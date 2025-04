El desafío de Secundaria Aprende: transformar la educación porque solo “el 50% de los egresados creía que la escuela le daba herramientas para su futuro”

El desafío de Secundaria Aprende: una implementación exitosa

En un día pensado para reflexionar sobre la educación secundaria en el auditorio de Ticmas en la 49° Feria del Libro de Buenos Aires; Patricio Zunini dialogó con dos referentes claves del Ministerio de Educación de la Ciudad que reflexionaron sobre el desafío de generar una transformación en la forma de enseñar y aprender.

El Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa, Oscar Ghillione y la Subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, Inés Cruzalegui del Ministerio de Educación porteño fueron los últimos invitados del día lunes en el escenario de Ticmas ubicado en el Hall Central de La Rural.

“No puedo dejar de pensar en lo que escuchamos en todos los demás paneles”, destacó Oscar Ghillione y celebró: “Creo que parte de lo que escuchamos hoy tiene que ver con lo que dijo Mercedes [Miguel] al principio de la jornada respecto de la construcción de confianza”. Y en esa confianza por el programa Secundaria Aprende es que planean pasar de 33 escuelas a 100 en el año 2026.

Oscar Ghillione e Inés Cruzalegui en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

Compartir experiencias, confiar, transformar

El Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa porteño planteó que no se trató de “una receta mágica” o de imposiciones sino justamente de escuchar a los directivos, de ver aquello que ya estaba sucediendo y planteó --en analogía con el fútbol-- “Que construyamos juntos una cancha distinta. Que recuperemos cómo se estaba jugando el partido, pero que traiga como novedad una forma distinta de generar ese vínculo”.

“Ese punto de partida hacia la transformación de una política nueva contó con la participación de todo el sistema educativo”, destacó. Y sumó incluso a las familias.

Por su parte, Inés Cruzalegui planteó: “Nosotros tomamos decisiones basadas en evidencia y había evidencia contundente de que la secundaria necesitaba repensarse a fondo, de manera estructural e integral. Hay un dato bastante importante que es que tres de cada diez estudiantes egresan la escuela en tiempo y forma; solo tres de cada diez. Esto quiere decir que lo hacen en el tiempo esperado. Cinco o seis años según la modalidad y con aprendizajes en lengua y matemáticas satisfactorios. Entonces ahí tenemos como dos variables por un lado la trayectoria, la terminalidad, lograr que los chicos terminen pero que terminen con las herramientas necesarias para poder construir su futuro”.

El desafío de Secundaria Aprende: una implementación exitosa

Escuchar a los estudiantes

Además de considerar preocupantes indicadores cuantitativos, desde el Programa Secundaria Aprende pusieron el foco en la necesidad de “abordar el bienestar socioemocional de los estudiantes y los docentes. Una encuesta que lleva adelante la Unidad de Evaluación mostraba que el 50% de los estudiantes no se valoraban a sí mismos, no solo no se percibían positivamente”, subrayó Cruzalegui.

Y agregó que también “Les costaba identificar y regular sus emociones. Entonces ahí también había una oportunidad de poder trabajar una propuesta que recuperara eso y que pusiera el foco en cómo generar un clima escolar y una propuesta pedagógica escolar que pudiera hacer que los jóvenes se sintieran cómodos, que puedan fortalecer esas habilidades. Y otra encuesta que también se tomó a egresados; solo el 50% mencionaba que la escuela le había dado las herramientas para su futuro. Entonces, con esas y otras estadísticas es que iniciamos 50.

“La Ciudad venía con muchos antecedentes de cambio. No era la primera vez que nos proponíamos esto; desde el 2006, la Ley de Educación establece la obligatoriedad. Pero había algo que si bien las políticas iban buscando, parecía que no terminaba de dar con la solución o de modificar de raíz la escuela. Y entendemos que Secundaria Aprende viene a dar esa respuesta; o por lo menos es lo que estamos buscando. Por supuesto, es un proceso, pero estamos confiados en que estamos en buen camino”, aseguró la funcionaria.

Enfrentar el error para aprender

En un contexto de transformación transversal que afecta a los diversos eslabones educativos, Inés Cruzalegui no dudó en asegurar: “Yo creo que nos vamos a equivocar. El error es parte del proceso de aprendizaje; como les decimos a los chicos equivóquense, porque el error los va a llevar a aprender a encontrar en esa búsqueda”.

Y planteó: “No hay soluciones preestablecidas, ni tampoco el Ministerio tiene todas las respuestas. Los documentos, los marcos que escribimos, los lineamientos, son lineamientos aspiracionales que marcan un rumbo, pero después eso requiere que cada escuela se piense a sí misma en función de su contexto, de su comunidad”.

“Entonces, seguramente este proceso sea de aciertos y de errores y lo importante. creo que es reconocerlos y sobre eso seguir trabajando para mejorar. Creo que ahí está la clave de esto”, reflexionó Cruzalegui.

Oscar Ghillione e Inés Cruzalegui en el auditorio de Ticmas en la Feria del Libro

La honestidad de los aciertos

Por su parte, Oscar Ghillione señaló: “Siguiendo la analogía que te decía de la cancha, el tener la oportunidad de reconfigurar la organización docente creo que fue un acierto. La Ciudad cuenta con la Ley de Profesor por cargo que permite eso. Entonces, lo que trabajamos con las escuelas fue encontrar la manera de hacerlo más efectivo y dirigido para que puedan repensarse”.

Y agregó que otro acierto es el “acompañamiento del Ministerio” a los equipos docentes. “Creo que otro acierto fue encontrar esta figura del Profesor Acompañante de Trayectoria como parte del valor agregado de Secundaria Aprende; obviamente para los conocimientos y para el desarrollo integral de la persona y que sea un profesor o un equipo que te acompañe de manera transversal en tu paso por la escuela.

También destacó como aciertos establecer aprendizajes en vínculo con el desafío, que “se ponga en juego con las habilidades que se logran con la aplicación de ese conocimiento”.

Articular con la primaria

Para Ghillione el sistema educativo está típicamente pensado de manera “bastante estanca” entre los niveles de inicial, primaria y secundaria. “Hay una necesidad muy grande de construir puentes, porque tienen lógicas y modos de ser muy distintas. Y entonces, así como los chicos decían recién [en una mesa previa] me prepara o creo que me está preparando mejor para el mundo que sigue, por ejemplo, porque me permite elegir y ya están haciendo esa articulación para adelante. Es muy necesaria la articulación que antecede a eso”.

En esta idea de no pensar solo en la transformación del secundario, el funcionario destacó que se hicieron también cambios en el diseño curricular del nivel primario con ánimos de trabajar de forma más inteligente como la incorporación de la educación financiera y “estamos trabajando con los equipos de maestros y maestras para también integrar esta forma de lo que llamamos talleres y laboratorios como aprendizaje basado en proyectos en el nivel primario”.

100 escuelas

Cruzalegui también mencionó que poseen un “equipo territorial” que visita las 33 escuelas que forman parte de esta primera etapa del proyecto de Secundaria Aprende y que releva sus necesidades ante realidades muy distintas, además de contar con un equipo de formación docente.

El plan para el año que viene es pasar de 33 escuelas en transformación al número de 100 en la Ciudad. “El año pasado fue un trabajo muy intenso porque había que pensar muchas cuestiones de cero y se hizo en menos tiempo. Entonces ahora la idea de arrancar ya en mayo con la idea de las 100 escuelas que se incorporen”, planteó la funcionaria que mencionó como clave considerar los cambios en la propuesta pedagógica y el reordenamiento docente.

Reflexiones finales<b> </b>

“Confiamos en esta política. Creemos que es un proceso, pero que ya lo demuestra como hablaban hoy los estudiantes, que son las voces más importantes y la de los docentes. Pero los estudiantes decían en el panel anterior Nosotros estamos aprendiendo más. Para nosotros eso es la clave de nuestro éxito”, planteó Inés Cruzalegui.

Por último, Oscar Ghillioni señaló: “Hace unas semanas tuve la oportunidad de ir a visitar a Arístides [Iribarne de la Escuela Dr. René Favaloro] en su escuela y me volví pensando muchísimo en esa visita. El mensaje sería que hay que animarse, muchas veces no están todas las respuestas; muchas veces no es una cuestión de decirle al otro lo que tiene que hacer”.

“Lo que tenemos que tratar con Secundaria Aprende, con Buenos Aires Aprende es seguir encontrándonos estudiantes, profesores, Dires, equipo del Ministerio, formadores y aprovechando estos espacios para construir algo que tenga sentido para nuestros estudiantes. Creo que nos estamos dando la oportunidad de hacerlo desde la confianza y desde el propósito y no perdería esa oportunidad”, cerró el Subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa porteño.