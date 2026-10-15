¿Podrán los gobiernos asiáticos prevenir una crisis alimentaria?

Imagen de archivo de un trigal junto a un terreno afectado por la sequía en el condado de Qian, en Xianyang, provincia de Shaanxi, China (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

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En mayo, cerca de dos toneladas de peces muertos emergieron a la superficie de un lago en Camboya. El mes pasado, en Indonesia, el descenso del nivel del agua en otro lago dejó al descubierto las ruinas de Somang, un pueblo sumergido durante mucho tiempo. En Filipinas, las autoridades advirtieron a los residentes de Manila, la capital, que su suministro de agua podría reducirse pronto. Estos sucesos, todos causados ​​por condiciones más cálidas y secas, pueden parecer aislados, pero en conjunto evidencian la devastación que El Niño podría provocar en Asia.

El patrón climático es un fenómeno que se repite naturalmente. Cada pocos años, un cambio en los vientos sobre el Pacífico oriental provoca condiciones más cálidas y secas en gran parte del sur y sureste de Asia. El episodio de este año, que comenzó en mayo y alcanzará su punto máximo el próximo mes, es inusualmente intenso. Según una medición diaria, las anomalías en la temperatura de la superficie del mar en el Pacífico ya han superado el pico de todos los eventos anteriores registrados. La Organización Meteorológica Mundial prevé que este fenómeno de El Niño se prolongue hasta febrero.

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Los efectos serán globales, pero Asia está especialmente expuesta: cientos de millones de personas dependen de la agricultura para su sustento, y sus gobiernos aún lidian con la crisis energética derivada de la guerra en Irán. En muchas partes de la región, El Niño ya está causando daños. El monzón de la India, que aporta casi el 70% de las precipitaciones anuales, terminó con niveles un 13% inferiores a lo normal, la sequía más intensa en una década. Los datos satelitales sugieren que Indonesia está sufriendo su peor temporada de incendios en 11 años. En Filipinas, las autoridades afirman que siete provincias ya están experimentando sequía, y que todo el país podría estar en sequía a principios del próximo año.

El impacto más directo se sentirá en la alimentación. Los agricultores que dependen de las lluvias serán los más afectados, especialmente en Indonesia, donde la principal cosecha de arroz se siembra entre octubre y diciembre, justo cuando El Niño alcanza su punto máximo. Pero las explotaciones de regadío no son inmunes, ya que la falta de lluvia está agotando los embalses. En el centro de Tailandia, esto llevó al gobierno a pedir a los agricultores que no sembraran una segunda cosecha de arroz este año.

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Todo esto se suma a la interrupción del suministro de combustible y fertilizantes causada por la guerra de Irán. El Banco Mundial prevé que los precios de los fertilizantes este año promedien un 38% más que el año pasado. El aumento de los costos de los insumos y las condiciones climáticas extremas están mermando los ingresos de los agricultores, pero también contribuyen a la inflación de los alimentos. La tasa de inflación anual de los alimentos en India aumentó del 2,1% en enero al 6% en agosto; en Sri Lanka alcanzó el 9% en septiembre. Sin embargo, la mayor preocupación es el suministro. Krungthai, un banco tailandés, estima que la producción de arroz de Tailandia podría caer un 18% entre ahora y mediados del próximo año. Tailandia cuenta con abundantes reservas, pero otros países tienen pocas alternativas. Las reservas de arroz de Bangladesh representan menos del 4% de su consumo anual, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Para evaluar qué país está más expuesto, The Economist ha creado un índice de vulnerabilidad para 11 economías emergentes de Asia. Este índice combina dos conjuntos de medidas: cuánto podría afectar El Niño a sus economías (en función de la importancia de la agricultura para ellas) y la capacidad de los gobiernos para amortiguar el impacto (en función de las reservas de cereales, la deuda pública y el alcance de los sistemas de bienestar social). Sri Lanka, Bangladesh y Camboya son los países más afectados (los datos sobre Myanmar, país devastado por la guerra, son incompletos; de lo contrario, probablemente encabezaría la lista). Como era de esperar, los países más ricos —Tailandia y Malasia— son los que mejor se comportan. El impacto se manifiesta de diferentes maneras. En India, el riesgo recae principalmente sobre los agricultores; en Filipinas y Bangladesh, sobre los consumidores.

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El fenómeno de El Niño tendrá repercusiones que van más allá de la alimentación y la agricultura. El Banco Asiático de Desarrollo (BAD) advierte que podría agravar la crisis energética: la sequía de los ríos reduce la producción hidroeléctrica justo cuando el calor aumenta la demanda de aire acondicionado, lo que obliga a los países a quemar más carbón. La salud pública también está en riesgo. El humo de los incendios en Indonesia ha cubierto partes del sudeste asiático; el 12 de octubre, el aire de Singapur fue calificado como el peor del mundo, incluso peor que el de Nueva Delhi.

El impacto económico podría ser enorme, sobre todo porque los gobiernos no están en condiciones de absorberlo. Un estudio sobre El Niño de 1997 reveló que le costó a la economía mundial casi USD 6 mil millones en los cinco años siguientes, siendo Asia la principal responsable. Las Naciones Unidas estiman que si la crisis de precios de los alimentos y la energía de este año se trasladara íntegramente a los hogares (es decir, si se eliminaran los subsidios y otras medidas de ayuda), unos 132 millones de personas más en todo el mundo caerían en la pobreza, de las cuales 91 millones estarían en Asia. A medida que la deuda pública se dispara, evitar este escenario será cada vez más difícil.

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La buena noticia es que los gobiernos pueden prever la crisis. Según Roshen Fernando, del BAD, mejores datos y pronósticos permiten a los responsables políticos estar mejor preparados que en episodios anteriores de El Niño. Además de acumular reservas de arroz, los gobiernos también están intentando ayudar directamente a los agricultores. India está incentivando a los productores de las zonas afectadas por la sequía a que opten por cultivar legumbres y otros cultivos; Filipinas, por su parte, está distribuyendo semillas resistentes a la sequía.

También es necesario planificar los fondos con antelación. Los fondos para desastres suelen liberarse solo después de que ocurre la catástrofe. En cambio, los gobiernos deberían reservar dinero específicamente para El Niño, afirma el Sr. Fernando. Esto podría lograrse negociando líneas de crédito de emergencia y seguros contra desastres antes de que llegue el pico de la tormenta.

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Particularmente valiosa es la “acción anticipatoria”, que libera fondos u otra ayuda cuando las previsiones superan umbrales predeterminados (como los niveles de agua en un embalse). La ONU estima que cada dólar invertido de esta manera puede ahorrar hasta 7 dólares en pérdidas y ayuda posterior. Estos programas se han implementado en África y Centroamérica. Sin embargo, en Asia su cobertura ha sido limitada, en parte debido a la falta de financiación. En junio, el Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura solicitaron USD 202 millones para proteger a 8,8 millones de personas en 22 países, incluidos Afganistán, Pakistán y Filipinas. Hasta el momento, solo se han recaudado USD 40 millones. A medida que los donantes de los países ricos reducen sus presupuestos, la prevención es una de las primeras áreas en sufrir recortes.

Hace más de un siglo, un fenómeno de El Niño particularmente intenso provocó hambrunas que causaron la muerte de decenas de millones de personas en India, China y otros lugares. Esto se debió en gran medida a que nadie lo previó ni supo qué hacer. Hoy, una Asia mucho más rica sabe lo que le espera. Pero las predicciones solo son útiles si los gobiernos y los donantes actúan en consecuencia.

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