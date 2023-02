La Mesa de Enlace volvió a pedir la exención de impuestos para los afectados por la sequía

Se profundiza la sequía el el interior del país

Tras los anuncios que realizó el Gobierno el pasado martes para aumentar la producción y consumo de carne vacuna y en medio de una profunda sequía, ayer la Secretaría de Agricultura mantuvo un encuentro informativo y técnico con integrantes de la Mesa de Enlace, quienes volvieron a pedir la exención de impuestos para los afectados por la problemática climática. De la reunión no participó el Secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. También se ausentaron los presidentes de las cuatro entidades de productores agropecuarios, que decidieron enviar sus equipos técnicos.

Según pudo saber este medio, si bien había compromisos asumidos con anterioridad a la convocatoria del Gobierno, en algunas entidades pesó más la disconformidad que hay con las medidas oficiales que se adoptaron para enfrentar la sequía al momento de decidir si asistir o no a la reunión. De hecho, Confederaciones Rurales Argentinas no envió representante. El encuentro fue encabezado por el Jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Juan Manuel Fernández Arocena, y en representación de la Mesa de Enlace asistieron Martín Spada (Federación Agraria Argentina), Ezequiel De Freijo (Sociedad Rural Argentina) y Marcelo Espinoza (Coninagro). También participaron funcionarios del Banco Nación y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Al término de la reunión y en declaraciones a la prensa, Martín Spada sostuvo que junto a los funcionarios se realizó un análisis de los anuncios que se realizaron en la Secretaría de Comercio Interior en relación a la producción de carne vacuna. Hay que recordar que se dispuso implementar para los productores afectados por la sequía un subsidio por hasta el 40% del alimento necesario para la terminación de los animales en feedlot. Cada productor podrá ingresar hasta 100 animales al Programa, el cual solo podrá tener como destino al consumo en el mercado interno. El Programa prevé una duración de 4 meses con un costo fiscal de $14.900 millones.

El Gobierno realizó anuncios el pasado martes para el sector de la carne vacuna

“Es una medida que no termina de ser. Hablamos de prácticamente 780.000 cabezas en posibilidad de ingresar a este modulo. El Gobierno habla que es para evitar que se vaya esa hacienda al mercado internacional y que la misma quede en el mercado interno, y de esa forma fomentar la retención de vientres para que no salgan en el corto plazo. Es una medida que no llegaría a todos los productores. Si hablamos del universo de productores que hoy en día con el 45% del país que está en emergencia, es un poco escasa. Los funcionarios nos dicen que son los fondos que hoy pueden disponer”, dijo Spada.

Ante el contexto de sequía que se profundiza y repercute en las diferentes zonas productivas del país, los técnicos de la Mesa de Enlace plantearon ante los funcionarios la necesidad de avanzar con facilidades en materia impositiva. Al respecto, Spada agregó: “Nosotros consideramos que hay otras medidas que podrían beneficiar a los productores, como puede ser la exención de impuestos durante un período, dado que la mayoría de los productores están con pérdidas de vientres y producción, con lo cual va a repercutir ahora e inclusive el año que viene. No hay otra medida puntual que genere alivio al productor como la exención de impuestos. Si empezamos con intereses punitorios o compensatorios hacer un cierre de cuentas de cada productor, hoy está más que en rojo y no lo va a levantar por más que haya una prorroga por la emergencia”.

El representante técnico de Federación Agraria dijo que ante el planteo que se realizó desde las entidades del campo, “los funcionarios de Afip nos dijeron que iban a analizar el reclamo para saber el número de lo que estamos hablando. Además todo eso lleva toda una labor parlamentaria, porque hay distintos sectores como Anses en lo que es aportes patronales i las obras sociales”. A todo esto, Spada recordó que sigue vigente como los principales reclamos la modificación del actual esquema de retenciones, unificación del tipo de cambio y la liberación total de las exportaciones de carne vacuna.

Medidas

Otro de los reclamos que también acercó la Mesa de Enlace a los funcionarios nacionales y que comenzó a llegar desde el interior productivo en las últimas horas, es que los productores enfrentan diferentes complicaciones para acceder a los beneficios de las mismas en el interior del país.

Los dirigentes de la Mesa de Enlace

Ayer mediante un comunicado de prensa, los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) plantearon que “hubo anuncios de que el Banco Nación establecería asistencia a los productores para acceder a créditos y flexibilizar condiciones ante la crisis provocada por la sequía. Al respecto, damos a conocer que las sucursales de la institución bancaria no han recibido ninguna directiva en el sentido planteado y que no tienen respuesta alguna ante las consultas que se les realizan. Un anuncio que solo buscó la fantasía de que existe gestión y buena voluntad por parte del Gobierno Nacional”.

Además, Martín Spada comentó que ante los funcionarios explicaron que “hay muchos reclamos que tenemos de los productores sobre las resoluciones técnicas internas de Banco Nación. Nosotros pedíamos que aunque sea en todos los comunicados oficiales que hace el ministerio cite en función de que Resolución del Banco Nación para que el productor pueda acercarse a las sucursales y comentarle al Gerente de la misma cuál es la línea de crédito que viene a solicitar, y que la misma corresponde a determinada Resolución”.

Ante el pedido de los representantes de los productores, según Martín Spada “el Gobierno considera que hay que obviar ese tipo de situaciones que pueden generar conflictos innecesarios, ya que por ahí la circular por burocracia interna del banco no llega a las localidades del interior del país donde el productor está consultando y por ahí el Gerente no está al tanto. No es mala voluntad de nadie, solamente falta de información. Es por eso que pedimos agilizar todo este tipo de mecanismos”.

