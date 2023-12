Una alumna de 15 años representa a los jóvenes argentinos en la COP28 en Dubái

Amparo Godoy viajó a la COP28 en representación de sus compañeros y de los adolescentes de todo el país.

Amparo Godoy tiene 15 años y cursa tercer año de la secundaria en el colegio privado The Global School, de Pablo Nogués, provincia de Buenos Aires. El domingo aterrizó en Dubái junto con una profesora de la escuela, Rocío García Solca, para participar de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), adonde viajó en representación de sus compañeros y de los jóvenes argentinos.

Amparo y Rocío conversaron con Infobae desde la “Blue Zone” (zona azul), la sección principal del evento, en la que se realizan las sesiones oficiales, reuniones y conferencias de prensa. Las dos llegaron hasta Emiratos Árabes Unidos porque la escuela participa en un proyecto que nuclea a alumnos de todo el mundo que buscan liderar iniciativas de cuidado del medioambiente en sus escuelas.

Hasta el 12 de diciembre, Amparo y Rocío participarán de actividades enfocadas en las energías renovables, el tema central de la COP28, junto con funcionarios y líderes de todo el mundo. Ambas forman parte de la delegación de Decarbonize, un programa internacional de educación ambiental y acción climática que conecta a estudiantes de distintos países para compartir ideas, intercambiar experiencias y “empezar a liderar el cambio de conducta que el mundo necesita para alcanzar las metas propuestas”, según explica la organización.

La misión de Amparo en Dubái es convencer a los delegados y funcionarios de la importancia de que la educación ambiental llegue a las aulas.

Con presencia en 75 países, cada año los estudiantes que participan de Decarbonize elaboran de manera colaborativa –por medio de reuniones virtuales– un “manifiesto global” sobre la cuestión climática. “El manifiesto de este año pide que se priorice la educación ambiental, que la formación sobre cambio climático esté más a mano para los jóvenes. Si yo no hubiera salido a buscar información por mi interés personal, no me habría enterado de la gravedad de la situación global”, explicó Amparo a Infobae.

Esa es su misión en Dubái: convencer a los delegados y funcionarios de la importancia de que la educación ambiental llegue a las aulas. Argentina tiene desde 2021 una Ley de Educación Ambiental Integral, que obliga a incorporar contenidos de medioambiente en la currícula escolar en todos los niveles educativos, y define el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional. Sin embargo, aún falta para que todas las escuelas del país cuenten con materiales de calidad para trabajar sobre estos temas, señalaron Amparo y Rocío.

Según explicaron desde el colegio, Amparo fue seleccionada para participar de la COP “en base a su dedicación” al proyecto Decarbonize –en el que participan 18 estudiantes de la escuela– y a “su cualidad de líder para llevar la posición de los estudiantes argentinos y latinoamericanos”.

Rocío es la docente responsable de coordinar el espacio curricular que articula con este programa internacional: una materia que se llama “Proyecto TGS” (por las iniciales de la escuela), en el que cada estudiante debe armar un proyecto sobre algún tema que lo apasione. Además de docente, ella es ingeniera en Alimentos.

La profesora Rocío García Solca y Amparo viajaron en el marco del proyecto internacional Decarbonize.

“El colegio tiene una impronta orientada a generar ciudadanos globales, con foco en la colaboración y la empatía: la única competencia es con uno mismo”, explicó la profesora, quien coordina la participación de los estudiantes argentinos en el proyecto Decarbonize. Esta es la tercera vez que el colegio asiste a una COP, con el objetivo de que sus estudiantes “tengan voz en la lucha contra el cambio climático”.

Como parte de la preparación para el evento, Amparo y sus compañeros tuvieron que investigar sobre energías renovables, relevar lo que se está haciendo en el país y pensar acciones para generar conciencia y transformación en su comunidad.

Luego llegó el momento de presentar lo realizado ante sus pares de otros países. Este año les tocó hacer intercambio con Egipto: las delegaciones de ambos países compartieron aprendizajes e ideas innovadoras. “Se trabaja desde la comunidad hacia el mundo, y al final todo lo aprendido se vuelca en el manifiesto co-construido a nivel global”, explicó Rocío.

El proyecto Decarbonize busca promover la educación y la acción climática entre los jóvenes de todo el mundo.

Para ayudar a conseguir los fondos necesarios para el viaje, los participantes del proyecto organizaron una kermés. Además, contaron con el apoyo de la empresa nacional Texcom, que donó los buzos para toda la delegación internacional del proyecto Decarbonize en la COP28.

“Hoy de verdad, no solo con palabras, la escuela debe centrarse en los alumnos”, señaló Gabriel Rshaid, director de The Global School. “También es parte de un nuevo orden social el hecho de que sean los mismos jóvenes los que marquen la agenda y, a través de sus inquietudes y de su activismo, logren generar conciencia sobre el cuidado del medioambiente”, agregó Rshaid.

Está previsto que asistan a la COP28 más de 70.000 delegados, incluidos los Estados miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Entre los participantes también se encuentran líderes empresariales, jóvenes, científicos, pueblos indígenas, periodistas y otros expertos.