -(Cortesía Maritchu Seitún).

La transitada avenida Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires, ofrecía un contraste sonoro con el silencioso auditorio de la sede la Facultad de Medicina de la USAL. El silencio era de respeto e interés por la figura de Maritchu Seitún quien no solo estaba dispuesta a reflexionar sobre su último libro, sino también a dialogar con el público presente que incluía a profesionales de la salud, educadores y Directores de carrera y posgrado, Decanos de la Universidad y especialmente a madres y padres que compartieron sus experiencias sobre lo difícil y desafiante que puede ser criar adolescentes.

En diálogo con el Director de la carrera de periodismo de USAL, Fernando Gorza, Maritchu realizó un recorrido por la flamante publicación, aunque no dudó en afirmar que el libro de su vida hasta el momento es “Capacitación emocional para la familia”; un dato no menor que nos permite entender el rol de las emociones en cada uno de los textos publicados por la especialista.

“Yo a este libro podría haberle puesto pinceladas de adolescencia porque abordo lo más que puedo, pero de ninguna manera es un libro acabado”, aseguró Seitún y destacó que “tengo la capacidad de entender las cosas difíciles y hablarlas fáciles”; lo que es de vital importancia a la hora de abordar un tema como la adolescencia.

“Te diría que estoy escribiendo para mis nietos adolescentes, porque mi nieto mayor tiene 16 años. Es volver a las bases, volver al sentido común, armar una síntesis entre el autoritarismo y el permisivismo. Armar una buena síntesis que de verdad acompañe. Tengo una preocupación hoy con los adolescentes y es que los chicos vienen muy frágiles, de cristal”, planteó.

Y reflexionó: “La sociedad de consumo se está metiendo en la cabeza de los chicos, pero también se está metiendo en nuestra cabeza. También nos están tergiversando el cerebro y parece que las cosas que valen no son las que valen. La idea es que papá y mamá podamos revisar y podamos entender el valor del dolor”.

La autora además compartió consejos y recomendaciones sobre cómo tratar conflictos y mencionó herramientas para llevar a la práctica y establecer límites y oportunidades. “Entender cuál es el momento de escuchar, de saber qué les preocupa”, resaltó Seitún e insistió en la empatía de “poder escuchar sin juicio” a partir de crear tiempos de calidad compartidos sin perder de vista la necesidad de reglas claras; donde los adultos deben funcionar como “brújulas”. “Los adolescentes se fortalecen con nuestros límites y se debilitan cuando no los ponemos” expresó.